В Ярославской области отражена атака БПЛА

В Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что в регионе отражена атака вражеских БПЛА.
«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — добавил губернатор.
Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности на территории региона.