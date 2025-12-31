В Ярославской области отражена атака БПЛА

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — добавил губернатор.