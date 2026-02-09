Правда или фейк? На 10 вопросов этого теста ответит только тот, кого нельзя обмануть в интернете

В мире, где новости распространяются быстрее, чем мы успеваем их осмыслить, а граница между фактом и вымыслом часто размыта, критическое мышление становится суперсилой. Готовы ли вы проверить свою внимательность и логику? Перед вами новости: одни — чистая правда, другие — искусно созданные фейки. Ваша задача — отделить одно от другого. Поехали!
В московском метро поставили аппарат с питьевой водой. Но принципиально сделали так, чтобы у водомата никогда не было стаканчиков.
Правда
Фейк
Чиновники из Самарской области пообещали создать реестр обещаний. Но не сдержали это обещание.
Правда
Фейк
В Ярославле запретили плеваться. За это предусмотрено административное наказание и нарушителей штрафуют.
Правда
Фейк
Пассажирам екатеринбургского аэропорта Кольцово, которые записывают сторис со словами «Прилетайте на Урал» и выкладывают в свои соцсети, добавляют по 5 килограммов к ручной клади.
Правда
Фейк
На пляжах Сочи пьяным посетителям будут выдавать лежаки бесплатно, чтобы они не буянили и не пугали отдыхающих.
Правда
Фейк
На Ямале местная жительница вышла замуж за своего оленя. Ей даже загс выдал официальное свидетельство о браке.
Правда
Фейк
В Омской области вооруженные ножами бабушки напали на футболистов.
Правда
Фейк
В Иванове нашли грабителя по отпечатку отрубленного пальца. Его сняли с мизинца, который он «забыл» на месте преступления.
Правда
Фейк
Житель Волгограда написал иск в суд, потому что усомнился в этнической принадлежности лаваша.
Правда
Фейк
Алкоголь в России можно будет приобрести через службы доставки и маркетплейсы, но только через верификацию на «Госуслугах» или в мессенджере MAX.
Правда
Фейк