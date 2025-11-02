НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Одним — двойные выплаты, другим — ничего: как шестидневка отразится на зарплате и сколько заплатят за работу в праздники

Одним — двойные выплаты, другим — ничего: как шестидневка отразится на зарплате и сколько заплатят за работу в праздники

Ноябрь начался с длинных выходных

Переработки всегда оплачиваются лучше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПереработки всегда оплачиваются лучше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Переработки всегда оплачиваются лучше

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для россиян закончилась шестидневная рабочая неделя и начались длинные выходные. Теперь можно отдыхать до вторника включительно. Расскажем, какая оплата положена за рабочую субботу и как отразится на зарплате, если пришлось трудиться в праздники. 

День народного единства празднуется каждый год 4 ноября. Это нерабочий праздничный день. В 2025 году дата выпадает на вторник. Из-за переноса выходных суббота стала рабочей. Зато потом россияне  будут отдыхать три дня подряд — 2, 3 и 4 ноября (воскресенье, понедельник и вторник).

В ноябре будет 11 выходных | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаВ ноябре будет 11 выходных | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

В ноябре будет 11 выходных

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов вне зависимости от числа рабочих дней согласно положениям Трудового кодекса РФ. Если организация работает по окладной системе, в которой зарплата является фиксированной и ежемесячно не зависит от количества рабочих дней, то при отработке установленной месячной нормы часов оклад меняться не будет, напомнила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

При почасовой оплате труда доплата положена только за переработки: в полуторном размере оплаты первые два часа сверхурочной работы, а в последующие — в двойном размере. При сдельной системе оплата повышается при выработке часов в превышение установленной нормы, пишет «Прайм». Так что внимательно смотрите, сколько вам пришлось времени провести на рабочем месте.

С праздниками ситуация отличается. Это касается и Дня народного единства. Труд в эти даты должен оплачиваться не менее чем в двойном размере, сообщил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Как пояснил эксперт, сдельщикам положены двойные расценки. Тем, кто получает оплату по дневным или часовым ставкам, — двойная ставка, а сотрудникам на окладе — доплата сверх оклада.

Если работа в праздничный день превышает месячную норму труда, оплачивать ее нужно вдвое больше, добавил эксперт в беседе с ТАСС. Конкретные условия могут уточняться в трудовых или коллективных договорах.

Комментарии
Гость
1 час
Народное единственно по плану
Гость
9 минут
Нет справедливости в этом мире.
