Украина пока отказывается покидать ряд территорий Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Спецоперация на Украине может завершиться до конца текущих суток, если глава киевского режима Владимир Зеленский прикажет ВСУ покинуть российские регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что спецоперация будет продолжаться, если Киев по-прежнему будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования. При этом Россия сохраняет свою открытость к мирным переговорам по Украине. Песков напомнил, что Владимир Путин говорил о паузе в процессе урегулирования, но это не означает, что контактов с США нет.

«Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам», — подчеркнул представитель Кремля.

Он подчеркнул, что мирное урегулирование для России в приоритете. Однако есть и другой сценарий.

«Если нет, если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться», — заявил Песков.

Киевский режим уничтожил колледж в Старобельске намеренно, это уже установлено. Он никогда не был военным или околовоенным объектом, и киевский режим об этом прекрасно знал.

«Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма», — объяснил Песков.