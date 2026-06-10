В центре Ярославля поставят пятиметровый памятник из бронзы

4 июля также откроется галерея «Истории Золотого кольца» по адресу: улица Нахимсона, 18. Современная площадка с мультимедийным оборудованием расскажет о создателе маршрута и роли городов Золотого кольца в истории России. Церемония открытия пройдет на Театральной неделе, которая продлится с 27 июня по 5 июля и соберет артистов, музыкантов, деятелей культуры со всей страны.

Юрий Александрович Бычков — советский и российский искусствовед, литературовед, журналист, автор идеи и названия туристического маршрута «Золотое кольцо России». В 1965 году во время поездки в Суздаль он мысленно проложил кольцевой маршрут, который объединил бы старинные русские города. А в 1967 году проехал по намеченному маршруту: Москва — Загорск (сейчас — Сергиев Посад) — Переславль-Залесский — Ростов — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль — Владимир — Москва. По итогам этого путешествия он подготовил цикл очерков о городах, которые были опубликованы в газете «Советская культура» под общим названием «Золотое кольцо». Первый очерк вышел 21 ноября 1967 года — эта дата считается «днем рождения» туристического маршрута. Сергей Юрьевич Бычков — выпускник Московской средней художественной школы при Суриковском институте и Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова. Работы скульптора хранятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО», парке искусств «Музеон», Белгородском государственном художественном музее, Дальневосточном художественном музее (Хабаровск), Ярославском художественном музее и других музеях России, а также в частных коллекциях в России, Франции, США, Бразилии и других странах.