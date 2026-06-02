Песков объяснил, что нужно для мирного урегулирования

Украина пока отказывается покидать ряд территорий

Спецоперация на Украине может завершиться до конца текущих суток, если глава киевского режима Владимир Зеленский прикажет ВСУ покинуть российские регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что спецоперация будет продолжаться, если Киев по-прежнему будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования. При этом Россия сохраняет свою открытость к мирным переговорам по Украине. Песков напомнил, что Владимир Путин говорил о паузе в процессе урегулирования, но это не означает, что контактов с США нет.

«Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам», — подчеркнул представитель Кремля.

Он подчеркнул, что мирное урегулирование для России в приоритете. Однако есть и другой сценарий.

«Если нет, если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться», — заявил Песков.

Киевский режим уничтожил колледж в Старобельске намеренно, это уже установлено. Он никогда не был военным или околовоенным объектом, и киевский режим об этом прекрасно знал.

«Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма», — объяснил Песков.

В контексте удара ВСУ по Старобельску пресс-секретарь президента отметил, что Вооруженные силы России наносят системные удары по военной инфраструктуре Украины, в том числе по Киеву. Это подтверждают заявления Минобороны РФ.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Спецоперация на Украине Дмитрий Песков Киев Владимир Зеленский
JayroslavMudryi

39 минут
у самих разруха в регионах ,работы нет рядом с домом ,трудовое законодательство отсутствует, пенсий достойных не будет---так кто это все допустил?
Гость
39 минут
пока заезда на лафете не будет - ничего не закончится
Рекомендуем