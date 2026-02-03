«Это как — свободное время?»: история волонтера, который много лет очищает родной город от мусора

Антон Васильев в Якутске знаком многим — парень уже 23 года каждый день бесплатно работает дворником. Мало кто знает, что он не только очищает улицы от грязи и мусора, но и занимается волонтерством: помогает многодетным семьям, приюту для животных, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Историю Антона читайте в материале наших коллег из 14.RU.
«Городу не стыдно — он привык ко мне»
К волонтерству Антон Васильев пришел не случайно: с малых лет его отец приучал заботиться об окружающей среде, ценить место, в котором он живет. Когда он еще был ребенком и ходил с отцом на уток, в лесу они убирали мусор за другими охотниками, отвозили всё на свалку.
В 2006 году жизнь Антона чуть не оборвалась: он упал с высоты и разбился, месяц пролежал в коме, перенес 5 операций на головном мозге. Врачи поставили ему инвалидность 3-й группы, половины черепа у Антона нет — там стоит пластина.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Антон с 2009 года продолжает на регулярной основе чистить улицы, остановки и дворы. Бесплатно. Его личный рекорд — 215 мешков мусора за день. Каждое лето его можно увидеть на Зеленом лугу, на городском пляже или в Центральном парке культуры и отдыха.
Рабочий день у Антона начинается с 06:00. До обеда он подрабатывает дворником и чистит улицы, а потом идет делать добрые дела.
На уборку улиц летом и осенью у Антона уходит 2–4 часа. Зимой, по его словам, убираться проще и быстрее.
— Я не хочу официально работать. Если я буду официально трудоустроен, у меня не будет времени делать добрые дела. Я практически целый день этим занимаюсь. Утром вышел, до 12:00 поработал, потом пообедал и поехал добрые дела сделал. Сейчас день становится длиннее, темнеет поздно. Так что я много успеваю за сутки поработать, — объясняет волонтер. — После основной работы иду бесплатно убирать улицы: под домами, под окнами домов. За все эти годы уже знаю, где много мусора, так что постоянно прихожу. Мне предложили еще одну подработку.
Недавно блогер Anastasiagav написала в своем телеграм-канале, что по улице Ефимова в 203-м микрорайоне никто не очищает обочины от снега, пешеходам негде ходить. Улица пока не асфальтирована, ремонт будут делать только в этом году, но жители микрорайона каждый день пользуются этой дорогой. Антон Васильев без лишних слов пошел и в тот же день почистил. Ушло у него на это 1,5 часа.
Люди теперь пишут под постом Anastasiagav, что Антону стоит приехать и к ним убирать мусор, указывают такие районы, как 17-й квартал и ГРЭС.
— На квартале я и так часто убираюсь. Там место есть, напротив магазина «Айгуль», где продают разливное пиво, а рядом разобранный старый двухэтажный дом. Вот там постоянно собираются люди, ведущие аморальный образ жизни. Я хожу после за ними убираюсь. На ГРЭС тоже часто езжу, — говорит Антон.
У волонтера с 2017 года есть традиция — первые дни нового года мыть полы в Преображенском кафедральном соборе. В этом году он тоже собирается, хоть и позднее.
Горожане поражаются, почему мэрии не стыдно за то, что 23 года вместо соответствующих организаций за чистоту улиц и остановок отвечает Антон. Сам волонтер не в обиде.
— У меня есть постоянные места, которые я чищу уже много лет. Это двор по улице Ярославского, 7, автобусная остановка возле школы № 2, тротуары по Пояркова и под окнами жилого дома улицы Чернышевского, 8. От снега и льда каждую зиму очищаю автобусные остановки. Городу не стыдно, город привык ко мне, — говорит Антон.
«Девушкам такой человек не нужен»
Антону за 40, он не женат, называет себя «холостой, молодой». Как признаётся, девушки им не интересуются.
— Мама говорит: «Антоныч, женись». Я отвечаю: «Да, всё в свое время будет». Но прямо скажу: кто на меня посмотрит? Я работаю дворником, являюсь инвалидом 3-й группы. Девушкам такой человек не нужен. Скрывать правду или в сказки верить, в любовь — не мое, я давно отошел от этого. У меня были отношения, была любимая. Я ее очень долго добивался, но так и не смог добиться. Разошлись. Скорее всего, из-за того, что я занимаюсь волонтерством. Хотя я и занимаюсь добрыми делами, людям это не нравится. Я практически без будущего.
Ради семьи менять свой образ жизни Антон не хочет.
— Я, наоборот, считаю, что встречу ту девушку, которая примет меня таким, какой я есть.
На вопрос, чем он занимается в свободное время, Антон не смог сразу ответить. Для него этого понятия не существует.
— Это как — свободное время? Я вот сейчас пришел домой, чай пью, потом пойду добрые дела делать. А так я живу не один, а с мамой. Ей уже 75 лет. Она у меня болеет, я ей помогаю: кушать готовлю, массажирую, лекарства даю, — объясняет волонтер.
«Чорон добра» — проект, который помог 72 детям
С 2013 года Антон реализует в Якутии социальный проект «Чорон добра» — помогает многодетным семьям и нуждающимся. В прошлом году запустил свой проект в седьмой раз, но уже в Нижнеколымском районе. За эти годы в нём принимали участие многие чиновники республики, в том числе глава Якутска Евгений Григорьев покупал для одной семьи теплые зимние вещи.
— Сначала нахожу в Якутске спонсоров, предоставляю им все размеры, они покупают одежду, а всей логистикой занимаюсь уже я. Отправляю семьям шапки, куртки, обувь и всё необходимое для детей. Вот так кручусь-верчусь. Уже помогли 72 детям. Незнакомые люди помогают незнакомым людям — это же здорово. Меня правительство Якутии поддерживает по логистике, мэрия Якутска, Общественная палата и другие организации. Люди активно принимают участие в проекте. Сейчас есть одна семья: отец один воспитывает детей — в прошлом году у него умерла жена. Буду искать ему спонсоров. Он живет в Нижнеколымском районе, — рассказывает Антон.
На Антона выходят не только нуждающиеся, но и желающие помочь. Так, одна из предпринимательниц Якутска с 2016 года обращается к нему перед Новым годом, чтобы найти семьи, которым нужна поддержка.
— Людмила Анатольевна — владелица малого бизнеса. Перед Новым годом она купила для матери-одиночки новую кровать, ее дочка, которой уже 17 лет, спала всё время на полу, они малоимущие. Другой семье Людмила купила продукты и новогодние подарки, — рассказывает волонтер.
Антон постоянно помогает 75 детям из малоимущих семей в 4 наслегах Нижнеколымского района. Ищет спонсоров, кто купит им теплые вещи.
Маленькая, но важная мечта
В 2024 году волонтерская жизнь Антона изменилась: ему предложили подработку, и уже полтора года он убирает мусор и очищает территорию возле торгового центра «1000 мелочей» за деньги. В прошлом году стал чистить улицы в 3 округах по устному договору с одним из подрядчиков администрации города.
— У него контракт с мэрией. Он мне подработку предложил. Это те же улицы, которые я сам убираю от мусора каждый день уже много лет. А тут эти места убираешь и за это зарплату получаешь. Очень хорошо было. Я согласился, вот работаю пятый месяц. Убираю Центральный, Губинский и Октябрьский округа. Поделил улицы на секции. Сегодня почистил улицы Ойунского, Каландаришвили, Петровского, Лермонтова и Тургенева. Предприниматель обещал мне платить 50 тысяч рублей, но платит нерегулярно: мэрия задерживает зарплату с ноября. В декабре он мне заплатил со своих денег. А за январь я еще не получил, — рассказал Антон.
Волонтер признаёт, что не каждый захочет быть на его месте, тем более «трудиться за бесплатно»: работа тяжелая, изматывает, многие, кто работал у того же предпринимателя в ТЦ «1000 мелочей» дворниками, через пару месяцев увольнялись.
Деньги Антону нужны, чтобы продолжать свой проект «Чорон добра». В этом году якутский волонтер собирается выйти на федеральный уровень — в планах переехать в Читу.
— Есть договоренность о запуске проекта в Забайкальском крае. Как заработаю первую сумму, сразу улечу. Нужно 200–300 тысяч на закупку одежды и продуктов для помощи нуждающимся. Буду сразу в Чите покупать — всё дешевле, чем у нас. Сейчас ищу спонсоров и коплю деньги с подработок. Скорее всего, получится летом или осенью, — говорит Антон.
По его словам, через общественников Читы ему удалось договориться с правительством Забайкальского края о запуске проекта «Чорон добра» и в других районах.
— Это эстафетная палочка. Если всё получится, то проект запустим и в других регионах страны. У меня еще есть возможность поехать в Казахстан. Думаю, почему бы там не запустить «Чорон добра»? — мечтает Антон Васильев.
Несмотря на отсутствие заработка и личной жизни, оглядываясь назад, Антон ни о чём не жалеет.
— Я не разочаровался. Наоборот, с каждым годом становлюсь всё сильнее. Я делаю добрые дела, чтобы добра в этом мире стало больше. Ничего взамен не жду. Тебе никто ничего не должен. Это ты должен Вселенной. С таким принципом я живу, — заключил Антон.