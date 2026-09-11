Ярко одевается и зовет себя Велобабай: как бродяга стал популярным экскурсоводом и блогером. Видео

Ролик о жизни Велобабая Источник: 116.RU

59-летний Велобабай родом из Караганды (это в Казахстане), но уже 12 лет живет в Казани. И всё это время — без постоянного жилья. Он много путешествовал по миру, но в итоге осел на земле предков.

«Я все 12 лет живу на велосипеде. Одеваюсь всегда ярко, необычно и странно — в целом такой образ сити-крейзи. Я этот термин воспринимаю позитивно. А всякие подобные словечки типа „аутсайдер“, „сумасшедший“, „блаженный“ мне, наоборот, нравятся. Я себя так и воспринимаю — городской сумасшедший Велобабай. Но я безобидный сумасшедший, вреда не приношу и стараюсь полностью избавиться от агрессии и негатива», — рассказал он 116.RU.

Аудитория его полюбила мгновенно: страничка блогера растет быстро, а на улице к нему то и дело подходят с просьбой сфотографироваться. Велобабай обожает такое внимание — говорит, что буквально им «питается». Подписчики дарят ему одежду, а недавно даже подарили смартфон.

«Я невероятно счастлив этому вниманию, мне это не надоело. Я ни разу не встретил негатива, никто не сказал плохого слова. Некоторые спрашивают: „А селфи бесплатное?“, я говорю: „Конечно!“ — и предлагаю записать видеосалям. Я обожаю передавать приветы в разные города», — рассказал блогер.