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Развлечения Ярко одевается и зовет себя Велобабай: как бродяга стал популярным экскурсоводом и блогером. Видео

Ярко одевается и зовет себя Велобабай: как бродяга стал популярным экскурсоводом и блогером. Видео

Его узнают на улицах, просят сфотографироваться и дарят подарки

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Ролик о жизни Велобабая

Источник:

116.RU

59-летний Велобабай родом из Караганды (это в Казахстане), но уже 12 лет живет в Казани. И всё это время — без постоянного жилья. Он много путешествовал по миру, но в итоге осел на земле предков.

«Я все 12 лет живу на велосипеде. Одеваюсь всегда ярко, необычно и странно — в целом такой образ сити-крейзи. Я этот термин воспринимаю позитивно. А всякие подобные словечки типа „аутсайдер“, „сумасшедший“, „блаженный“ мне, наоборот, нравятся. Я себя так и воспринимаю — городской сумасшедший Велобабай. Но я безобидный сумасшедший, вреда не приношу и стараюсь полностью избавиться от агрессии и негатива», — рассказал он 116.RU.

Аудитория его полюбила мгновенно: страничка блогера растет быстро, а на улице к нему то и дело подходят с просьбой сфотографироваться. Велобабай обожает такое внимание — говорит, что буквально им «питается». Подписчики дарят ему одежду, а недавно даже подарили смартфон.

«Я невероятно счастлив этому вниманию, мне это не надоело. Я ни разу не встретил негатива, никто не сказал плохого слова. Некоторые спрашивают: „А селфи бесплатное?“, я говорю: „Конечно!“ — и предлагаю записать видеосалям. Я обожаю передавать приветы в разные города», — рассказал блогер.

Идею создать блог мужчине подкинули друзья. Они же помогают монтировать ролики — сам Велобабай в технике не силен, но это ему и не нужно, ведь у него есть харизма.

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Регина Алтынбаева
Корреспондент 116.RU
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