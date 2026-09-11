«Неприятный тип»: сотня «Ну-ка, все вместе!» освистала эксперта — кому досталось

Еще до премьеры восьмого сезона шоу «Ну-ка, все вместе» (12+) Николай Басков обещал, что борьба будет напряженной. Притом настолько, что ведущий планирует не приходить на финал. Уже в первом выпуске оказалось, что Басков не преувеличивал. Несмотря на сильные голоса и яркие выступления, максимальные 100 баллов не получил никто. А эксперты на стене, не поддержавшие исполнителей, сильно поплатились, особенно один из них.
Создатели проекта с самого старта выпуска пошли с козырей — первой участницей стала Валентина Безух, которая много лет служит в театре Надежды Бабкиной. Исполнительница сразу приковала к себе внимание ярким платьем в русском народном стиле и самой что ни на есть соответствующей песней «Валенки».
Практически вся сотня музыкальных экспертов не могла усидеть на месте и не начать подпевать. В итоге участница заработала 97 баллов из 100 возможных.
— Валентина, есть предвзятое мнение, что песня «Валенки» — хиханьки да хаханьки и не для конкурса. Но не увидеть и не услышать просто бриллиант невозможно. В вас слышен опыт и рука мастера. В широте и полетности голоса слышна Надежда Георгиевна, — остался под впечатлением Лазарев.
Как бы жюри ни пело Валентине дифирамбы, повторяя, что песня очень сложная и достойно исполнить ее сможет далеко не каждый, на стене экспертов оказались те, кого номер не зацепил, — Рамин Разумыка и Олег Пилягин.
— Можно стараться лучше, — заявил автор канала «Неприятный Пилягин». — Вы талантливы, но для меня не было ничего уникального.
— Меня смутил выбор песни. «Валенки» — это такой народный стандарт, который поют все. Она достаточно простая, — дополнил соседа по стене Рамин и незамедлительно получил недовольный свист от сотни.
Николай Басков вышел из себя от подобных высказываний.
— Восьмой сезон, а стыдно-то как! Стыдно! — положа руку на сердце, начал причитать ведущий.
По правилам проекта каждый выпуск выбирается тройка лидеров с максимальным количеством баллов. Тот, кто занимает первое место, автоматически проходит в финал, двое других сражаются в батле за еще одно место. Больше половины выпуска Валентина оставалась лидером, однако ее подвинул с пьедестала Ильхом Тагиров.
У участника нет музыкального образования, но он всё равно сильно любит музыку и смог впечатлить судей на народном кастинге своим бархатным тембром. Сотня также не осталась равнодушной к голосу Ильхома, и тот получил 97 баллов.
— Всё было в точку. Абсолютно готовый артист. Я вам желаю полных залов и успеха, — прокомментировала номер хормейстер и народная артистка России Наталья Волгина.
Так как двое участников получили одинаковое количество баллов, судьи провели еще одно голосование между ними, где победил Ильхом. Он автоматически прошел в полуфинал, а Валентина заняла второе место среди лидеров. Такому раскладу не очень обрадовался один из судей — певец Александр Малиновский. Он грустно сказал: «Значит, будем слушать Валю в батле».
Олег Пилягин, который с самого начала был не в восторге от номера участницы, дал резкий ответ:
— Запиши себе Валю на компьютер и слушай дома.
Малиновский от такой реакции на свои слова лишь обиженно ответил:
— Очень правильный у тебя логин. Неприятный ты тип.
За место в полуфинале с Валентиной сразилась участница из Москвы — Нонна Еганян. Опыта ей не занимать, она участвует в телевизионных проектах с 11 лет. На «Ну-ка, все вместе!» Нонна набрала 93 балла с песней Синтии Эриво Stand up. Свой голос за участницу не дали оперные исполнители, из-за чего был сильно недоволен певец Валентин Форостяный.
— Я чуть не забыл, как дышать. Это было шикарное выступление, и меня совершенно не волнует мнение оперников. Я на них в обиде по той причине, что вы же музыканты, вы слышите, когда профессиональное выступление. Мы, «попсари», встаем на оперное исполнение, когда хорошо поют, а почему вы не встаете?
Несмотря на то что балл Нонны за первое выступление был ниже, чем у Валентины, ее номер в батле оказался сильнее. За исполнение песни «Осколки» Полины Гагариной она получила 89 баллов, в то время как Валентина Безух и ее вариация композиции «Клен» ансамбля «Синяя птица» собрала только 79.