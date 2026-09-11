«Муж сидел с детьми»: звезда «Реальных пацанов» — о жизни после сериала и семейном счастье

Источник: сериал «Реальные пацаны», телеканал ТНТ; Ирина Тропина

«Всегда хотела уехать в Москву», — делится Мария Скорницкая, но не теряет связь и с родным городом, Пермью. Сейчас актриса работает в федеральных проектах, растит двоих детей и продолжает строить счастливую семейную жизнь. Про переезд, мужа, брак и многое другое читайте в интервью Марии для 59.RU.

Мария Скорницкая родилась в Перми, в начале карьеры работала в ТЮЗе, а после попала в сериал на ТНТ. Впервые она сыграла Машу в «Реальных пацанах» (18+) еще в 2010 году, после из-за продолжения съемок переехала в Москву. Снималась в проектах «Сердцеед» (16+), «Колбаса» (16+), «Короче, план такой» (18+).

«Сейчас живу в любимом районе»

— Мария, тяжело ли было переезжать в Москву из-за съемок? Появилось ли сейчас там свое жилье?

— Я всегда хотела уехать в Москву, всегда думала об этом. Само решение далось нетрудно, но было сложно уходить из театра, уезжать из родного города и от родных людей. И там, конечно, когда мы только приехали, тоже бывали непростые моменты. Но я очень люблю Москву и благодарна себе и сериалу, что смогла переехать. Самое лучшее, что у меня было, — это знание, что я еду не в пустоту и меня там ждут съемки. Это вдохновляло меня как тогда, так и сейчас.

Первое время квартиру снимали в Кузьминках, потом переезжали еще не раз, были разные моменты. Сейчас живу в любимом районе, на Ленинском проспекте, где много парков.

«Мы продолжаем влюбляться друг в друга»

— Расскажите о муже Дмитрии — имеет ли он отношение к кино, может быть, снимался в эпизодах?

— Мой муж тоже актер. Мы вместе учились, и он был просто звездой в ТЮЗе. Когда переехали в Москву, к актерской деятельности добавились организация и ведение мероприятий. В кино Дмитрий тоже снимался. У него на самом деле очень много работ, но они в основном эпизодические. Теперь он больше позиционирует себя как профессионального ведущего с огромным стажем и опытом — он в этом очень органичен!

— С Дмитрием вы уже 18 лет вместе. Что помогает не утонуть в бытовых проблемах, что вас спасает — есть секрет?

— Мы иногда сами в шоке от того, сколько уже лет вместе. Сейчас я понимаю, что мы хоть и очень родные люди, но всё равно продолжаем влюбляться друг в друга, а не просто относиться как к партнеру или как к родственнику.

Мы не ругаемся, бываем не согласны, но стараемся слышать, видеть и чувствовать — любить друг друга. Я благодарна вселенной, что у меня такой муж!

— Правда ли, что, когда вы много снимались, Дмитрий сидел с детьми?

— Да, такое тоже бывало. Сыну было два месяца, когда я вышла на съемки. У мужа гибкий график, и когда он был свободен, то сидел с детьми: и помогал, и гулял, и на съемочную площадку приезжал. Я ему доверяю как себе и спокойно могу на Дмитрия положиться, передать какие-то обязанности.

Муж всегда помогает и участвует в жизни детей столько же, сколько и я. У ребят никогда нет проблем, что мама уедет и они останутся с папой, или наоборот. Мне с Дмитрием очень повезло.

— Почему вы выбрали для ваших детей старославянские имена — Ярослав и Мирослава?

— Очень давно, еще до рождения сына, я решила, что мне очень нравится имя Ярослав и, когда будет мальчик, назову его так. И для дочери искала что-то созвучное — так появилось Мирослава. Сейчас у нас в семье есть легенда: Дима говорит, что это он придумал такие имена, а я абсолютно уверена, что это была моя идея.

Да и детям эти имена очень подходят. Я иногда спрашиваю: «Мирочка, вот ты бы хотела, чтобы тебя звали как-то иначе?» А она думает и всегда отвечает: «Нет, мне так нравится мое имя». Да и сыну нравится думать и проводить параллели с Ярославом Мудрым и с городом Ярославлем.

В разговоре с 59.RU девушка очень искренна Источник: Ирина Тропина / 59.RU

«Я считаю себя счастливым человеком»

— Есть у вас какие-то хобби? Чем нравится заниматься в свободное время?

— Мы любим путешествовать, как вдвоем, так и с детьми. Это воспоминания, которые остаются надолго. Еще муж подсадил меня на езду на велосипеде, например по лесу: и отдыхаем, и время вдвоем проводим. В этот момент отключаешься от всех мыслей, и получается настоящее единение с природой.

Я и в зал, и в бассейн с Дмитрием хожу, помогаем друг другу. Он мне абонемент подарил, а потом купил для себя. Это нас тоже очень объединяет.

Еще люблю рисовать вместе с дочерью. Я хорошо рисовала в детстве, и у Мирославы сейчас классно получается, даже хочу отдать ее в художественную школу.

Ярик уже взрослый, у него больше с папой интересов, поэтому стараюсь больше уделять внимания дочке, поддерживать во всех увлечениях. Она любит танцевать, ходит на спортивную гимнастику, окончила модельную школу и сейчас стала моделью международного детского агентства. У Мирославы только вышло ее первое портфолио, за съемку которого я очень переживала. Она большая молодец, три часа без перерывов работала с визажистами, костюмерами, операторами и фотографами.

— Вы можете назвать себя счастливым человеком?

— Да, абсолютно. Стала в последнее время задумываться об этом, потому что вокруг смотрю и понимаю, что у людей разные ситуации бывают. Задаешь себе всё время вопрос, стараешься быть честной и откровенной, и абсолютно искренне могу сказать: я считаю себя счастливым человеком.

У меня хорошая семья, любимая профессия. Даже когда жалуешься, потому что устаешь или что-то складывается не так, как хочется, всё равно потом переосмысливаешь и понимаешь: я благодарна Богу за свою жизнь.

Ранее мы показывали, как прошла четвертая Народная премия 59.RU. И побывали в квартире Коляна из «Реальных пацанов», куда теперь водят экскурсии.