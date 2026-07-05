«Переложить вину на родителей не получится». Кто должен нести ответственность в случае ЧП с ребенком в бассейне — объясняет адвокат

Частные бассейны всегда пытаются снять с себя всю ответственность за клиентов, но закон им этого не позволяет Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

12 июня 2026 года в загородном комплексе Jani Resort под Воронежем произошла трагедия, которая вскрыла целый пласт проблем обеспечения безопасности клиентов подобных комплексов по всей стране.

Трехлетняя девочка плескалась в воде и начала тонуть. Это заметили далеко не сразу, в итоге малышка пробыла на дне бассейна более пяти минут. По информации очевидцев, ребенок был на отдыхе с папой, который в какой-то момент отвлекся. Девочку вытащили из воды и оказали первую помощь отдыхающие — 30 минут сердечно-легочную реанимацию проводила женщина-врач, оказавшаяся в тот день среди посетителей комплекса. Штатный спасатель, по словам очевидцев, растерялся и просто ничего не делал. Аниматор тем временем продолжал детское шоу в каких-то двадцати метрах от места, где тонул ребенок. Машину скорой помощи на территорию комплекса не пустили. К счастью, девочку удалось откачать, ее состояние сейчас стабильно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. В самом комплексе заявили, что сделали всё правильно.

Редакция Voronezh1.ru обратилась к адвокату Московской палаты адвокатов Шону Бетрозову, чтобы выяснить, кто несет ответственность за случившееся, как в таких местах должна быть организована безопасность посетителей и могут ли владельцы бассейнов перекладывать ответственность за жизнь и здоровье посетителей на них самих.

Что грозит спа-комплексу и его сотрудникам

— Шон, давайте начнем с главного. Прокомментируйте статью, по которой возбуждено дело, каково максимальное наказание по ней?

— Статья 238 Уголовного кодекса РФ, как известно, направлена против тех, кто оказывает не отвечающие требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей услуги. В этом случае речь идет о доступе к бассейну и сопутствующему досугу.

Важно: для квалификации по части первой достаточно даже не наступивших последствий, а лишь создания реальной угрозы. Максимальное наказание — два года лишения свободы.

Однако в случае с трехлетней девочкой, если экспертиза установит, что тяжкий вред причинен по неосторожности, следствие должно будет квалифицировать событие уже по части второй. И санкция здесь принципиально иная — до шести лет лишения свободы, а также штраф до полумиллиона рублей.

При этом обвинению предстоит доказать прямую причинно-следственную связь, что именно небезопасная услуга привела к трагедии. Причинами нарушения безопасности могут быть отсутствие спасателей, неисправное оборудование чаши, недостаток освещения, отсутствие медицинского поста, игнорирование персоналом собственных инструкций по спасению и эвакуации.

Виновного в трагедии еще придется установить.

Ответственность комплекса перед семьей

— А что с гражданской ответственностью? Что комплекс должен семье пострадавшей, помимо того, что его виновные сотрудники будут отвечать по уголовной статье?

— Здесь ответственность многогранна. И неважно, кто именно из сотрудников допустил бездействие, спасатель, инструктор или администратор. По закону (ст. 1068 Гражданского кодекса РФ) за всё отвечает юридическое лицо, то есть сам спа-комплекс.

Что входит в объем возмещения? Прежде всего, это все расходы семьи на лечение, лекарства, дополнительное питание, специальный уход, санаторно-курортное лечение и проезд. Если понадобится переобучение на другую профессию, это тоже подлежит компенсации (ст. 1085 ГК РФ).

Если родителям пришлось оставить работу ради ухода за ребенком, комплекс обязан возместить им утраченный заработок исходя из среднемесячного дохода. При этом потерпевшим не нужно доказывать, что каждый вид помощи был жизненно необходим, достаточно, чтобы врач его назначил.

Кроме того, в суде будет решаться вопрос и о компенсации морального вреда. С учетом возраста девочки и тяжести пережитого суды в подобных случаях присуждают суммы, достигающие нескольких миллионов рублей. Такой иск могут подать как от имени самого ребенка, так и от его родителей, которые пережили глубочайшее потрясение.

— Если выяснится, что руководство знало о проблемах с безопасностью, но ничего не делало, как это повлияет на решения суда?

— В уголовном деле это не выделяется в отдельный квалифицирующий признак, но суд обязательно примет этот факт во внимание при оценке общественной опасности содеянного. Документально подтвержденное пренебрежение требованиями безопасности — прямое отягчающее обстоятельство.

В административной же плоскости систематические нарушения подпадают под действие статей 6.4 и 14.4 КоАП РФ. За нарушение санитарных норм юрлицо может быть оштрафовано на сумму до 20 тысяч рублей, а при системном характере деятельность заведения могут приостановить на срок до 90 суток. За некачественное оказание услуг штраф доходит до 30 тысяч, а при повторении — опять же приостановка.

Что требует закон от спа-комплексов и бассейнов

На территории бассейнов должны дежурить квалифицированные спасатели Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

— Какие нормативные требования предъявляются к подобным объектам?

— Основной документ, регулирующий безопасность в спа-комплексах и бассейнах, — это СанПиН 2.1.3678-20. Он определяет требования к воде, освещению, вентиляции, планировке помещений и обходным дорожкам.

В частности, администрация обязана контролировать качество воды каждые четыре часа — по содержанию хлора, озона, водородному показателю и микробиологическим параметрам.

Архитектура и зонирование должны быть спроектированы так, чтобы исключить встречные потоки посетителей. Человек должен двигаться только в одном направлении: гардероб — раздевалка — душ — ножная ванна — бассейн. Любые отклонения не допускаются.

Обходные дорожки должны быть оснащены подогревом, противоскользящим покрытием и уклоном в сторону трапов для воды.

Для детских зон действуют особые, более строгие нормы:

глубина — не более 60 см для детей до 7 лет и 90 см для школьников;

температура воды — от 30 до 32 градусов;

полная смена воды — каждые 2–4 часа против 8 часов у взрослых;

горки и аттракционы подлежат обязательной сертификации.

Кроме того, есть ГОСТ Р 57015-2016 «Услуги населению. Услуги бассейнов. Общие требования», и он требует от персонала спецподготовки по спасению на воде и оказанию первой помощи. Детские бассейны должны находиться под непрерывным визуальным контролем и быть четко отделены от взрослых.

Кто должен следить за безопасностью на воде

— Что касается спасателей, каковы требования к их подготовке и действиям?

— Здесь действует профессиональный стандарт «Спасатель на акватории» (утвержден приказом Минтруда № 862н). Хотя он ориентирован в первую очередь на пляжи, для аквапарков и крупных бассейнов работодатели обязаны вводить штатные должности спасателей или инструкторов по плаванию с соответствующими обязанностями.

В их функции входит: постоянное наблюдение за купающимися, оперативное вмешательство в случае угрозы, оказание первой помощи и немедленное информирование администрации. Отсутствие четких должностных инструкций уже само по себе является серьезным нарушением и может стать основанием для уголовного преследования.

Каков регламент действий при ЧС? Спасатель обязан:

подать сигнал тревоги;

извлечь пострадавшего из воды;

оценить его состояние;

приступить к реанимации, если требуется;

вызвать скорую помощь;

доложить руководству;

обеспечить беспрепятственный проезд медикам.

Никакие параллельные активности — шоу, громкая музыка, групповые занятия — не могут служить оправданием задержки.

Доказательствами бездействия могут стать показания очевидцев, записи с камер, отсутствие записей в журнале происшествий, отсутствие звонка в скорую с территории комплекса, а также факт начала реанимационных мероприятий посторонним человеком.

— Может ли бездействие персонала быть квалифицировано как «оставление в опасности» (ст. 125 УК РФ)?

— Вполне. Если ребенок находился в опасном для жизни состоянии и не мог спасти себя сам (по малолетству), а сотрудник, обязанный по должности оказать помощь, этого не сделал, состав статьи 125 налицо.

Под эту статью подпадают спасатели, инструкторы водных программ, администраторы — все, кто по роду обязанностей обязан немедленно реагировать на происшествия. Для сотрудников, не связанных с зоной бассейна (гардеробщик, уборщица), этого не требуется.

Эта статья может применяться как самостоятельно, так и в совокупности со статьей 238. Наказание по ней — до одного года лишения свободы.

Кроме того, продолжение шоу во время трагедии будет расценено судом как циничное пренебрежение и отягчающее обстоятельство.

Медицинский пункт и аптечка

— Должен ли комплекс иметь медицинский пункт и штатного врача?

— Да, это прямое требование санитарных правил. В составе помещений бассейна должен быть медицинский пункт. Даже если отдельного лицензированного кабинета нет, комплекс обязан иметь сотрудника с медицинским образованием — фельдшера или медсестру.

Что касается аптечек, их комплектация регламентируется приказом Минздрава № 262н. В набор входят жгуты, бинты и устройства для искусственного дыхания «рот — устройство — рот». Использование дефибрилляторов и кислородных ингаляторов без соответствующего медицинского образования и лицензии запрещено: это выходит за рамки первой помощи.

Что говорит закон о развлечениях у бассейна

— Могла ли громкая музыка и шоу помешать обнаружению тонущего ребенка? Есть ли запрет на такие мероприятия?

— Прямого запрета на фоновую музыку нет. Однако существуют санитарные нормы по уровню шума (СН 2.2.4/2.1.8.562-96). Превышение этих значений уже само по себе нарушение.

Но главное — любое отвлекающее мероприятие не должно снижать уровень контроля за безопасностью. Если из-за шума и световых эффектов персонал не может уследить за маленьким ребенком, администрация обязана либо остановить шоу, либо увеличить число наблюдающих.

ГОСТ Р 57015-2016 прямо требует, чтобы условия обслуживания позволяли персоналу вовремя заметить чрезвычайную ситуацию. Если шоу помешало обнаружению тонущего, это станет прямым доказательством небезопасности услуги и вины организаторов.

Загородный комплекс Jani Resort & Spa принадлежит ООО «Джани Кристал». По данным «Контур.Фокуса», компания была зарегистрирована в марте 2022 года Владимиром Мельниковым, который также был одним из учредителей отеля «Петровский Пассаж». С июля 2023-го по июль 2025-го учредителем значился Арутюнян Мартин-Гнун Гарикович, ныне владелец занимающегося строительством жилых и нежилых зданий ООО «РусБизнес». На сегодняшний день «Джани Кристал» владеет Антон Воронцов, ранее он занимался строительством в Московской области.

Может ли бассейн переложить ответственность за детей на родителей?

— В таких бассейнах часто бывают таблички с надписями, что за детей несут ответственность родители, или в правилах такое обозначают. Снимает ли подобная ремарка в правилах ответственность с сотрудников и владельцев бассейна?

На сайте комплекса написано, что ответственность за детей, их жизнь и здоровье несут родители, а сотрудники конторы, которая берет деньги за услугу, якобы не при делах Источник: скриншот с сайта janiresort.ru

— Если вкратце, то нет, не снимает. Право потребителя на безопасность работы или услуги закреплено статьей 7 Закона о защите прав потребителей. Норма императивная: обязанность обеспечить такие условия оказания услуги, при которых жизни и здоровью потребителя ничто не угрожает, лежит на исполнителе и от его желания не зависит.

Применительно к бассейну содержание этой обязанности раскрывают санитарные правила, государственные стандарты и правила эксплуатации, а именно разметка глубин и обозначение зон, наличие дежурного персонала, способного предупредить и пресечь несчастный случай, отдельная организация детской зоны со средствами спасения и первой помощи. Переложить исполнение этих требований на самого потребителя нельзя, потому что закон адресует их тому, кто услугу оказывает.

Уголовная ответственность за некачественные услуги персональная и основана на законе, исключить ее объявлением на табличке невозможно.

Почему скорую помощь не пустили на территорию?

Врачи приехали на вызов за семь минут Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

— Как расценивается отказ пропустить скорую помощь на территорию комплекса?

— Это грубейшее нарушение закона. Согласно статье 11 Федерального закона № 323-ФЗ, препятствие доступу медицинских работников к пациенту недопустимо. За это предусмотрен административный штраф до 30 тысяч рублей для юридических лиц (ст. 6.36 КоАП РФ).

Если экспертиза подтвердит, что задержка в доступе скорой усугубила состояние ребенка, это включат в уголовное дело как действие, повлекшее более тяжкие последствия.

Частная организация не имеет права блокировать экстренные службы. Ссылки на сложности с подъездными путями не освобождают от обязанности организовать проход или проезд любым доступным способом.

— Если состояние девочки улучшится, повлияет ли это на квалификацию и наказание?

— Тяжесть вреда определяется на момент его причинения, а не на момент расследования. Если состояние уже было опасным для жизни, тяжкий вред зафиксирован, даже если позже наступило улучшение.

Улучшение здоровья не является смягчающим обстоятельством по статье 61 УК РФ. Однако оно может снизить размер компенсации морального вреда, поскольку уменьшается период страданий.

Смягчить приговор может только постпреступное поведение виновных: добровольная оплата лечения, покупка препаратов, принесение извинений, устранение нарушений. Это дает право на применение статьи 62 УК РФ — наказание не более двух третей от максимального срока.

Что ждет семью пострадавшей

Из реанимации ребенка перевели в профильное отделение Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

— Каковы юридические перспективы семьи, помимо уголовного дела для виновных?

— Семья может заявить гражданский иск в рамках уголовного процесса. Они освобождаются от уплаты госпошлины, а бремя доказывания в значительной степени ложится на следствие.