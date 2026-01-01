Над Ярославской областью сбили беспилотник

В России отражена атака БПЛА Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области сбили один беспилотник 31 декабря 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 08:00 до 23:00 (по московскому времени) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один — над территорией Ярославской области», — сообщили в Минобороны.

БПЛА были сбиты в следующих регионах:

40 — над территорией Брянской области;

5 — над территорией Воронежской области;

2 — над территорией Белгородской области;

2 — над территорией Орловской области;

1 — над территорией Волгоградской области;

1 — над территорией Ростовской области;

1 — над территорией Тульской области;

1 — над территорией Ярославской области.

Напомним, что 07:08 31 декабря в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. В 11:51 31 декабря губернатор Михаил Евраев сообщил об отмене беспилотной опасности. Он добавил, что в регионе была отражена атака вражеских БПЛА.