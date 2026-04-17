Они знали слишком много? В США пропали 8 ученых, связанных с НЛО и ядерными исследованиями

Fox News сообщил о 8 смертях и исчезновениях американских ученых и военных, связанных, по версии канала, с ядерной тематикой и исследованиями НЛО. Последним в этом списке назван бывший генерал-майор ВВС США Уильям Нил Маккасланд, пропавший в Нью-Мексико 27 февраля. Доказанной связи между всеми эпизодами пока нет, но Белый дом, как утверждает телеканал, уже проявил интерес к этой истории.
Установлено, что 68-летний Маккасланд пропал 27 февраля 2026 года в Нью-Мексико. Офис шерифа округа Берналильо сообщал, что его телефон, очки и носимые устройства остались дома, однако отсутствовали походные ботинки, кошелек и револьвер 38-го калибра. Следов мужчины к настоящему моменту не нашли.
Телеканал пишет, что Маккасланд ранее возглавлял Air Force Research Laboratory, был связан с Лос-Аламосской национальной лабораторией и имел доступ к секретной информации. При этом публичных доказательств того, что его исчезновение связано именно с этой деятельностью, не представлено.
По данным Fox News, история уже привлекла внимание Белого дома, где начали проверять, есть ли между подобными случаями связь. New York Post со ссылкой на заявление Дональда Трампа пишет, что власти рассчитывают получить ответы в ближайшие недели, хотя доказательств единой причины пока нет.