Страна и мир Над Ярославской областью сбили беспилотник

Над Ярославской областью сбили беспилотник

Публикуем данные Минобороны

578
В России отражена атака БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ России отражена атака БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В России отражена атака БПЛА

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области сбили один беспилотник 31 декабря 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 08:00 до 23:00 (по московскому времени) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один — над территорией Ярославской области», — сообщили в Минобороны.

БПЛА были сбиты в следующих регионах:

  • 40 — над территорией Брянской области;

  • 5 — над территорией Воронежской области;

  • 2 — над территорией Белгородской области;

  • 2 — над территорией Орловской области;

  • 1 — над территорией Волгоградской области;

  • 1 — над территорией Ростовской области;

  • 1 — над территорией Тульской области;

  • 1 — над территорией Ярославской области.

Напомним, что 07:08 31 декабря в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. В 11:51 31 декабря губернатор Михаил Евраев сообщил об отмене беспилотной опасности. Он добавил, что в регионе была отражена атака вражеских БПЛА.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — добавил глава региона.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
БПЛА Беспилотная опасность Минобороны
