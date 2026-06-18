Ушел из жизни создатель мультфильмов «Пес в сапогах» и «Очень синяя борода» Игорь Макаров

Макаров стоял у истоков советского цветного телевидения Источник: Союз кинематографистов РФ / ВКонтакте

В возрасте 82 лет скончался советский и российский художник-постановщик и карикатурист Игорь Макаров. О его смерти сообщил в соцсетях шеф-директор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Умер Игорь Аркадьевич Макаров — уникальный художник, умевший всё», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Капков, Макаров стоял у истоков советского цветного телевидения и участвовал в создании многих популярных телепередач и мультфильмов. В свое время он был одним из авторов таких программ, как «Утренняя почта» и «Вокруг смеха».

Игорь Макаров родился 4 июня 1944 года в Саратове. В 1968-м окончил факультет прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское). С 1968 года занимался карикатурой, шаржем, книжной графикой. В 1968–1977 годах он работал художником-постановщиком главной редакции музыкальных программ Центрального телевидения.