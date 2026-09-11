«Спартаковец» преобразился: показываем, каким стал стадион в Ярославле после реконструкции

В Ярославле после реконструкции стал доступен обновлённый стадион «Спартаковец». Официального открытия объекта пока не было, однако к 10 сентября площадку освободили от забора.
На территории появились новые трибуны, яркое покрытие, спортивная и детская площадки, батуты и большая сцена. Горожане уже вовсю осваивают пространство: занимаются спортом, играют с детьми и фотографируются на фоне обновлённого стадиона.
При этом работы на территории ещё продолжаются — часть детской площадки пока закрыта для посещения. Показываем, как сейчас выглядит «Спартаковец» и что уже доступно для ярославцев.
Напомним, о реконструкции стадиона стало известно в августе 2024 году после встречи губернатора Михаил Евраева и главы «Сбера» Германа Грефа. Работы за 300 миллионов рублей взял на себя частный инвестор. В последние годы стадион «Спартаковец» выглядел удручающе: трибуны разрушались, покрытие было неровным, с многочисленными ямами. Ранее мы показывали, в каком состоянии оставался спортивный объект в самом центре города до 2025 года.
Напомним, стадион был построен в 1953–1954 годах и изначально назывался «Трудовые резервы». Площадка использовалась для проведения спортивных соревнований и культурных событий. Например, она долгое время была главной сценой Дня города.
По легенде тысячу лет назад в этом месте князь Ярослав Мудрый убил медведя.