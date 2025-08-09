Райские пляжи за адские деньги? Ярославна откровенно рассказала об отдыхе на Кубе в 2025 году

Ярославская студентка побывала на Кубе Источник: Татьяна

Сезон отпусков в самом разгаре. Многие планируют путешествия по проверенным маршрутам, не рискуя и не экспериментируя. Но есть и те, кто готов открывать для себя новые места. Студентка ярославского вуза Татьяна решила отправиться в путешествие на жаркую Кубу.

Место для отпуска было выбрано по воле случая. Конец действия загранпаспорта Татьяны совпал с маминым отпуском. Им хотелось куда-то выбраться, посмотреть новое место и отдохнуть.

«Знакомые говорили про Кубу в негативном ключе: скудный номерной фонд, страна бедная, никакого разнообразия в еде нет, что всё плохо, никакого сервиса, делать там нечего и ехать незачем. Поэтому было интересно проверить, что на самом деле из себя представляет Куба», — рассуждала Татьяна.

Удивил местный менталитет

Основная цель поездки — познакомиться с новой страной. На исследование острова у Татьяны с мамой было 10 дней. В стоимость их путевок входил трансфер, перелет, проживание и питание в отеле. На двоих вышло около 300 тысяч рублей.

«Мы летели из Москвы на самолете до аэропорта Хуана Гуальберто Гомеса в городе Варадеро. Перелет был прямой, без пересадок. Обещали, что будем лететь около 15 часов, но получилось быстрее. Мы долетели за 13 и особо не ощутили на себе такой длительный перелет», — рассказала Татьяна.

Куба — это островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне. На востоке омывается Атлантическим океаном, на юге — Карибским морем. Столицей является Гавана. Татьяна отдыхала в курортном городе Варадеро в провинции Матансас на Кубе. Он расположен в 140 километрах к востоку от Гаваны. А аэропорт, в который приземлился самолет, — аэропорт Хуана Гуальберто Гомеса — международный, обслуживает город Варадеро и провинцию Матансас.

Перелет оказался комфортным. А так как никаких опасений у путешественниц не было, они с мамой тут же погрузились в изучение культуры кубинцев. Поездку девушка сразу обозначила ознакомительной. Что сразу удивило Татьяну, так это менталитет местных. Они оказались приветливыми и доброжелательными.

«Кубинцы — танцующий народ, они пластичные, двигающиеся в ритм музыки под латинские мелодии», — сообщила Татьяна.

Кубинцы развлекли туристов Источник: Татьяна

Что успели посмотреть

Девушка с мамой побывали в ближайших к отелю достопримечательностях. Посетили дом рома, который объединяет музей, дегустационный зал и магазин, а также дом сигар. Но больше всего Татьяну впечатлили пляжи.

«Самое красивое место на Кубе, то, ради чего многие едут, это роскошные пляжи, невероятного цвета океан. Он бирюзово-голубой, а песок белый и мелкий», — поделилась впечатлением Татьяна.

Еще одним открытием в общении с местными стала их любовь к русским. Как рассказала Татьяна, кубинцы довольны дружбой с Россией. Многие повара и бармены могли сделать комплимент на русском языке или даже поддержать беседу.

Они с гордостью говорят на русском языке. Стараются сделать комплимент, восхититься Россией. Татьяна путешественница

«К русским туристам особенное отношение. Люди, приближенные (возрастом. — Прим. ред.) к советскому времени, на русском разговаривают. И в принципе кубинцы стараются учить русский язык», — рассказала Татьяна.

Интересным показалось и отношение кубинцев к дорожному движению. Местные оказались внимательными и осторожными водителями.



«На Кубе, когда ты еще даже не подошел к пешеходному переходу, водители уже понимают, что ты будешь переходить, и заранее останавливаются, пропускают. Возможность аварии очень мала, они осознанно относятся к вождению», — рассказала Татьяна.

Как рассказала путешественница, она жила в самом центре Варадеро, город оказался молодежным и даже тусовочным. Именно поэтому стало интересно проверить, как отдыхают кубинцы.

На улицах настолько ярко от расписных ретроавтомобилей! И желтые, и красные, и розовые. А люди вокруг улыбаются, все приветливые. Говорят комплименты. Сразу настроение поднимается. Татьяна путешественница

«Я посетила местный клуб „Гавана Клаб“, сходила на местную дискотеку посмотреть, как у них это всё проходит», — поделилась Татьяна.

Компанию составили аниматоры из отеля. В самом клубе было безопасно, на месте работала охрана, которая всё контролировала, также проводились проверки. Отдыхать там оказалось вполне безопасно.

Тут же девушка выявила особенность Кубы, которую можно назвать визитной карточной, — алкогольный коктейль дайкири. Его подавали во всех барах.

На Кубе молодежь посещает клубы Источник: Татьяна

Местной валютой на Кубе является песо. Однако в обмене долларов на них у туристов могут возникнуть проблемы. Татьяна объяснила, что на острове «бешенный курс». Поэтому можно обращаться к местным, которые обменяют 1 доллар примерно на 300 песо, когда в обменнике за доллар дадут лишь 100.

«Везде было написано, что принимают наши карты „Мир“. Но мы, к сожалению, не опробовали, платили долларами», — добавила Татьяна.

Местные говорят: на Кубе в минуте больше 60 секунд, и это правда. Они так размеренно живут, никуда не торопятся, просто наслаждаются и кайфуют от того, что есть. Татьяна путешественница

Проблем с покупками сувениров не возникло. Доллары принимали везде, однако, как добавила туристка, песо могли попросить в местных забегаловках и кафе, в которых, к слову, Татьяна с мамой есть побоялись. Предпочли шведский стол в отеле.

«Была и местная кухня. Например, кубинский суп, в который они складывают всё подряд. Там и мясо, и какие-то сладкие бананы, и морковь. Такая вот странная сборная солянка. Часто готовили молодые бананы вместо нашей картошки. Очень много морепродуктов», — объяснила Татьяна.

Обратная сторона Кубы

Туристка призналась, что местные живут очень бедно. У них развалившиеся дома, регулярно отключают электричество.

Меня удивляет, что, несмотря на бедность, на такую тяжелую жизненную ситуацию, они все улыбчивые. Они танцуют, радуются и заряжают туристов таким настроением, таким отношением к жизни. Это очень восхищает. Татьяна путешественница

«Они [местные] очень радуются, когда приезжают туристы. И особенно, когда туристы привозят им подарки, например сладости, лекарства, потому что у них очень туго с этим. Они даже одежду просят. Девочка-аниматор, которая работала в отеле, подходила и мне через переводчик писала: „Можешь ли ты оставить мне свои вещи“, — вспомнила Татьяна.

Ярославна рассказала, что не была готова отдавать одежду, однако они с мамой подарили местным женщинам кремы и шоколадки.

«В следующий раз я бы взяла какие-то подарки с собой», — добавила Татьяна.

Океан на острове Куба нравится многим Источник: Татьяна

Татьяна добавила, что обязательно вернется на остров. Осталось много всего, что ей хотелось бы посмотреть.