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Страна и мир Ушел из жизни создатель мультфильмов «Пес в сапогах» и «Очень синяя борода» Игорь Макаров

Ушел из жизни создатель мультфильмов «Пес в сапогах» и «Очень синяя борода» Игорь Макаров

Ему было 82 года

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Макаров стоял у истоков советского цветного телевидения | Источник: Союз кинематографистов РФ / ВКонтактеМакаров стоял у истоков советского цветного телевидения | Источник: Союз кинематографистов РФ / ВКонтакте

Макаров стоял у истоков советского цветного телевидения

Источник:

Союз кинематографистов РФ / ВКонтакте

В возрасте 82 лет скончался советский и российский художник-постановщик и карикатурист Игорь Макаров. О его смерти сообщил в соцсетях шеф-директор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Умер Игорь Аркадьевич Макаров — уникальный художник, умевший всё», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Капков, Макаров стоял у истоков советского цветного телевидения и участвовал в создании многих популярных телепередач и мультфильмов. В свое время он был одним из авторов таких программ, как «Утренняя почта» и «Вокруг смеха».

Игорь Макаров родился 4 июня 1944 года в Саратове. В 1968-м окончил факультет прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское). С 1968 года занимался карикатурой, шаржем, книжной графикой. В 1968–1977 годах он работал художником-постановщиком главной редакции музыкальных программ Центрального телевидения.

В 1977–1981 годах Макаров был художником-постановщиком студии «Мульттелефильм» творческого объединения «Экран» и параллельно делал первые фильмы на киностудии «Союзмультфильм». Среди анимационных работ Макарова — «Ограбление по…», «Контакты… конфликты…», «Очень синяя борода», «Пес в сапогах», «Чудеса» и «Стереотипы».

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