Дачников пугают крупными штрафами: как отличить реальную угрозу от обмана

Пик «дачного мошенничества» будет в июне Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В России появились новые мошеннические схемы, нацеленные на владельцев дачных участков. Рассказываем о том, как не стать жертвой аферистов и откуда у злоумышленников ваши данные.

Как обманывают дачников

Мошенники рассылают владельцам земельных участков электронные письма и SMS о якобы выявленных нарушениях: сорняках, мусоре, неправильном разведении костров. В сообщениях говорится о необходимости срочно оплатить штраф, при этом жертве предлагают сделать это со скидкой при переходе по ссылке. После перехода телефон дачника попадает в call-центр, где «сотрудники» пытаются реализовать типовую схему со взломом аккаунта на «Госуслугах».

Почему жертвы верят

Схема звучит правдоподобно, потому что в 2026 году в России серьезно ужесточили ответственность за состояние приусадебных участков. За невыполнение предписаний по борьбе с сорняками (особенно с борщевиком Сосновского и ясенелистным кленом) физическим лицам грозят штрафы от 20 до 50 тысяч рублей. Если участок зарос травой выше метра на половине площади более года, его признают неиспользуемым — штраф составит 1–1,5% кадастровой стоимости (минимум 20 тысяч рублей).

Кроме того, изменились правила разведения огня. Для сжигания мусора нужна яма глубиной не менее 0,3 метра и диаметром не менее метра, расстояние от построек — не менее 50 метров, от хвойных деревьев — 100 метров, от лиственных — 30 метров. Мангалы разрешены не ближе 5 метров от построек. Нарушение влечет штрафы 5–15 тысяч рублей для граждан, а в условиях особого противопожарного режима — до 10–20 тысяч рублей и более. За несанкционированный выброс мусора — штрафы от 2 до 3 тысяч рублей.

«Можно с уверенностью прогнозировать, что поддельных штрафов будет всё больше, поэтому стоит с подозрением относиться к любым извещениям, приходящим по SMS или электронной почте. Ожидать всплеска использования этих схем можно уже во время майских праздников, когда станет возможным анонсированный контроль использования земли с помощью дронов», — отметил основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян.

Пик «дачного» мошенничества, по оценкам экспертов, придется на июнь, пишут «Известия». В это время начинается цветение борщевика.

Откуда у мошенников данные дачников

Предположительно, данные могли попасть к злоумышленникам из Единого государственного реестра объектов недвижимости, хотя Росреестр официально опровергал сообщения об утечках. В январе 2026 года аналитики обнаружили в интернете выгрузку информации по 10 тысяч садовых некоммерческих товариществ (СНТ).

«Это около 10% от их общего числа в стране. Выгрузка содержала информацию о юридических лицах СНТ: названия, адреса, ИНН, номера телефонов», — уточнил руководитель департамента киберразведки «Бастиона» Константин Ларин.

Ранее кадастровые данные были публичными, поэтому найти в открытых источниках сведения о собственниках земли вполне реально, добавил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско. Люди часто владеют землёй десятки лет, так что старые сведения найти несложно.

Какие еще схемы используют мошенники

Бытовые и коммунальные рассылки. Мошенники пишут о необходимости ремонта инфраструктуры, восстановления летнего водопровода или электросетей, спила деревьев. Также рассылают сообщения о проверке электросчетчиков с предложением записаться по ссылке или о подключении к льготным тарифам на электричество и воду с просьбой предоплаты.

Псевдокадастровые услуги. Злоумышленники предлагают «уточнение границ участка», «срочное межевание» или «регистрацию строений» за деньги, не оказывая никаких реальных услуг.

Атаки через объявления и звонки. Мошенники выдают себя за покупателей или арендаторов дач и выманивают данные карт или коды подтверждения. Также практикуются звонки от имени председателей СНТ с использованием дипфейк-голосов.

Фишинговые сайты и чаты. Создаются поддельные сайты для оплаты взносов и госпошлин. В мессенджерах жертву могут добавить в тематический чат, где уже присутствуют другие «участники» — члены СНТ, а затем попросить подтвердить согласие, отказаться от услуг или принять участие в голосовании.