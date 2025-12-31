НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -13

4 м/c,

с-в.

 735мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Скончался тренер «Шинника»
«Умные решения»
График работы ТЦ
Кто ездит в Переславль на выходные
Подорожает проезд
Чек-лист важных обследований
Урлашов вышел из колонии: онлайн
Эксклюзив: Урлашов на свободе
Город В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Об этом сообщил губернатор

646
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославской области объявлена беспилотная опасность | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области утром 31 декабря объявили беспилотную опасность. Жителей региона призвали сохранять спокойствие.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — говорится в сообщении в Телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

Глава региона уточнил, что учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

ПО ТЕМЕ
Полина ЗайцеваПолина Зайцева
Полина Зайцева
и.о. главного редактора 76.RU
БПЛА Губернатор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
280714694
29 минут
Веселей Новый год 🙃
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Рекомендуем