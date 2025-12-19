НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Что изменится в 2026 году для семей с детьми: Путин попросил поменять систему льгот

Что изменится в 2026 году для семей с детьми: Путин попросил поменять систему льгот

Президент отметил важность сохранения поддержки при увеличении доходов

197
Президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и журналистов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрезидент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и журналистов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и журналистов

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Во время прямой линии президент России Владимир Путин ответил, какую поддержку получат семьи с детьми в 2026 году.

«Это известная тема, когда семья с детьми получает определенные льготы, поддержку, потом трудовые доходы возрастают, и тут же государство сокращает эти льготы. Общий доход семьи при повышении трудовых доходов не должен сокращаться. Мы только дестимулируем людей к трудовой деятельности», — отметил президент.

Президент заявил, что без всяких сомнений нужно следить и наблюдать, что происходит в каждом сегменте и с каждыми группами населения. Путин напомнил, что дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января следующего года.

«Будем стремиться к повышению уровня зарплат и чтобы доходы, особенно доходы семей с детьми, не падали. Чтобы при повышении трудовых доходов государство не снижало меры поддержки», — добавил Путин.

Недавно на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент анонсировал новые меры поддержки семей с детьми и повышения рождаемости. Всё это должно опираться на реальные нужды граждан.

Он считает, что помощь должна увеличиваться на каждого следующего ребенка, и поручил поддерживать в стране не только материнство, но и отцовство. Приумножение российского народа является основной задачей, подчеркнул Путин.

Все ответы на вопросы и высказывания президента мы собираем в режиме реального времени в этой онлайн-трансляции. Также вы можете посмотреть видеотрансляцию с прямой линии.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Итоги года с Владимиром Путиным Прямая линия с Владимиром Путиным Владимир Путин Льгота Семьи с детьми
Рекомендуем