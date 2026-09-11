Белоруссия готовится к войне: Лукашенко готов пойти на мобилизацию. Новости 11 сентября

Лукашенко проверит готовность армии Источник: president.gov.by

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 сентября.

Старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне

С 1 сентября 2027 года в России начнет действовать новый образовательный стандарт для старших классов. Он отменит обязательное углубленное изучение не менее двух предметов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Сейчас старшеклассники обязаны выбирать не менее двух предметов для углубленного изучения. Новый стандарт отменит это требование, и учащиеся смогут ограничиться базовым уровнем по всем дисциплинам, пишет ТАСС.

Профильное обучение в старшей школе сохранится. Предусмотрены шесть профилей, но школы смогут более гибко формировать узконаправленные группы с учетом образовательных потребностей учеников.

В Роспотребнадзоре оценили риски новой пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возобновления пандемии в России. По ее словам, она может начаться из-за коронавируса или гриппа и ведомство готово к любому развитию событий.

«Если коронавирус как таковой проявит себя в каком-то другом геноварианте, то, в принципе, всё возможно. Это один из вариантов пандемического распространения, о котором мы говорим уже лет 20. Совершенно очевидно, что это может быть», — сказала Попова в интервью РИА Новости.

Попова также отметила, что пандемическим потенциалом обладает и вирус гриппа. Ведомство внимательно отслеживает ситуацию с обоими возбудителями.

В России запустили 5G в 16 городах

В России впервые заработали коммерческие сети 5G, доступ к высокоскоростному интернету получили около 10 млн человек в 16 городах. Об этом сообщили в Минцифры.

«По поручению президента Владимира Путина впервые в России запущены коммерческие сети связи пятого поколения», — говорится в сообщении ведомства в MAX.

Услуги на базе 5G предоставляют четыре крупнейших оператора связи. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сеть заработала у всех четырех, а в Новосибирске, Казани, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе и Ярославле — у одного или двух.

Уже в ближайшее время сервисами смогут пользоваться все владельцы устройств на Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple.

Объем мобильного интернет-трафика за шесть лет вырос более чем в три раза, поэтому развитие 5G особенно важно для крупных городов. Прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах до конца 2026 года.

На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE. Это позволит увеличить пропускную способность сетей в ближайшие годы на 20–25%. Дополнительно операторы получили новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, их выделили в равном объеме и бесплатно.

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых по итогам заседания 11 сентября. Регулятор сделал паузу после нескольких снижений подряд.

«Совет директоров Банка России 11 сентября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий», — говорится в решении ЦБ.

ЦБ объяснил паузу существенным усилением ценового давления в последние месяцы. По оценке регулятора, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год. Это произошло прежде всего из-за временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях.

Цены в России пошли вверх ускоренными темпами

Рост цен в России в последние месяцы заметно ускорился. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, ускорение произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может. При этом ЦБ должен реагировать на их вторичные эффекты и не допустить, чтобы разовое ускорение переросло в устойчивую тенденцию.

«Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие. И считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением, после того как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг другу», — отметила глава ЦБ.

На фоне этих рисков снижать ставку автоматически не будут. Траектория ключевой ставки должна привести инфляцию к 4% в 2027 году, добавила Набиуллина.

На рынке труда ситуация немного улучшилась — меньше компаний жалуются на нехватку кадров. Однако зарплаты по-прежнему растут быстрее, чем эффективность труда. Для устойчивого замедления инфляции необходимо сократить этот разрыв, желательно за счет опережающего роста производительности.

Поиски семьи Усольцевых в тайге сокращают

Поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых продолжатся, но в меньшем масштабе. Об этом ТАСС сообщил глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

За год волонтеры отфотографировали гору с беспилотника и прогнали снимки через нейросеть, чтобы найти точки интереса. В некоторых местах они обнаружили артефакты, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.

Масштабные поиски на данный момент не планируют. По требованию силовых структур большое количество добровольцев больше не задействуют. Работа продолжается, но перестала носить ежедневный характер, уточнил глава отряда.

По мнению Сергеева, решение силовиков о сокращении поисков оправдано. Их осложняют непростой рельеф и обилие диких животных. Однако волонтеры будут пытаться доделать то, что не успели.

Сын Лукашенко служит в армии в самом сложном подразделении

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай служит в армии. Об этом сообщил глава республики.

«Младший сын уже служит в армии. Никто и не знал даже. Виктор [министр обороны Виктор Хренин] призвал. Служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении», — его слова приводит агентство «Белта».

По словам президента, о службе сына никто не знал. Также глава республики отметил, что в свободное время Николай продолжает изучать биотехнологии. Это основной профиль, по которому он получал образование в вузе.

EBU отклонил заявку Казахстана на участие в «Евровидении»

Европейский вещательный союз (EBU) не допустил государственную телерадиокомпанию Казахстана «Хабар» к участию в конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает европейское издание Politico.

EBU объяснил отказ тем, что Казахстан находится за пределами европейской зоны вещания. Страна не входит в Совет Европы и не имеет статуса наблюдателя при этой организации.

«В связи с этим „Хабар“ на данный момент не может претендовать на полноправное членство», — цитирует Politico заявление организаторов.

«Евровидение» проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года.

Господдержку семей при погашении ипотеки предложили увеличить

Выплаты на погашение ипотеки для семей с детьми предложили увеличить в несколько раз. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, направив обращение министру финансов Антону Силуанову.

По задумке, размер поддержки будет зависеть от количества детей. За первого ребенка предлагается выплачивать 500 тысяч рублей, за второго добавлять еще 600 тысяч, а за третьего и каждого последующего — по 700 тысяч.

Таким образом, семья с тремя детьми сможет получить до 1,8 миллиона рублей. При появлении четвертого ребенка сумма вырастет до 2,5 миллиона, а для семьи с пятью детьми — до 3,2 миллиона, сообщил ТАСС.

Миронов попросил Минфин оценить целесообразность такой прогрессивной шкалы и представить позицию ведомства. Сейчас российские семьи с тремя детьми могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Эта мера действует с 2019 года и рассчитана до 2030 года.

По словам депутата, за прошедшие годы стоимость жилья заметно выросла, поэтому прежний размер господдержки уже не соответствует рынку. Особенно это касается многодетных родителей, которые покупают жилье за пределами Москвы и других крупных городов. Миронов считает, что государству стоит увеличить выплаты в несколько раз, чтобы жилищные условия не становились препятствием для рождения следующих детей.

Какие игрушки должны быть в детсадах

В детские сады должны попадать игрушки отечественных производителей, созданные на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев на заседании оргкомитета конкурса «Родная игрушка».

По словам Бугаева, важно не только соблюдать требования безопасности и качества изделий, но и учитывать психолого-педагогический характер работы. Он отметил, что по поручению президента вопрос пересмотра требований и критериев к игрушкам выходит на первый план.

«Игрушки — это прежде всего то, что формирует будущий мир ребенка и его видение мира вокруг нас», — подчеркнул первый замминистра.

Минпросвещения совместно с коллегами работает над созданием единой системы психолого-педагогической экспертизы игрушек. Новая система должна решить несколько задач. Она обеспечит единые подходы к оценке игр и игрушек, даст педагогам понятные ориентиры при выборе продукции, а также создаст прозрачные условия для разработчиков и производителей.

В России предложили маркировать ИИ-контент

В России предложили ввести маркировку материалов, созданных искусственным интеллектом, по аналогии с продуктами питания в магазинах. С такой инициативой выступил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.

«Считаю, что, безусловно, нужно маркировать. Человек вправе понимать, каким контентом он пользуется», — уверен политик.

По словам сенатора, маркировка поможет пользователям понимать, что именно они смотрят, и выбирать. Басюк сравнил ИИ-контент с продуктами в магазине: человек должен знать, что он покупает и употребляет в пищу.

Лукашенко анонсировал мобилизацию в Белоруссии

Белоруссия планирует провести проверку боевой готовности всей армии, вплоть до мобилизации. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

«Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что сейчас по его поручению проверили артиллерийскую бригаду, а до этого — танковые и мотострелковые подразделения.

«Делаем всё, как будет в войне», — добавил президент Белоруссии.