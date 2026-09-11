«Спартаковец» преобразился: показываем, каким стал стадион в Ярославле после реконструкции

У стадиона «Спартаковец» убрали забор Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле после реконструкции стал доступен обновлённый стадион «Спартаковец». Официального открытия объекта пока не было, однако к 10 сентября площадку освободили от забора.

На территории появились новые трибуны, яркое покрытие, спортивная и детская площадки, батуты и большая сцена. Горожане уже вовсю осваивают пространство: занимаются спортом, играют с детьми и фотографируются на фоне обновлённого стадиона.

При этом работы на территории ещё продолжаются — часть детской площадки пока закрыта для посещения. Показываем, как сейчас выглядит «Спартаковец» и что уже доступно для ярославцев.

Стадион получился ярким Источник: Александр Куренной / 76.RU

Появилась большая детская площадка, но пока большая её часть закрыта для посещения Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так теперь выглядит вход на стадион со стороны Которосльной набережной, здесь должно открыться кафе Источник: Александр Куренной / 76.RU

Горки уже установили, но пока пользоваться ими нельзя Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зато на эту конструкцию дети уже могут забираться Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вся детская площадка покрыта специальным безопасным покрытием Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы с удовольствием испытывают новые батуты Источник: Александр Куренной / 76.RU

Спортивная площадка доступна для всех желающих Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь появились столы для настольного тенниса Источник: Александр Куренной / 76.RU

Однако работы на стадионе всё ещё продолжаются Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Спартаковец» получил новое яркое покрытие Источник: Александр Куренной / 76.RU

Новые трибуны — ещё одно изменение после реконструкции Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зрительских мест на обновлённом стадионе стало больше Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы могут спуститься с трибун по лестницам по периметру стадиона Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре «Спартаковца» установили большую сцену Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рабочие готовят к установке информационные таблички Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кто-то спешит сделать фото на фоне обновлённого стадиона Источник: Александр Куренной / 76.RU

Другие отдыхают в тени под навесом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Постепенно на обновлённый стадион приходят всё больше горожан Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ребёнок вместе с родителями играет на обновлённом покрытии стадиона Источник: Александр Куренной / 76.RU

Новая плитка и газон появились на участке над стадионом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Освещение стадиона также полностью обновили Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы уже успели оценить новые трибуны Источник: Александр Куренной / 76.RU

На «Спартаковце» оборудовали раздевалки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вращающиеся стулья над трибунами уже успели полюбиться горожанам Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напомним, о реконструкции стадиона стало известно в августе 2024 году после встречи губернатора Михаил Евраева и главы «Сбера» Германа Грефа. Работы за 300 миллионов рублей взял на себя частный инвестор. В последние годы стадион «Спартаковец» выглядел удручающе: трибуны разрушались, покрытие было неровным, с многочисленными ямами. Ранее мы показывали, в каком состоянии оставался спортивный объект в самом центре города до 2025 года.

Напомним, стадион был построен в 1953–1954 годах и изначально назывался «Трудовые резервы». Площадка использовалась для проведения спортивных соревнований и культурных событий. Например, она долгое время была главной сценой Дня города.

По легенде тысячу лет назад в этом месте князь Ярослав Мудрый убил медведя.