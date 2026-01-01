Над Ярославской областью сбили беспилотник

В Ярославской области сбили один беспилотник 31 декабря 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«С 08:00 до 23:00 (по московскому времени) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один — над территорией Ярославской области», — сообщили в Минобороны.
БПЛА были сбиты в следующих регионах:
40 — над территорией Брянской области;
5 — над территорией Воронежской области;
2 — над территорией Белгородской области;
2 — над территорией Орловской области;
1 — над территорией Волгоградской области;
1 — над территорией Ростовской области;
1 — над территорией Тульской области;
1 — над территорией Ярославской области.
Напомним, что 07:08 31 декабря в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. В 11:51 31 декабря губернатор Михаил Евраев сообщил об отмене беспилотной опасности. Он добавил, что в регионе была отражена атака вражеских БПЛА.
«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — добавил глава региона.