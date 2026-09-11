Кто проживает на дне океана: 14 лучших фото подводного мира

Иногда под водой можно встретить настоящие чудеса Источник: Giacomo Marchione / Underwater Awards Australasia 2026

Подводный мир — это параллельная вселенная, где не действуют привычные земные правила. Здесь свет играет по-другому, гравитация отступает, а самые невероятные существа планеты позируют на фоне бездонной синевы. Фотографы-дайверы совершают невозможное, чтобы поймать эти мимолетные мгновения и показать нам скрытую жизнь океана. Приготовьтесь: эти захватывающие и гипнотические снимки заставят вас забыть обо всём и затаить дыхание.

Представленные ниже фотографии — работы победителей престижной премии Underwater Awards Australasia 2026. Лучшие подводные фотографы планеты продемонстрировали хрупкую красоту океанов Австралазии. Показываем, какие шедевры подводной съемки завоевали сердца жюри.

Анника Дальберг. «В ловушке синевы»

Как рассказывает автор этого фото, однажды она отправилась на обычную экскурсию к китам, но внезапно отдых превратился в настоящую спасательную операцию.

Канат обмотался вокруг хвостового плавника кита, и Анника Дальберг сняла спасательную операцию на фото Источник: Annika Dahlberg / Underwater Awards Australasia 2026

— Едва погрузившись в океанскую бездну, я оцепенела от увиденного, — вспоминает Анника. — Худшие кошмары стали реальностью: внизу беспомощно бился молодой горбатый кит. Его хвостовой плавник намертво запутался в тяжелом канате, уходящем ко дну. Бедное животное провело в этой ловушке несколько часов и уже выбивалось из сил.

По признанию фотографа, спасти гиганта было невероятно сложно, но благодаря реакции местных властей и храбрости одного из дайверов, молодого самца удалось вызволить.

Талия Грейс. «Объятия дракона»

Перед вами — крошечная рыбка-присоска, которая уютно устроилась на спине величественного морского дракона. Свое прозвище эти рыбы получили не просто так: с помощью присоски из видоизмененных брюшных плавников они легко крепятся к скалам, водорослям или другим обитателям глубин.

Морской дракон — живой символ Австралии, чьей грацией и узорами можно любоваться бесконечно Источник: Talia Greis / Underwater Awards Australasia 2026

— Их союз с хозяином — это чистый комменсализм: дракон служит для малютки безопасным транспортом и живым щитом от хищников, — рассказывает автор фото. — Если бы не секундная вспышка внимания, этот «наглый попутчик», ловко маскирующийся среди линий на теле дракона, остался бы незамеченным.

Комменсализм — это форма совместного существования двух разных видов, когда один вид получает пользу, а второй не испытывает ни вреда, ни пользы.

А если приглядеться еще ближе, то на спине самой присоски (хоть и размытый в расфокусе) виден крошечный паразит. Потрясающий пример того, насколько сложна и продумана пищевая цепь океана, где у каждого создания есть своя уникальная роль.

Джейк Уилтон. «Охотники на побережье»

Джейк Уилтон запечатлел охоту пары афалин. Они действует как единый механизм, загоняя в ловушку испуганный косяк рыб-попугаев. Этот кадр, снятый исключительно при естественном свете, обнажает показывает интеллект и ювелирную точность хищников.

Дельфины устраивают идеальную охоту на рифе Источник: Jake Wilton / Underwater Awards Australasia 2026

— Используя запредельную скорость, командную работу и естественную стену рифа, дельфины отрезают добыче пути к отступлению, — рассказывает Джейк. — Рыбы-попугаи сбиваются в сплошной живой щит, но афалины хладнокровно рассекают воду, демонстрируя высший пилотаж прибрежной охоты.

Это зрелище впечатляет: дельфины пасут рыбу точно овчарки отару овец, постепенно сжимая кольцо перед тем, как по очереди пойти в атаку. То, что со стороны кажется хаотичной суетой, на деле оказывается строжайшей организацией, где каждый охотник четко знает свою роль ради общего успеха.

Симоне Капродосси. «В центре внимания»

Участник научной экспедиции в Джибути Симоне Капродосси поделился историей невероятного кадра. Зимой китовые акулы традиционно приплывают в местный залив, но экспедиция в декабре 2025 года пошла не по плану.

Дневной еды для гигантов оказалось слишком мало, поэтому ночью под лучами прожекторов исследовательской лодки разыгралась настоящая драма Источник: Simone Caprodossi / Underwater Awards Australasia 2026

— Из-за аномально низкого уровня питательных веществ в воде акулы почти не кормились у поверхности днем. Вероятно, из-за голода они устроили настоящее ночное шоу под нашими фонарями, — рассказал фотограф. — Впервые в истории наблюдений мы увидели сразу шесть гигантов, одновременно толкающихся в узком луче света! Сделать четкий кадр в такой суматохе казалось невыполнимой задачей: огромные тела перекрывали друг друга и отбрасывали густые тени в и без того слабом освещении.

Тем не менее фотографу улыбнулась удача — ему удалось запечатлеть сразу четырех разных особей в момент этого охотничьего ажиотажа.

Джакомо Марчионе. «Невидимое»

Джакомо Марчионе взял золото в номинации «Портфолио». В его коллекцию вошло шесть удивительных снимков, которые мы вряд ли увидели бы при других обстоятельствах.

— Ночная съемка позволяет проявить невидимое: запечатлеть тех причудливых существ и те детали, которые средь бела дня остаются абсолютно недосягаемыми для человеческого глаза, — говорит автор фото.

Энрико Сомоги. «Арлекин-халимеда» (Halimeda Ghostpipe)

Перед вами — рыба-призрак Халимеда, которая практически растворилась в густых водорослях рифа.

Энрико Сомоги сделал этот снимок на смартфон Источник: Enrico Somogyi / Underwater Awards Australasia 2026

Уникальность этого кадра в том, что он сделан на мобильный телефон через специальный объектив. Силуэт дайвера на фоне создает глубину кадра и передает масштаб, оставляя саму рыбу главным героем сюжета.

— Я медленно приближался, поддерживая точную плавучесть, и тщательно выстраивал композицию, не нарушая окружающую среду. Финальный снимок запечатлел мирную атмосферу и красоту морского биоразнообразия — и продемонстрировал, что даже смартфон может создавать впечатляющие подводные изображения, — рассказал автор снимка.

Цянь Кунь. «Арендатор-анемона»

Фотограф поделился закулисьем уникального снимка. Обнаружив под водой актинию с кладкой икры, он решил запечатлеть защитную реакцию родителей.

Рыбки-клоуны в такие моменты превращаются в яростных охранников — они выплывают навстречу угрозе и смотрят в упор Источник: Qian Kun / Underwater Awards Australasia 2026

— Когда я готовился к съемке, я заметил лодку дайв-центра, стоящую на якоре и дрейфующую над головой, и я ждал почти час, чтобы сделать нужный мне снимок: клоунские рыбки, пристально смотрящие на меня, и дайв-лодка, идеально расположенная на заднем плане, — вспоминает автор снимка.

Том Хили. «Лучшее из обоих миров»

Фотограф Том Хили поделился снимком из места своего детства — с южного побережья Нового Южного Уэльса.

По словам автора снимка, локацию он выбрал экстремальную: короткая и мощная волна разбивается здесь прямо перед каменными валунами, а дайверам приходится прыгать на линию прибоя со скалы Источник: Tom Healy / Underwater Awards Australasia 2026