В Архангельской области 12 человек погибли в ДТП с автобусом — что случилось

В Архангельской области двенадцать человек погибли в дорожно-транспортном происшествии. На междугородней трассе столкнулись пассажирский автобус, грузовой и легковой автомобили. Об этом ТАСС сообщили в региональном МЧС.
Столкновение рейсового микроавтобуса, КАМАЗа и легкового автомобиля произошло в вечернее время на трассе М-8 на границе Приморского и Холмогорского районов. В результате аварии 12 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Среди погибших — ребенок. Еще восемь пассажиров пострадали.
На месте происшествия развернули спасательную операцию. Раненых экстренно эвакуируют в ближайшие медицинские учреждения. Движение на трассе перекрыли. По сведениям Интерфакс, в ДТП разбился микроавтобус маршрута «Северодвинск-Березник».