Правда или фейк? На 10 вопросов этого теста ответит только тот, кого нельзя обмануть в интернете

Правда или фейк? На 10 вопросов этого теста ответит только тот, кого нельзя обмануть в интернете

Нужно определить, что было на самом деле, а что — нелепая выдумка

А у вас бывало такое: читаешь новость в интернете и думаешь — а это правда или фейк?

Евгения Бикунова / Городские медиа

В мире, где новости распространяются быстрее, чем мы успеваем их осмыслить, а граница между фактом и вымыслом часто размыта, критическое мышление становится суперсилой. Готовы ли вы проверить свою внимательность и логику? Перед вами новости: одни — чистая правда, другие — искусно созданные фейки. Ваша задача — отделить одно от другого. Поехали!

1 / 10

В московском метро поставили аппарат с питьевой водой. Но принципиально сделали так, чтобы у водомата никогда не было стаканчиков.

  • Правда

  • Фейк

2 / 10

Чиновники из Самарской области пообещали создать реестр обещаний. Но не сдержали это обещание.

  • Правда

  • Фейк

3 / 10

В Ярославле запретили плеваться. За это предусмотрено административное наказание и нарушителей штрафуют.

  • Правда

  • Фейк

4 / 10

Пассажирам екатеринбургского аэропорта Кольцово, которые записывают сторис со словами «Прилетайте на Урал» и выкладывают в свои соцсети, добавляют по 5 килограммов к ручной клади.

  • Правда

  • Фейк

5 / 10

На пляжах Сочи пьяным посетителям будут выдавать лежаки бесплатно, чтобы они не буянили и не пугали отдыхающих.

  • Правда

  • Фейк

6 / 10

На Ямале местная жительница вышла замуж за своего оленя. Ей даже загс выдал официальное свидетельство о браке.

  • Правда

  • Фейк

7 / 10

В Омской области вооруженные ножами бабушки напали на футболистов.

  • Правда

  • Фейк

8 / 10

В Иванове нашли грабителя по отпечатку отрубленного пальца. Его сняли с мизинца, который он «забыл» на месте преступления.

  • Правда

  • Фейк

9 / 10

Житель Волгограда написал иск в суд, потому что усомнился в этнической принадлежности лаваша.

  • Правда

  • Фейк

10 / 10

Алкоголь в России можно будет приобрести через службы доставки и маркетплейсы, но только через верификацию на «Госуслугах» или в мессенджере MAX.

  • Правда

  • Фейк

Михаил Контуев
шеф-редактор MSK1.RU
Гость
9 февраля, 16:33
Контуев, что в Ярославле сплетни собирал, что в Москве собирает
Гость
9 февраля, 16:52
Учитывая,что дурачков ещё полно,можно все эти тексты всерьез воспринимать.И за оленя могут замуж выйти ,запросто ...
