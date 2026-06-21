Студентов будут учить управлять беспилотниками, а банки усложнят получение кредитов: итоги недели

В транспортных вузах появится новый курс Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Банки усложнят получение кредитов

С 1 июля 2026 года банки будут учитывать только 90% дохода, который клиент указывает без подтверждающих документов. Это коснется самозанятых и предпринимателей. С 1 июля 2027 года заявленный доход без подтверждения перестанут принимать вовсе.

С 1 апреля уже вступили в силу новые правила. Выписки по счетам подходят не для всех видов дохода, а доходы от вкладов или продажи акций нужно подтверждать дополнительными справками. Банкам запретили предполагать доход клиента по его тратам.

ИП больше не могут подтверждать доходы самостоятельно оформленными бумагами — нужны налоговые декларации и книга учета. Обычные способы подтверждения (2-НДФЛ, выписка по зарплатному счету) сохраняются. В ЦБ пояснили, что изменения нужны для более точной оценки платежеспособности.

В Омской области введут полный запрет на продажу вейпов

В Омской области хотят запретить продажу вейпов и жидкости к ним. До 1 августа региональный минздрав должен разработать проект соответствующего закона, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Глава региона уточнил, что Госдума на прошлой неделе приняла закон, который разрешает регионам самим вводить полный запрет на розничную продажу вейпов.

«Считаю необходимым воспользоваться этим правом и ввести на всей территории Омской области запрет», — подчеркнул Хоценко.

Перед органами исполнительной власти и органами местного самоуправления губернатор поставил задачу до 1 сентября согласовать подготовленный проект закона.

Новая ипотека станет доступна для россиян с июля

С 1 июля в России планируют ввести дифференцированную семейную ипотеку. Параметры программы и механизм ее реализации пока не определены, но предложения будут представлены Минфином и Минстроем до июля 2026 года.

Дифференцированная семейная ипотека — это изменение условий льготной ипотечной программы для семей с детьми, при котором процентная ставка зависит от количества детей в семье. Цель такого подхода — сделать программу более адресной и снизить финансовую нагрузку на семьи с большим количеством детей.

До этого времени ставка составляла до 6% для всех подходящих заемщиков. Рассматривались следующие варианты дифференциации ставок:

для семей с одним ребенком — 10–12%;

для семей с двумя детьми — 6%;

для многодетных семей — 4% и ниже.

Также учитывался регион проживания и тип населенного пункта. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что параметры подготовят в ближайшие недели, и изменения могут вступить в силу.

Пересчитать уже оформленную ипотеку может быть сложно, возможны новые ограничения по первоначальному взносу, объекту недвижимости или составу заемщиков. Если вы планируете брать ипотеку, уточните актуальные условия в банке.

Проверка вскрыла нарушения в тарифах за коммуналку по всей стране

В России провели проверку тарифов на тепло и водоснабжение, охватившую 84 региона. Более чем в половине из них были выявлены нарушения.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на своем сайте сообщила, что в 65 регионах обнаружено 801 нарушение. Антимонопольщики отметили, что компании, получившие государственное имущество, не инвестировали в модернизацию, что привело к износу инфраструктуры и снижению качества коммунальных услуг.

Компании получили предписания от ФАС и Генеральной прокуратуры об устранении нарушений. Они должны устранить их до 1 января 2027 года.

В результате проверки выявлено 4 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы на воду и тепло. ФАС требует направить эти средства на модернизацию объектов ЖКХ до 1 октября 2026 года.

Во втором полугодии 2025 года и в 2026 году ФАС России выдала 62 предписания об исключении необоснованных средств из тарифов на сумму 6,59 миллиарда рублей в сфере электроэнергетики и ЖКХ.

Антимонопольщики продолжат контроль над тарифообразованием. До конца года ФАС проверит экономическую обоснованность тарифов на передачу электроэнергии и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В вузах введут курс по беспилотным системам

С 1 сентября 2026 года в транспортных высших учебных заведениях появится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин в Совете Федерации.

«С 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам», — сказал Никитин.

По его словам, подготовка кадров в условиях изменившейся реальности — один из главных приоритетов ведомства. На базе Российского университета транспорта (РУТ), который участвует в формировании новой модели инженерного образования, разрабатываются новые специальности и программы в передовых областях: интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии и искусственный интеллект. Затем их внедрят во всех отраслевых вузах.

Беспилотники массово атаковали Москву, есть жертвы

Утром 18 июня Московская область подверглась одной из самых массовых атак беспилотников. Системы ПВО уничтожили 194 БПЛА в небе над Московской областью. Как уточнил глава города Сергей Собянин в своем Telegram-канале, нескольким дронам удалось достичь территории нефтеперерабатывающего завода. Все аэропорты столицы вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В Подмосковье пострадали 17 человек, из них двое детей. Всего повреждения зафиксированы в семи округах. Пожары продолжают тушить, службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Налет беспилотников спровоцировал массовые задержки в аэропортах. Тысячи пассажиров прямо сейчас ожидают вылета в столичных аэропортах. С ночи задержано и отменено более 574 рейсов.

Всего над российскими городами за сутки было сбито 992 дрона, четыре крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб, сообщило Минобороны.

В ответ российские военные нанесли удар по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ. Они использовали ракеты, запущенные с земли и с воздуха, а также дальние беспилотники. Так военные ответили на атаки украинской стороны.

В результате поражены:

склад горючего в поселке Борисполь-2 (Киевская область);

нефтеперерабатывающий завод в Затурино (Полтавская область).

В Башкортостане скорая столкнулась с фурой

18 июня в Башкортостане случилась смертельная авария. На 80‑м километре дороги Кропачево — Месягутово — Ачит столкнулись скорая и грузовик.

Еще одного человека госпитализировали с травмами Источник: Прокуратура Республики Башкортостан / Telegram

По данным прокуратуры республики, в аварии погибли два медработника и 20‑летняя девушка. Водитель скорой в тяжелом состоянии, его доставили в больницу.

Прокуратура выясняет причины аварии и проверяет, соблюдались ли правила дорожного движения.

В магазинах и кафе появится новый способ оплаты

С 1 сентября во всех российских магазинах и кафе вводится единый QR-коддля оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Это нововведение упростит процесс покупок и заменит необходимость использования банковских карт. Об этом сообщили в Госдуме.

«С 1 сентября в России вводится универсальный QR-код — единый стандарт для всех безналичных платежей через QR. Теперь на кассе в любом магазине или кафе покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько, как сейчас», — рассказал председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Нововведение снизит издержки для бизнеса, поскольку предприниматели перестанут зависеть от одного провайдера. Кроме того, единый QR-код улучшит удобство для граждан и усилит конкуренцию на рынке платежных услуг благодаря равномерному распространению инфраструктуры.

В настоящее время покупатели вынуждены искать QR-код своего банка на кассе для оплаты. С сентября будет достаточно одного кода, который поддерживается любым банковским приложением. Когда человек наводит на него камеру, на экране появятся все возможные способы оплаты, и покупатель сможет выбрать наиболее удобный вариант.

Это нововведение устранит путаницу на кассе и предоставит свободу выбора способа оплаты. Также универсальный QR-код позволит сохранить все привычные бонусы, так как при оплате будут доступны все программы лояльности и кешбэки, предлагаемые банком.

Стоит отметить, что закон предусматривает два исключения: код не будет действовать в местах без доступа к интернету и в точках с годовой выручкой менее 5 миллионов рублей, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

В Анапе открыли новые пляжи

В Анапе увеличилось количество пляжей, которые получили разрешение на работу после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом информирует Правительство России.

На данный момент открыто 58 пляжей, еще 10 ожидают завершения экспертизы. Параллельно в городе продолжаются работы по восстановлению загрязненного побережья. На пляжах, где был обнаружен мазут, продолжают укладывать дополнительный слой чистого песка.

По информации властей, новых разливов нефтепродуктов не зафиксировано, а спутниковые снимки не выявили нефтяных пятен в районе крушения танкеров.

С момента начала ликвидации последствий аварии очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, некоторые участки — повторно. Удалено около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Все отходы обезврежены или переведены в категорию вторичного сырья.

В ликвидации последствий задействованы 776 специалистов и 188 единиц техники.

Мужчина устроил взрыв и напал с ножом на посетителей в краснодарском ТЦ

20 июня в Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей в торгового центра. Перед этим он взорвал мощную петарду. В результате инцидента скончалась женщина, а также пострадало пять человек, среди них беременная.

По информации МВД, в 14:00 в полицию сообщили, что в ТРЦ молодой человек повел себя неадекватно. Парень нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику. Он бросил «пиротехническое изделие» в помещение, где находится детский развлекательный центр. В здании сработала тревога и выключился свет. По громкоговорителям объявили о срочной эвакуации.

Выплаты по ОСАГО резко вырастут

В ближайшие месяцы выплаты по полису обязательного автострахования могут стать заметно выше. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали о причинах повышения.

Банк России в апреле 2026 года утвердил новые правила расчета средних цен на детали — этими сведениями руководствуются страховые компании при выплатах по ОСАГО. Сейчас соответствующие изменения регистрируют в Минюсте. Если новые правила одобрят и утвердят, то выплаты вырастут в среднем на 8,2%, пояснил президент РСА Евгений Уфимцев.

Руководитель Союза автостраховщиков добавил, что откорректированные справочники стоимости деталей начали действовать с 19 июня. В настоящий момент в них учтено повышение цен на запчасти на 2,8 процента. Но скоро их стоимость, с учетом новой методики, возрастет еще больше.

Повышение страховых выплат не означает, что стоимость полиса ОСАГО вырастет на столько же. Тарифы за первый квартал 2026 года увеличились на 2%, добавили в РСА.

Мужчина напал на детей в лагере

21 июня в Республике Тыва мужчина ворвался в детский лагерь «Орлёнок», который находится возле озера Чагытай, и напал на детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Нападавшему 25 лет (он родился в 2001 году), в момент происшествия молодой человек был пьян. Он попал в здание лагеря, где тогда находились около 30 детей. Мужчина ударил нескольких ребят и сломал мебель.

Сотрудники лагеря сразу остановили нападавшего и передали его в руки полиции.

Всего пострадали 13 детей, их осмотрели врачи и оказали необходимую помощь. При этом в министерстве образования Тувы уточнили, что серьёзные травмы получили двое подростков. Сейчас все дети чувствуют себя нормально.

По факту нападения завели уголовное дело. Следователи сейчас изучают место происшествия: разбираются, что именно произошло, и проверяют, хорошо ли в лагере организована охрана.

Известно, что лагерь охраняют сторожа, а ещё там есть тревожная кнопка — с её помощью можно быстро вызвать помощь. Сотрудники ФГУП «Охрана» проверяли эту кнопку 18 июня, и она работала исправно.

В Крыму прекратили продажу бензина

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил о временном прекращении отпуска топлива на автозаправочных станциях региона.

«Сегодня, 21 июня, с 09:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц», — написал Аксенов в своем канале на платформе «Макс».

Согласно заявлению, топливо будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Крыма. Власти пообещали оперативно информировать о любых изменениях в ситуации на топливном рынке республики.

Из‑за логистических сложностей на Крымском полуострове с конца мая действуют ограничения на продажу топлива.

22 мая на АЗС Севастополя введен лимит на отпуск бензина — максимум 20 литров в одни руки;

29 мая ограничения на продажу топлива начали распространяться на территорию всего Крыма.

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