Низкие цены и дружелюбные местные: так ли это? Ярославна честно рассказала об отдыхе во Вьетнаме

Ярославна откровенно рассказала об отдыхе во Вьетнаме Источник: Виктория Шипкова

Иногда, чтобы отдохнуть и перезагрузиться, нужно не просто уехать, а оказаться в месте, где всё иначе. Врач из Ярославля Виктория Шипкова вместе с мужем решила отправиться на отдых во Вьетнам, страну с совсем другой культурой и менталитетом.

— Во-первых, выбирали страну, где мы ни разу не были, во-вторых, с прямым перелетом. В-третьих, искали страну либо с безвизовым въездом, либо с легким получением визы. Четвертым критерием было наличие интересных и разнообразных экскурсий с возможностью испытать новые эмоции, — рассказала Виктория.

Ярославцы летали на отдых в первой половине сентября. Для Вьетнама это конец сезона, однако, по словам девушки, температура была комфортной, около +32 °C.

Иногда были кратковременные дожди, преимущественно в вечернее и ночное время. С октября во Вьетнаме начинается сезон дождей. Виктория Шипкова путешественница

Какой курорт выбрали для отдыха

Для отдыха пара выбрала город Нячанг. Ярославцы жили на первой линии, в пятизвездочном отеле в центре города. Перелет из Москвы, по словам туристки, составил около 10 часов. В Нячанге путешественники пробыли 11 суток.

— Нячанг — это город с большой концентрацией русских туристов, поэтому большое количество вывесок и указателей дублируются на русском языке, — объяснила Виктория.

По словам ярославны, местные жители общаются на смеси русского и английского языков. Помимо этого, путешественников спасал язык жестов.

Вьетнамцы — люди своенравные, в меру приветливые, но не такие, как в Таиланде. Сфера услуг Таиланда, по моему мнению, находится пока что на уровень выше, чем во Вьетнаме. Тем не менее местные были достаточно дружелюбны. Виктория путешественница

По рассказам путешественницы, городская инфраструктура выглядит свежей, например по сравнению с Таиландом. Состояние улиц неплохое, мелкий мусор имеется, но грязным курорт не назовешь.

Отдыхающих во Вьетнаме поразили цены на такси. Поездка, занимавшая 5–10 минут, в среднем обходилась около 100 рублей.

— Цена на такси во Вьетнаме настолько низкая, что необходимость пользоваться общественным транспортом нивелировалась сама собой, — объяснила Виктория.

Что успели посетить

Экскурсии ярославцы приобрели у туроператора. Выбрали для себя пять самых интересных.

Поездка в город Хошимин должна была стать первой в программе, но она не состоялась из-за недобора туристической группы.

— Кроме нас с мужем, никто не изъявил желание посетить этот город, — пояснила Виктория.

Вторая экскурсия состоялась. Это был бесплатный обзор по Нячангу. Там пара успела продегустировать кофе и посетить храм Будды.

Вьетнам славится производством кофе. Это вторая страна в мире после Бразилии по экспорту зерен. Местная особенность — добавление в кофе сгущенного молока. Ценителям этого напитка особенно понравится в стране. Виктория путешественница

Одной из достопримечательностей Нячанга, по словам Виктории, является пляжная зона, простирающаяся на несколько километров. Купание в Южно-китайском море было обязательным ежедневным ритуалом для ярославцев.

Третьей экскурсией стала поездка стоимостью 80 долларов в город Далат. Там ярославцы посетили водопад, ферму, где производится кофе, в том числе знаменитый кофе «Лювак». Там же можно было покормить капибар и покататься на страусе. В экскурсию также входило посещение известного отеля Crazy House и прогулка по стеклянному мосту.

«Копи Лювак» (Kopi Luwak) — разновидность кофе, зерна которого проходят через пищеварительный тракт мусангов (малайских пальмовых куниц). Зверьки едят спелые плоды кофейных деревьев, переваривают их и испражняются в виде кофейных зернышек. Специалисты собирают их, моют и высушивают на солнце. Crazy House — отель в городе Далат, спроектированный вьетнамским архитектором Данг Вьет Нга. Здание популярно среди туристов из-за своего необычного, сказочного вида.

Четвертой активностью стала поездка ярославцев на остров развлечений Vinpearl. Стоимость билета составила 36 долларов на человека на весь день. На острове располагаются различные аттракционы, аквапарк, зоопарк, ботанические сады, комнаты виртуальной реальности и игровые автоматы.

Последняя экскурсия предполагала посещение живописного места Forest Oasis стоимостью 65 долларов на одного. Там ярославцы принимали грязевые ванны и посетили спа-зону на свежем воздухе.

Эта экскурсия особенно запомнилась, так как аутентичная вьетнамская природа невероятно красивая! Виктория путешественница

«Питон на гриле и лягушачьи лапки»

Местная еда с точки зрения вкусовых ощущений показалась ярославцам нейтральной, поэтому воспринималась и переносилась максимально комфортно.

Порции во Вьетнаме большие Источник: Виктория Шипкова

— Хочется отметить, что порции в этой стране очень большие, а стоимость еды довольно низкая, — рассказала Виктория.

В первый же день туристы попробовали традиционный вьетнамский суп фо бо. Также паре понравились знаменитые хрустящие блинчики с креветками. По словам ярославны, в стране из еды можно выделить огромное количество морепродуктов: устрицы, креветки, морские ежи, гребешки, моллюски и лобстеры.

Фо бо — это традиционный вьетнамский суп, основным ингредиентом которого являются говядина и рисовая лапша. Название блюда складывается из двух слов: «фо», что означает «лапша», и «бо», что переводится как «говядина». Таким образом, фо бо буквально переводится как «лапша с говядиной».

Из самых необычных блюд запомнились: мясо страуса, блюда из крокодила, питон на гриле и лягушачьи лапки. Виктория путешественница

Сколько потратили

— Рекомендуем поймать момент и посетить эту страну до тех пор, пока цены, в сравнении с другими азиатскими странами, находятся на таком низком, комфортном уровне, — посоветовала ярославна.

По словам туристки, один прием пищи на двоих, состоящий из нескольких блюд и напитков, обходился в 1200–1500 рублей. Помимо этого, каждый день пара ходила на часовой массаж, стоимость которого составляла 600 рублей с человека.

— По приезде в Россию я сделала часовой массаж стоимостью 1800 рублей, который и по уровню сервиса, и по качеству оказания услуги был существенно хуже и ни в какое сравнение с вьетнамским массажем не шел, — заметила Виктория.

Как рассказала ярославна, в целом поездка на двоих обошлась в сумму около 500 тысяч рублей. В стоимость входила оплата турпакета, доплата за комфортные места в самолете, индивидуальный трансфер до аэропорта и обратно, еда, лежаки, массажи и экскурсии.

Поскольку мы с мужем стараемся посетить как можно больше стран, во Вьетнам в ближайшее время возвращаться не планируем. При этом рассматриваем в дальнейшем вариант посещения другого курорта этой страны. Виктория путешественница