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Происшествия В Архангельской области 12 человек погибли в ДТП с автобусом — что случилось

В Архангельской области 12 человек погибли в ДТП с автобусом — что случилось

На месте работают экстренные службы

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Медики срочно транспортируют пострадавших | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUМедики срочно транспортируют пострадавших | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Медики срочно транспортируют пострадавших

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

В Архангельской области двенадцать человек погибли в дорожно-транспортном происшествии. На междугородней трассе столкнулись пассажирский автобус, грузовой и легковой автомобили. Об этом ТАСС сообщили в региональном МЧС.

Столкновение рейсового микроавтобуса, КАМАЗа и легкового автомобиля произошло в вечернее время на трассе М-8 на границе Приморского и Холмогорского районов. В результате аварии 12 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Среди погибших — ребенок. Еще восемь пассажиров пострадали.

На месте происшествия развернули спасательную операцию. Раненых экстренно эвакуируют в ближайшие медицинские учреждения. Движение на трассе перекрыли. По сведениям Интерфакс, в ДТП разбился микроавтобус маршрута «Северодвинск-Березник».

Источник:

Андрей Аннин / vk.com

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Архангельск Автобус ДТП Авария
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