Город В Ярославской области отражена атака БПЛА

В Ярославской области отражена атака БПЛА

Губернатор сообщил об отбое беспилотной опасности

В Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что в регионе отражена атака вражеских БПЛА.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — добавил губернатор.

Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности на территории региона.

Полина ЗайцеваПолина Зайцева
Полина Зайцева
и.о. главного редактора 76.RU
Беспилотная опасность
Гость
56 минут
Отразили так что в Рыбинске нефтебаза загорелась.
Гость
6 минут
Губернатор сообщил об отбое беспилотной опасности. Зри в корень.
Рекомендуем