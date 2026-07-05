На таком рассекал Майкл Корлеоне: реставратор купил редкий спорткар и вбухал в него кучу денег — посмотрите, что получилось

Автомобиль для красоток Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Михаил — профессиональный реставратор машин из Екатеринбурга. Его гордость — редчайший спорткар, который привез из Канады редкий спорткар и потратил 12 лет на его реставрацию. Речь идет об уникальной Alfa Romeo 6С 2500 Sport Freccia d’Oro — «Золотая стрела» 1947 года выпуска. Именно на таком авто рассекал Майкл Корлеоне из фильма «Крестный отец». Владелец рассказал корреспондентам E1.RU о своей роскошной «итальянке».

Михаил уже много лет занимается реставрацией автомобилей. В 2012 году он приобрел «Золотую стрелу» у предыдущего владельца из Канады, а потом по воде доставил ее в Россию.

Знаменитости эту машину обожали. На такой гонял не только знаменитый итальянский гангстер. «Золотая стрела» была у голливудской актрисы Риты Хейворт, короля Египта Фарука и князя Монако Ренье III.

Alfa Romeo 6c 2500 Sport Freccia d’Oro 1947 года выпуска Источник: Максим Бутусов / E1.RU

На такой машине ездила голливудская актриса Рита Хейворт Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Владелец авто — екатеринбуржец Михаил Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Модель стала первой послевоенной Alfa Romeo. Спорткар оснащен 6-цилиндровым двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 90 лошадиных сил, он способен разгоняться до 155 километров в час. С 1946 по 1951 годы было выпущено всего 680 таких автомобилей, и до наших дней сохранились единицы.

Один из этих редчайших экземпляров принадлежит Михаилу из Екатеринбурга. Он приобрел его в Канаде в 2012 году и посвятил 12 лет кропотливой реставрации.

Михаил — в красной рубашке Источник: Максим Бутусов / E1.RU

«В Италии ведется реестр владельцев Alfa Romeo 6С 2500. Человек знает все эти машины, кому они проданы были прямо с завода. Этот автомобиль сначала достался какому-то адвокату из Рима. Потом он переехал в Америку. Видимо, ее продали кому-то из солдат, которые возвращались на родину после войны. Потом был еще один владелец — Адриан Рэдклифф из Канады. И вот, получается, я четвертый владелец», — рассказал блогеру Максиму Бутусову хозяин ретроавтомобиля.

Владелец уникального автомобиля рассказал о своей «ласточке» Источник: maksimbutusov / Instagram* (соцсеть запрещена на территории РФ)

Машина досталась Михаилу в плачевном состоянии: она была не на ходу, на передней части кузова были вмятины от удара, а двигатель хранился просто в коробке. 12 лет потребовалось профессиональному реставратору, чтобы привести машину в достойный вид. Правда, владелец признаётся, что занимался ей с перерывами, периодически отвлекаясь на другие проекты.

Хотели бы прокатиться на таком спорткаре? Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Больше всего хлопот ему доставил бензонасос: на его поиски ушло несколько лет. Нужная деталь в итоге нашлась, но за нее пришлось отдать аж 8 тысяч евро.

«Там была такая ситуация: хочешь — бери, хочешь — не бери. Этот бензонасос единственный в мире», — поделился Михаил.

Ну что за красавцы Источник: Максим Бутусов / E1.RU

У машины есть несколько необычных фишек: поворотники в виде выдвигающихся флажков, пепельница и две ручки для открывания двери.

Автомобиль задумывался как машина для путешествий, поэтому в багажнике до сих пор хранятся два тоненьких чемодана для вещей. Кроме того, изначально, по задумке производителя, на крыше должен был разместиться багажник для лыж. Для него даже сделали крепления, но в итоге от идеи отказались.

«Что такое Alfa Romeo? Это всегда дух спорта. Это сразу понятно: когда ты садишься, перед тобой не спидометр (он там где-то), а тахометр. Вот что важно. И колесо здесь на центральной гайке. Ручник такой тоже для спорта, чтобы дрифтовать: ты разогнался, вжух — и развернулся на месте», — говорит Михаил.

Сейчас машина на ходу Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Автолюбитель так объясняет, почему его выбор пал именно на «Золотую стрелу»: «Я просто влюбился в эту форму, красоту — и всё. Я захотел ее. Думаю, что такого качества реставрации именно такой модели больше нигде нет. Потому что я ее столько лет делал, я вложил в нее душу, я делал каждый элемент, каждую детальку. Было это довольно-таки дорого, даже по тем временам».

Сколько именно денег он потратил на покупку, перевозку и реставрацию автомобиля, Михаил не раскрывает. Но известно, что цена Alfa Romeo 6С 2500 Sport Freccia d’Oro варьируется от 180 до 250 тысяч евро — то есть от 16 до 22 миллионов на наши деньги.

Сейчас владелец с удовольствием показывает свое авто зрителям. Недавно его машина стала жемчужиной недавней выставки ретроавтомобилей в Екатеринбурге — посмотрите, какие еще итальянские красавчики там позировали.

Alfa Romeo 2600 Spider Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Красота! Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Салон автомобиля Alfa Romeo 2600 Spider Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Выставка прошла 27 июня Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Посмотрите, какие модели бренда Alfa Romeo можно увидеть на площадке под открытым небом в Музейном комплексе в Верхней Пышме.

Модели бренда Alfa Romeo можно увидеть на площадке под открытым небом Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Ретроавтомобиль привезли в Музейный комплекс в Верхней Пышме Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Пишите в комментариях, какая машина понравилась больше всего Источник: Максим Бутусов / E1.RU