Что изменится в 2026 году для семей с детьми: Путин попросил поменять систему льгот

Президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и журналистов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Во время прямой линии президент России Владимир Путин ответил, какую поддержку получат семьи с детьми в 2026 году.

«Это известная тема, когда семья с детьми получает определенные льготы, поддержку, потом трудовые доходы возрастают, и тут же государство сокращает эти льготы. Общий доход семьи при повышении трудовых доходов не должен сокращаться. Мы только дестимулируем людей к трудовой деятельности», — отметил президент.

Президент заявил, что без всяких сомнений нужно следить и наблюдать, что происходит в каждом сегменте и с каждыми группами населения. Путин напомнил, что дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января следующего года.

«Будем стремиться к повышению уровня зарплат и чтобы доходы, особенно доходы семей с детьми, не падали. Чтобы при повышении трудовых доходов государство не снижало меры поддержки», — добавил Путин.

Недавно на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент анонсировал новые меры поддержки семей с детьми и повышения рождаемости. Всё это должно опираться на реальные нужды граждан.

Он считает, что помощь должна увеличиваться на каждого следующего ребенка, и поручил поддерживать в стране не только материнство, но и отцовство. Приумножение российского народа является основной задачей, подчеркнул Путин.