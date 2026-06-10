В центре Ярославля поставят пятиметровый памятник из бронзы

В центре Ярославля поставят памятник основателю туристического маршрута Золотое кольцо Юрию Бычкову. Пятиметровый бронзовый монумент весом около четырех тонн планируют поместить на улице Революционной, у дома № 4а. Среди его элементов — колонна с фигурой и кольцо из сусального золота, которое будет заметно издалека.
«Памятник презентовали на международном форуме „Путешествуй!“ в Москве. Композицию на стенде Ярославской области представил сын Юрия Александровича — скульптор Сергей Бычков. Он и является автором памятника», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По словам автора скульптуры, проект находится на завершающей стадии.
«Процесс создания монумента технологически сложен: фигуру распилили на фрагменты для удобства отливки в бронзе. Ожидается, что уже к концу текущей недели из литейного цеха начнут выходить первые детали — портретные части фигуры и сегменты колонны, — поделился Сергей Бычков.
4 июля также откроется галерея «Истории Золотого кольца» по адресу: улица Нахимсона, 18. Современная площадка с мультимедийным оборудованием расскажет о создателе маршрута и роли городов Золотого кольца в истории России. Церемония открытия пройдет на Театральной неделе, которая продлится с 27 июня по 5 июля и соберет артистов, музыкантов, деятелей культуры со всей страны.
Торжественное открытие объекта запланировано на 4 июля.
Юрий Александрович Бычков — советский и российский искусствовед, литературовед, журналист, автор идеи и названия туристического маршрута «Золотое кольцо России». В 1965 году во время поездки в Суздаль он мысленно проложил кольцевой маршрут, который объединил бы старинные русские города. А в 1967 году проехал по намеченному маршруту: Москва — Загорск (сейчас — Сергиев Посад) — Переславль-Залесский — Ростов — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль — Владимир — Москва. По итогам этого путешествия он подготовил цикл очерков о городах, которые были опубликованы в газете «Советская культура» под общим названием «Золотое кольцо». Первый очерк вышел 21 ноября 1967 года — эта дата считается «днем рождения» туристического маршрута. Сергей Юрьевич Бычков — выпускник Московской средней художественной школы при Суриковском институте и Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова. Работы скульптора хранятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО», парке искусств «Музеон», Белгородском государственном художественном музее, Дальневосточном художественном музее (Хабаровск), Ярославском художественном музее и других музеях России, а также в частных коллекциях в России, Франции, США, Бразилии и других странах.
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