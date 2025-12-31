В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

В Ярославской области утром 31 декабря объявили беспилотную опасность. Жителей региона призвали сохранять спокойствие.
«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — говорится в сообщении в Телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.
Глава региона уточнил, что учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».