«Неприятный тип»: сотня «Ну-ка, все вместе!» освистала эксперта — кому досталось

В лидере сотни в первом выпуске проснулся гопник, только в случае с «Ну-ка, все вместе!» — «попсарь» Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2026 год

Еще до премьеры восьмого сезона шоу «Ну-ка, все вместе» (12+) Николай Басков обещал, что борьба будет напряженной. Притом настолько, что ведущий планирует не приходить на финал. Уже в первом выпуске оказалось, что Басков не преувеличивал. Несмотря на сильные голоса и яркие выступления, максимальные 100 баллов не получил никто. А эксперты на стене, не поддержавшие исполнителей, сильно поплатились, особенно один из них.

Создатели проекта с самого старта выпуска пошли с козырей — первой участницей стала Валентина Безух, которая много лет служит в театре Надежды Бабкиной. Исполнительница сразу приковала к себе внимание ярким платьем в русском народном стиле и самой что ни на есть соответствующей песней «Валенки».

Практически вся сотня музыкальных экспертов не могла усидеть на месте и не начать подпевать. В итоге участница заработала 97 баллов из 100 возможных.

В номере Валентины Сергей Лазарев сразу увидел влияние Надежды Бабкиной Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2026 год

— Валентина, есть предвзятое мнение, что песня «Валенки» — хиханьки да хаханьки и не для конкурса. Но не увидеть и не услышать просто бриллиант невозможно. В вас слышен опыт и рука мастера. В широте и полетности голоса слышна Надежда Георгиевна, — остался под впечатлением Лазарев.

Как бы жюри ни пело Валентине дифирамбы, повторяя, что песня очень сложная и достойно исполнить ее сможет далеко не каждый, на стене экспертов оказались те, кого номер не зацепил, — Рамин Разумыка и Олег Пилягин.

— Можно стараться лучше, — заявил автор канала «Неприятный Пилягин». — Вы талантливы, но для меня не было ничего уникального.

Олега Пилягина и Рамина Разумыку оказалось непросто впечатлить в первом выпуске Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2026 год

— Меня смутил выбор песни. «Валенки» — это такой народный стандарт, который поют все. Она достаточно простая, — дополнил соседа по стене Рамин и незамедлительно получил недовольный свист от сотни.

Николай Басков вышел из себя от подобных высказываний.

— Восьмой сезон, а стыдно-то как! Стыдно! — положа руку на сердце, начал причитать ведущий.

По правилам проекта каждый выпуск выбирается тройка лидеров с максимальным количеством баллов. Тот, кто занимает первое место, автоматически проходит в финал, двое других сражаются в батле за еще одно место. Больше половины выпуска Валентина оставалась лидером, однако ее подвинул с пьедестала Ильхом Тагиров.

У участника нет музыкального образования, но он всё равно сильно любит музыку и смог впечатлить судей на народном кастинге своим бархатным тембром. Сотня также не осталась равнодушной к голосу Ильхома, и тот получил 97 баллов.

— Всё было в точку. Абсолютно готовый артист. Я вам желаю полных залов и успеха, — прокомментировала номер хормейстер и народная артистка России Наталья Волгина.

Судьи особенно отметили образ Ильхома Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2026 год

Так как двое участников получили одинаковое количество баллов, судьи провели еще одно голосование между ними, где победил Ильхом. Он автоматически прошел в полуфинал, а Валентина заняла второе место среди лидеров. Такому раскладу не очень обрадовался один из судей — певец Александр Малиновский. Он грустно сказал: «Значит, будем слушать Валю в батле».

Олег Пилягин, который с самого начала был не в восторге от номера участницы, дал резкий ответ:

— Запиши себе Валю на компьютер и слушай дома.

Без первых конфликтов в первом выпуске не обошлось Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2026 год

Малиновский от такой реакции на свои слова лишь обиженно ответил:

— Очень правильный у тебя логин. Неприятный ты тип.

За место в полуфинале с Валентиной сразилась участница из Москвы — Нонна Еганян. Опыта ей не занимать, она участвует в телевизионных проектах с 11 лет. На «Ну-ка, все вместе!» Нонна набрала 93 балла с песней Синтии Эриво Stand up. Свой голос за участницу не дали оперные исполнители, из-за чего был сильно недоволен певец Валентин Форостяный.

От участницы осталась в восторге не только сотня, но и ведущий Николай Басков Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2026 год

— Я чуть не забыл, как дышать. Это было шикарное выступление, и меня совершенно не волнует мнение оперников. Я на них в обиде по той причине, что вы же музыканты, вы слышите, когда профессиональное выступление. Мы, «попсари», встаем на оперное исполнение, когда хорошо поют, а почему вы не встаете?

Услышав слово «попсари», Лазарев не смог удержаться и показал, как они выглядят Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2026 год