НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

южн.

 742мм 83%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,23
EUR 88,03
Никита Михалков — о праздниках
Радулову — 40 лет
Стройка со скоростью лета
Переехала в Ярославль
Здесь был Пушкин
Идет гроза с градом
Трансляция кинофестиваля
Почему закрыли кинотеатр
Бесплатные кинопоказы
Развлечения Фоторепортаж На таком рассекал Майкл Корлеоне: реставратор купил редкий спорткар и вбухал в него кучу денег — посмотрите, что получилось

На таком рассекал Майкл Корлеоне: реставратор купил редкий спорткар и вбухал в него кучу денег — посмотрите, что получилось

Автомобилю почти 80 лет, а выглядит он — ну просто картинка

100
Автомобиль для красоток | Источник: Максим Бутусов / E1.RUАвтомобиль для красоток | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Автомобиль для красоток

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Михаил — профессиональный реставратор машин из Екатеринбурга. Его гордость — редчайший спорткар, который привез из Канады редкий спорткар и потратил 12 лет на его реставрацию. Речь идет об уникальной Alfa Romeo 6С 2500 Sport Freccia d’Oro — «Золотая стрела» 1947 года выпуска. Именно на таком авто рассекал Майкл Корлеоне из фильма «Крестный отец». Владелец рассказал корреспондентам E1.RU о своей роскошной «итальянке».

Михаил уже много лет занимается реставрацией автомобилей. В 2012 году он приобрел «Золотую стрелу» у предыдущего владельца из Канады, а потом по воде доставил ее в Россию.

Знаменитости эту машину обожали. На такой гонял не только знаменитый итальянский гангстер. «Золотая стрела» была у голливудской актрисы Риты Хейворт, короля Египта Фарука и князя Монако Ренье III.

Alfa Romeo 6c 2500 Sport Freccia d’Oro 1947 года выпуска | Источник: Максим Бутусов / E1.RUAlfa Romeo 6c 2500 Sport Freccia d’Oro 1947 года выпуска | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Alfa Romeo 6c 2500 Sport Freccia d’Oro 1947 года выпуска

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

На такой машине ездила голливудская актриса Рита Хейворт | Источник: Максим Бутусов / E1.RUНа такой машине ездила голливудская актриса Рита Хейворт | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

На такой машине ездила голливудская актриса Рита Хейворт

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Владелец авто&nbsp;— екатеринбуржец Михаил | Источник: Максим Бутусов / E1.RUВладелец авто&nbsp;— екатеринбуржец Михаил | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Владелец авто — екатеринбуржец Михаил

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Модель стала первой послевоенной Alfa Romeo. Спорткар оснащен 6-цилиндровым двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 90 лошадиных сил, он способен разгоняться до 155 километров в час. С 1946 по 1951 годы было выпущено всего 680 таких автомобилей, и до наших дней сохранились единицы.

Один из этих редчайших экземпляров принадлежит Михаилу из Екатеринбурга. Он приобрел его в Канаде в 2012 году и посвятил 12 лет кропотливой реставрации.

Михаил&nbsp;—&nbsp;в красной рубашке | Источник: Максим Бутусов / E1.RUМихаил&nbsp;—&nbsp;в красной рубашке | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Михаил — в красной рубашке

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

«В Италии ведется реестр владельцев Alfa Romeo 6С 2500. Человек знает все эти машины, кому они проданы были прямо с завода. Этот автомобиль сначала достался какому-то адвокату из Рима. Потом он переехал в Америку. Видимо, ее продали кому-то из солдат, которые возвращались на родину после войны. Потом был еще один владелец — Адриан Рэдклифф из Канады. И вот, получается, я четвертый владелец», — рассказал блогеру Максиму Бутусову хозяин ретроавтомобиля.

Владелец уникального автомобиля рассказал о своей «ласточке»

Источник:

maksimbutusov / Instagram* (соцсеть запрещена на территории РФ)

Машина досталась Михаилу в плачевном состоянии: она была не на ходу, на передней части кузова были вмятины от удара, а двигатель хранился просто в коробке. 12 лет потребовалось профессиональному реставратору, чтобы привести машину в достойный вид. Правда, владелец признаётся, что занимался ей с перерывами, периодически отвлекаясь на другие проекты.

Хотели бы прокатиться на таком спорткаре? | Источник: Максим Бутусов / E1.RUХотели бы прокатиться на таком спорткаре? | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Хотели бы прокатиться на таком спорткаре?

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Больше всего хлопот ему доставил бензонасос: на его поиски ушло несколько лет. Нужная деталь в итоге нашлась, но за нее пришлось отдать аж 8 тысяч евро.

«Там была такая ситуация: хочешь — бери, хочешь — не бери. Этот бензонасос единственный в мире», — поделился Михаил.

Ну что за красавцы | Источник: Максим Бутусов / E1.RUНу что за красавцы | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Ну что за красавцы

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

У машины есть несколько необычных фишек: поворотники в виде выдвигающихся флажков, пепельница и две ручки для открывания двери.

Автомобиль задумывался как машина для путешествий, поэтому в багажнике до сих пор хранятся два тоненьких чемодана для вещей. Кроме того, изначально, по задумке производителя, на крыше должен был разместиться багажник для лыж. Для него даже сделали крепления, но в итоге от идеи отказались.

«Что такое Alfa Romeo? Это всегда дух спорта. Это сразу понятно: когда ты садишься, перед тобой не спидометр (он там где-то), а тахометр. Вот что важно. И колесо здесь на центральной гайке. Ручник такой тоже для спорта, чтобы дрифтовать: ты разогнался, вжух — и развернулся на месте», — говорит Михаил.

Сейчас машина на ходу | Источник: Максим Бутусов / E1.RUСейчас машина на ходу | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Сейчас машина на ходу

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Автолюбитель так объясняет, почему его выбор пал именно на «Золотую стрелу»: «Я просто влюбился в эту форму, красоту — и всё. Я захотел ее. Думаю, что такого качества реставрации именно такой модели больше нигде нет. Потому что я ее столько лет делал, я вложил в нее душу, я делал каждый элемент, каждую детальку. Было это довольно-таки дорого, даже по тем временам».

Сколько именно денег он потратил на покупку, перевозку и реставрацию автомобиля, Михаил не раскрывает. Но известно, что цена Alfa Romeo 6С 2500 Sport Freccia d’Oro варьируется от 180 до 250 тысяч евро — то есть от 16 до 22 миллионов на наши деньги.

Сейчас владелец с удовольствием показывает свое авто зрителям. Недавно его машина стала жемчужиной недавней выставки ретроавтомобилей в Екатеринбурге — посмотрите, какие еще итальянские красавчики там позировали.

Alfa Romeo 2600 Spider | Источник: Максим Бутусов / E1.RUAlfa Romeo 2600 Spider | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Alfa Romeo 2600 Spider

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Красота! | Источник: Максим Бутусов / E1.RUКрасота! | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Красота!

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Салон автомобиля Alfa Romeo 2600 Spider | Источник: Максим Бутусов / E1.RUСалон автомобиля Alfa Romeo 2600 Spider | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Салон автомобиля Alfa Romeo 2600 Spider

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Выставка прошла 27 июня | Источник: Максим Бутусов / E1.RUВыставка прошла 27 июня | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Выставка прошла 27 июня

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Посмотрите, какие модели бренда Alfa Romeo можно увидеть на площадке под открытым небом в Музейном комплексе в Верхней Пышме.

Модели бренда Alfa Romeo можно увидеть на площадке под открытым небом | Источник: Максим Бутусов / E1.RUМодели бренда Alfa Romeo можно увидеть на площадке под открытым небом | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Модели бренда Alfa Romeo можно увидеть на площадке под открытым небом

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Ретроавтомобиль привезли в Музейный комплекс в Верхней Пышме | Источник: Максим Бутусов / E1.RUРетроавтомобиль привезли в Музейный комплекс в Верхней Пышме | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Ретроавтомобиль привезли в Музейный комплекс в Верхней Пышме

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Пишите в комментариях, какая машина понравилась больше всего | Источник: Максим Бутусов / E1.RUПишите в комментариях, какая машина понравилась больше всего | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Пишите в комментариях, какая машина понравилась больше всего

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Это что за красота такая? | Источник: Максим Бутусов / E1.RUЭто что за красота такая? | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Это что за красота такая?

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

ПО ТЕМЕ
Анастасия КопыркинаАнастасия Копыркина
Анастасия Копыркина
Корреспондент
Ирина ПорозоваИрина Порозова
Ирина Порозова
Редактор раздела «Бизнес»
Машина Музейный комплекс Пышма Верхняя Пышма
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
12 минут
здесь мафия-бандиты на таком хламе не ездят
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Рекомендуем