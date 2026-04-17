Они знали слишком много? В США пропали 8 ученых, связанных с НЛО и ядерными исследованиями

Ученые занимались вопросом НЛО (иллюстративное фото из архива) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Fox News сообщил о 8 смертях и исчезновениях американских ученых и военных, связанных, по версии канала, с ядерной тематикой и исследованиями НЛО. Последним в этом списке назван бывший генерал-майор ВВС США Уильям Нил Маккасланд, пропавший в Нью-Мексико 27 февраля. Доказанной связи между всеми эпизодами пока нет, но Белый дом, как утверждает телеканал, уже проявил интерес к этой истории.

Установлено, что 68-летний Маккасланд пропал 27 февраля 2026 года в Нью-Мексико. Офис шерифа округа Берналильо сообщал, что его телефон, очки и носимые устройства остались дома, однако отсутствовали походные ботинки, кошелек и револьвер 38-го калибра. Следов мужчины к настоящему моменту не нашли.

Телеканал пишет, что Маккасланд ранее возглавлял Air Force Research Laboratory, был связан с Лос-Аламосской национальной лабораторией и имел доступ к секретной информации. При этом публичных доказательств того, что его исчезновение связано именно с этой деятельностью, не представлено.