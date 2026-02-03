«Это как — свободное время?»: история волонтера, который много лет очищает родной город от мусора

Антон Васильев — самый знаменитый волонтер Якутии, основатель добрых дел Источник: biggibiggibiggibiggibiggi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Антон Васильев в Якутске знаком многим — парень уже 23 года каждый день бесплатно работает дворником. Мало кто знает, что он не только очищает улицы от грязи и мусора, но и занимается волонтерством: помогает многодетным семьям, приюту для животных, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Историю Антона читайте в материале наших коллег из 14.RU.

«Городу не стыдно — он привык ко мне»

К волонтерству Антон Васильев пришел не случайно: с малых лет его отец приучал заботиться об окружающей среде, ценить место, в котором он живет. Когда он еще был ребенком и ходил с отцом на уток, в лесу они убирали мусор за другими охотниками, отвозили всё на свалку.

В 2006 году жизнь Антона чуть не оборвалась: он упал с высоты и разбился, месяц пролежал в коме, перенес 5 операций на головном мозге. Врачи поставили ему инвалидность 3-й группы, половины черепа у Антона нет — там стоит пластина.

У Антона инвалидность, но это не мешает ему работать каждый день Источник: biggibiggibiggibiggibiggi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на проблемы со здоровьем, Антон с 2009 года продолжает на регулярной основе чистить улицы, остановки и дворы. Бесплатно. Его личный рекорд — 215 мешков мусора за день. Каждое лето его можно увидеть на Зеленом лугу, на городском пляже или в Центральном парке культуры и отдыха.

За одно лето Антон вынес из Центрального парка культуры и отдыха тысячи литров мусора Источник: biggibiggibiggibiggibiggi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Рабочий день у Антона начинается с 06:00. До обеда он подрабатывает дворником и чистит улицы, а потом идет делать добрые дела.

На уборку улиц летом и осенью у Антона уходит 2–4 часа. Зимой, по его словам, убираться проще и быстрее.

— Я не хочу официально работать. Если я буду официально трудоустроен, у меня не будет времени делать добрые дела. Я практически целый день этим занимаюсь. Утром вышел, до 12:00 поработал, потом пообедал и поехал добрые дела сделал. Сейчас день становится длиннее, темнеет поздно. Так что я много успеваю за сутки поработать, — объясняет волонтер. — После основной работы иду бесплатно убирать улицы: под домами, под окнами домов. За все эти годы уже знаю, где много мусора, так что постоянно прихожу. Мне предложили еще одну подработку.

Антон убрал снег на улице Ефимова сразу же, как об этом написала блогер Источник: biggibiggibiggibiggibiggi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Недавно блогер Anastasiagav написала в своем телеграм-канале, что по улице Ефимова в 203-м микрорайоне никто не очищает обочины от снега, пешеходам негде ходить. Улица пока не асфальтирована, ремонт будут делать только в этом году, но жители микрорайона каждый день пользуются этой дорогой. Антон Васильев без лишних слов пошел и в тот же день почистил. Ушло у него на это 1,5 часа.

Люди теперь пишут под постом Anastasiagav, что Антону стоит приехать и к ним убирать мусор, указывают такие районы, как 17-й квартал и ГРЭС.

— На квартале я и так часто убираюсь. Там место есть, напротив магазина «Айгуль», где продают разливное пиво, а рядом разобранный старый двухэтажный дом. Вот там постоянно собираются люди, ведущие аморальный образ жизни. Я хожу после за ними убираюсь. На ГРЭС тоже часто езжу, — говорит Антон.

Источник: biggibiggibiggibiggibiggi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У волонтера с 2017 года есть традиция — первые дни нового года мыть полы в Преображенском кафедральном соборе. В этом году он тоже собирается, хоть и позднее.

Горожане поражаются, почему мэрии не стыдно за то, что 23 года вместо соответствующих организаций за чистоту улиц и остановок отвечает Антон. Сам волонтер не в обиде.

— У меня есть постоянные места, которые я чищу уже много лет. Это двор по улице Ярославского, 7, автобусная остановка возле школы № 2, тротуары по Пояркова и под окнами жилого дома улицы Чернышевского, 8. От снега и льда каждую зиму очищаю автобусные остановки. Городу не стыдно, город привык ко мне, — говорит Антон.

Весной и летом Антон с лопатой Источник: biggibiggibiggibiggibiggi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Он старается убрать лужи с тротуаров, чтобы было удобно пешеходам Источник: biggibiggibiggibiggibiggi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Девушкам такой человек не нужен»

Антону за 40, он не женат, называет себя «холостой, молодой». Как признаётся, девушки им не интересуются.

— Мама говорит: «Антоныч, женись». Я отвечаю: «Да, всё в свое время будет». Но прямо скажу: кто на меня посмотрит? Я работаю дворником, являюсь инвалидом 3-й группы. Девушкам такой человек не нужен. Скрывать правду или в сказки верить, в любовь — не мое, я давно отошел от этого. У меня были отношения, была любимая. Я ее очень долго добивался, но так и не смог добиться. Разошлись. Скорее всего, из-за того, что я занимаюсь волонтерством. Хотя я и занимаюсь добрыми делами, людям это не нравится. Я практически без будущего.

Ради семьи менять свой образ жизни Антон не хочет.

— Я, наоборот, считаю, что встречу ту девушку, которая примет меня таким, какой я есть.

На вопрос, чем он занимается в свободное время, Антон не смог сразу ответить. Для него этого понятия не существует.

— Это как — свободное время? Я вот сейчас пришел домой, чай пью, потом пойду добрые дела делать. А так я живу не один, а с мамой. Ей уже 75 лет. Она у меня болеет, я ей помогаю: кушать готовлю, массажирую, лекарства даю, — объясняет волонтер.

У Антона есть сестра и брат Источник: biggibiggibiggibiggibiggi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Чорон добра» — проект, который помог 72 детям

С 2013 года Антон реализует в Якутии социальный проект «Чорон добра» — помогает многодетным семьям и нуждающимся. В прошлом году запустил свой проект в седьмой раз, но уже в Нижнеколымском районе. За эти годы в нём принимали участие многие чиновники республики, в том числе глава Якутска Евгений Григорьев покупал для одной семьи теплые зимние вещи.

— Сначала нахожу в Якутске спонсоров, предоставляю им все размеры, они покупают одежду, а всей логистикой занимаюсь уже я. Отправляю семьям шапки, куртки, обувь и всё необходимое для детей. Вот так кручусь-верчусь. Уже помогли 72 детям. Незнакомые люди помогают незнакомым людям — это же здорово. Меня правительство Якутии поддерживает по логистике, мэрия Якутска, Общественная палата и другие организации. Люди активно принимают участие в проекте. Сейчас есть одна семья: отец один воспитывает детей — в прошлом году у него умерла жена. Буду искать ему спонсоров. Он живет в Нижнеколымском районе, — рассказывает Антон.

Одна из семей, которой помог Антон. Люди благодарят его Источник: biggibiggibiggibiggibiggi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На Антона выходят не только нуждающиеся, но и желающие помочь. Так, одна из предпринимательниц Якутска с 2016 года обращается к нему перед Новым годом, чтобы найти семьи, которым нужна поддержка.

— Людмила Анатольевна — владелица малого бизнеса. Перед Новым годом она купила для матери-одиночки новую кровать, ее дочка, которой уже 17 лет, спала всё время на полу, они малоимущие. Другой семье Людмила купила продукты и новогодние подарки, — рассказывает волонтер.

Антон постоянно помогает 75 детям из малоимущих семей в 4 наслегах Нижнеколымского района. Ищет спонсоров, кто купит им теплые вещи.

Маленькая, но важная мечта

В 2024 году волонтерская жизнь Антона изменилась: ему предложили подработку, и уже полтора года он убирает мусор и очищает территорию возле торгового центра «1000 мелочей» за деньги. В прошлом году стал чистить улицы в 3 округах по устному договору с одним из подрядчиков администрации города.

— У него контракт с мэрией. Он мне подработку предложил. Это те же улицы, которые я сам убираю от мусора каждый день уже много лет. А тут эти места убираешь и за это зарплату получаешь. Очень хорошо было. Я согласился, вот работаю пятый месяц. Убираю Центральный, Губинский и Октябрьский округа. Поделил улицы на секции. Сегодня почистил улицы Ойунского, Каландаришвили, Петровского, Лермонтова и Тургенева. Предприниматель обещал мне платить 50 тысяч рублей, но платит нерегулярно: мэрия задерживает зарплату с ноября. В декабре он мне заплатил со своих денег. А за январь я еще не получил, — рассказал Антон.

Волонтер признаёт, что не каждый захочет быть на его месте, тем более «трудиться за бесплатно»: работа тяжелая, изматывает, многие, кто работал у того же предпринимателя в ТЦ «1000 мелочей» дворниками, через пару месяцев увольнялись.

Антона знает весь Якутск Источник: biggibiggibiggibiggibiggi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Деньги Антону нужны, чтобы продолжать свой проект «Чорон добра». В этом году якутский волонтер собирается выйти на федеральный уровень — в планах переехать в Читу.

— Есть договоренность о запуске проекта в Забайкальском крае. Как заработаю первую сумму, сразу улечу. Нужно 200–300 тысяч на закупку одежды и продуктов для помощи нуждающимся. Буду сразу в Чите покупать — всё дешевле, чем у нас. Сейчас ищу спонсоров и коплю деньги с подработок. Скорее всего, получится летом или осенью, — говорит Антон.

По его словам, через общественников Читы ему удалось договориться с правительством Забайкальского края о запуске проекта «Чорон добра» и в других районах.

— Это эстафетная палочка. Если всё получится, то проект запустим и в других регионах страны. У меня еще есть возможность поехать в Казахстан. Думаю, почему бы там не запустить «Чорон добра»? — мечтает Антон Васильев.

Несмотря на отсутствие заработка и личной жизни, оглядываясь назад, Антон ни о чём не жалеет.

Летом Антон очищает пляжи от мусора Источник: biggibiggibiggibiggibiggi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Зимой волонтер очищает остановки от наледи Источник: biggibiggibiggibiggibiggi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)