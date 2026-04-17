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Страна и мир Они знали слишком много? В США пропали 8 ученых, связанных с НЛО и ядерными исследованиями

Они знали слишком много? В США пропали 8 ученых, связанных с НЛО и ядерными исследованиями

Последним оказался бывший генерал-майор ВВС США

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Ученые занимались вопросом НЛО (иллюстративное фото из архива) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUУченые занимались вопросом НЛО (иллюстративное фото из архива) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ученые занимались вопросом НЛО (иллюстративное фото из архива)

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Fox News сообщил о 8 смертях и исчезновениях американских ученых и военных, связанных, по версии канала, с ядерной тематикой и исследованиями НЛО. Последним в этом списке назван бывший генерал-майор ВВС США Уильям Нил Маккасланд, пропавший в Нью-Мексико 27 февраля. Доказанной связи между всеми эпизодами пока нет, но Белый дом, как утверждает телеканал, уже проявил интерес к этой истории.

Установлено, что 68-летний Маккасланд пропал 27 февраля 2026 года в Нью-Мексико. Офис шерифа округа Берналильо сообщал, что его телефон, очки и носимые устройства остались дома, однако отсутствовали походные ботинки, кошелек и револьвер 38-го калибра. Следов мужчины к настоящему моменту не нашли.

Телеканал пишет, что Маккасланд ранее возглавлял Air Force Research Laboratory, был связан с Лос-Аламосской национальной лабораторией и имел доступ к секретной информации. При этом публичных доказательств того, что его исчезновение связано именно с этой деятельностью, не представлено.

По данным Fox News, история уже привлекла внимание Белого дома, где начали проверять, есть ли между подобными случаями связь. New York Post со ссылкой на заявление Дональда Трампа пишет, что власти рассчитывают получить ответы в ближайшие недели, хотя доказательств единой причины пока нет.

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Комментарии
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Гость
17 апреля, 17:57
Да, да. В Штатах нынче жизнь более чем тревожная. Бедность реально наступает. И положение ухудшается с каждым годом. Наши бывшие евреи это поняли лет десять назад, и рванули из США на ПМЖ в Германию. А Германия нынче готовится в поход на Восток, окончательно решить русский вопрос. Немцы затягивают пояса. И куда подадутся евреи?
Гость
17 апреля, 14:24
может хватит новостей в стиле "смотрите, как плохо у них"? давайте уже постить новости, как плохо у нас! мы же не в проклятой америке живём, так к чему нам эти сказки?
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Гость
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