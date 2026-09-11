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Город Реконструкция «Спартаковца» Фоторепортаж «Спартаковец» преобразился: показываем, каким стал стадион в Ярославле после реконструкции

«Спартаковец» преобразился: показываем, каким стал стадион в Ярославле после реконструкции

Работы ещё не завершены, но стадион уже доступен для посетителей

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У стадиона «Спартаковец» убрали забор | Источник: Александр Куренной / 76.RUУ стадиона «Спартаковец» убрали забор | Источник: Александр Куренной / 76.RU

У стадиона «Спартаковец» убрали забор

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле после реконструкции стал доступен обновлённый стадион «Спартаковец». Официального открытия объекта пока не было, однако к 10 сентября площадку освободили от забора.

На территории появились новые трибуны, яркое покрытие, спортивная и детская площадки, батуты и большая сцена. Горожане уже вовсю осваивают пространство: занимаются спортом, играют с детьми и фотографируются на фоне обновлённого стадиона.

При этом работы на территории ещё продолжаются — часть детской площадки пока закрыта для посещения. Показываем, как сейчас выглядит «Спартаковец» и что уже доступно для ярославцев.

Стадион получился ярким&nbsp; | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтадион получился ярким&nbsp; | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стадион получился ярким 

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Появилась большая детская площадка, но пока большая её часть закрыта для посещения | Источник: Александр Куренной / 76.RUПоявилась большая детская площадка, но пока большая её часть закрыта для посещения | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Появилась большая детская площадка, но пока большая её часть закрыта для посещения

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так теперь выглядит вход на стадион со стороны Которосльной набережной, здесь должно открыться кафе | Источник: Александр Куренной / 76.RUТак теперь выглядит вход на стадион со стороны Которосльной набережной, здесь должно открыться кафе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так теперь выглядит вход на стадион со стороны Которосльной набережной, здесь должно открыться кафе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Горки уже установили, но пока пользоваться ими нельзя | Источник: Александр Куренной / 76.RUГорки уже установили, но пока пользоваться ими нельзя | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Горки уже установили, но пока пользоваться ими нельзя

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зато на эту конструкцию дети уже могут забираться | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗато на эту конструкцию дети уже могут забираться | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зато на эту конструкцию дети уже могут забираться

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вся детская площадка покрыта специальным безопасным покрытием | Источник: Александр Куренной / 76.RUВся детская площадка покрыта специальным безопасным покрытием | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вся детская площадка покрыта специальным безопасным покрытием

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы с удовольствием испытывают новые батуты | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы с удовольствием испытывают новые батуты | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы с удовольствием испытывают новые батуты

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Спортивная площадка доступна для всех желающих | Источник: Александр Куренной / 76.RUСпортивная площадка доступна для всех желающих | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Спортивная площадка доступна для всех желающих

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здесь появились столы для настольного тенниса | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдесь появились столы для настольного тенниса | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь появились столы для настольного тенниса

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Однако работы на стадионе всё ещё продолжаются | Источник: Александр Куренной / 76.RUОднако работы на стадионе всё ещё продолжаются | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Однако работы на стадионе всё ещё продолжаются

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Спартаковец» получил новое яркое покрытие | Источник: Александр Куренной / 76.RU«Спартаковец» получил новое яркое покрытие | Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Спартаковец» получил новое яркое покрытие

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Новые трибуны&nbsp;— ещё одно изменение после реконструкции | Источник: Александр Куренной / 76.RUНовые трибуны&nbsp;— ещё одно изменение после реконструкции | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Новые трибуны — ещё одно изменение после реконструкции

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зрительских мест на обновлённом стадионе стало больше | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗрительских мест на обновлённом стадионе стало больше | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зрительских мест на обновлённом стадионе стало больше

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы могут спуститься с трибун по лестницам по периметру стадиона | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы могут спуститься с трибун по лестницам по периметру стадиона | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы могут спуститься с трибун по лестницам по периметру стадиона

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В центре «Спартаковца» установили большую сцену | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ центре «Спартаковца» установили большую сцену | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре «Спартаковца» установили большую сцену

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рабочие готовят к установке информационные таблички | Источник: Александр Куренной / 76.RUРабочие готовят к установке информационные таблички | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рабочие готовят к установке информационные таблички

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кто-то спешит сделать фото на фоне обновлённого стадиона | Источник: Александр Куренной / 76.RUКто-то спешит сделать фото на фоне обновлённого стадиона | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кто-то спешит сделать фото на фоне обновлённого стадиона

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Другие отдыхают в тени под навесом | Источник: Александр Куренной / 76.RUДругие отдыхают в тени под навесом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Другие отдыхают в тени под навесом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Постепенно на обновлённый стадион приходят всё больше горожан | Источник: Александр Куренной / 76.RUПостепенно на обновлённый стадион приходят всё больше горожан | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Постепенно на обновлённый стадион приходят всё больше горожан

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ребёнок вместе с родителями играет на обновлённом покрытии стадиона | Источник: Александр Куренной / 76.RUРебёнок вместе с родителями играет на обновлённом покрытии стадиона | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ребёнок вместе с родителями играет на обновлённом покрытии стадиона

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Новая плитка и газон появились на участке над стадионом | Источник: Александр Куренной / 76.RUНовая плитка и газон появились на участке над стадионом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Новая плитка и газон появились на участке над стадионом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Освещение стадиона также полностью обновили | Источник: Александр Куренной / 76.RUОсвещение стадиона также полностью обновили | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Освещение стадиона также полностью обновили

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы уже успели оценить новые трибуны | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы уже успели оценить новые трибуны | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы уже успели оценить новые трибуны

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На «Спартаковце» оборудовали раздевалки | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа «Спартаковце» оборудовали раздевалки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На «Спартаковце» оборудовали раздевалки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вращающиеся стулья над трибунами уже успели полюбиться горожанам | Источник: Александр Куренной / 76.RUВращающиеся стулья над трибунами уже успели полюбиться горожанам | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вращающиеся стулья над трибунами уже успели полюбиться горожанам

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Напомним, о реконструкции стадиона стало известно в августе 2024 году после встречи губернатора Михаил Евраева и главы «Сбера» Германа Грефа. Работы за 300 миллионов рублей взял на себя частный инвестор. В последние годы стадион «Спартаковец» выглядел удручающе: трибуны разрушались, покрытие было неровным, с многочисленными ямами. Ранее мы показывали, в каком состоянии оставался спортивный объект в самом центре города до 2025 года.

Напомним, стадион был построен в 1953–1954 годах и изначально назывался «Трудовые резервы». Площадка использовалась для проведения спортивных соревнований и культурных событий. Например, она долгое время была главной сценой Дня города.

По легенде тысячу лет назад в этом месте князь Ярослав Мудрый убил медведя.

Проект нового стадиона разрабатывала ярославская компания «Архитектон».

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Александр Куренной
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Стадион Благоустройство Детская площадка Ярославль
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Комментарии
1
Гость
6 минут
И не вздумайте прийдти без бахил иначе в суде окажитесь за порчу имущества.
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Гость
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