Машина насмерть сбила трех пешеходов и влетела в автобус с пассажирами в Ижевске: новости 7 октября

В России одобрили ограничение на использование наручников к осужденным женщинам

Осужденных женщин в России предлагают признать уязвимой категорией подозреваемых, обвиняемых и осужденных и ограничить применение наручников в их отношении. Запрет распространяется на использование любых средств ограничения подвижности при конвоировании вне служебного транспорта.

Инициативу предложенную Минюстом одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Соответствующие поправки хотят внести в закон «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», передает «Коммерсант».

Новый ГОСТ на школьные стулья

С ноября в России начнет действовать новый стандарт на школьные стулья. В документе прописано, что сиденье стула может быть ровным или иметь небольшое углубление. Углубление может быть не глубже 10 миллиметров и должно занимать только задние две трети сиденья. Углы сиденья и спинки стула должны быть сглажены, чтобы не было острых краев.

Также стандарт описывает, какой должна быть подставка для ног. Она должна выступать вперед не менее чем на 15 сантиметров от края сиденья.

ГОСТ вступает в силу 1 ноября.

Хотя ГОСТы не всегда обязательны, они могут стать обязательными, если на них ссылаются в законах, контрактах или других документах. Большинство действующих стандартов носят рекомендательный характер и дают производителям ориентир, как делать продукцию, пишет РИА Новости.

Минтруд модернизирует программу маткапитала

Минтруд до конца года разработает предложения по перезагрузке маткапитала, чтобы стимулировать рождение вторых и последующих детей. Сейчас выплаты за первого ребенка превышают выплаты за второго, что затрудняет рождение последующих детей. Предлагается увеличить выплаты на второго ребенка и уменьшить сумму за первого.

Министр труда Антон Котяков отметил, что меры поддержки семей должны быть доступны независимо от задолженности перед кредитами, так как закредитованность россиян мешает росту рождаемости. Еще в феврале 2026 года материнский капитал проиндексируют на 6,8%.

В США три человека пострадали после крушения медицинского вертолета

В штате Калифорния упал вертолет REACH, который предоставлял медицинские услуги, на шоссе в Сакраменто. Во время крушения пострадали три человека, пишет газета CVS News.

«Пожарная служба Сакраменто сообщила, что вертолет упал на шоссе 50 в восточном направлении недалеко от Хау-авеню. Официальные лица заявили, что это был вертолет REACH, который предоставляет услуги воздушной медицинской помощи. Пока неясно, летел ли самолет в районную больницу или из нее», — сообщает газета.

Сейчас устанавливается место, куда летел вертолет и причина его крушения.

В России предложили ввести бесплатный проезд для беременных

Беременные смогут бесплатно пользоваться городским транспортом. С таким предложением выступили представители партии «Новые люди». Законопроект об этом внесли в Госдуму.

Соответствующую статью хотят добавить в закон об организации регулярных перевозок пассажиров. Если проект примут, беременные россиянки смогут бесплатно использовать весь транспорт, за исключением такси и маршрутного такси, сообщило РИА Новости.

Зарплаты россиян предлагают индексировать ежегодно

Оклады россиян предлагается ежегодно повышать во всех сферах, закрепив индексацию на официальном уровне. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он подчеркнул, что зарплата должна расти не меньше фактической инфляции, независимо от сферы занятости. Сейчас Нилов обсуждает с юристами поправку к ТК РФ для введения гибких механизмов индексации зарплат, предлагая проводить ее не раньше 1 февраля для учета реальной инфляции.

Он отметил, что без индексации зарплаты теряют покупательную способность, и напомнил о норме ТК РФ о ежегодном повышении зарплат, которая часто не соблюдается на практике.

Дома во Вьетнаме уходят под воду

На столицу Вьетнама второй раз за две недели обрушился шторм «Матмо». Шторм обрушился после того, как тайфун «Буалой» пронесся по северному Вьетнаму, нанеся общий экономический ущерб в 713 млн долларов.

«Предупреждения о внезапных наводнениях также были выпущены национальным метеорологическим агентством в 13 провинциях», — пишет агентство Bloomberg.

Школьники Ханоя были переведены на дистанционный формат, некоторые учреждения отправили учеников на выходной. Многие автомобили оказались подтоплены в результате длительного дождя. Вода в некоторых местах поднялась до крыш домов, в одном из городов прорвало дамбу.

Мошенники обманывают россиян предлагая списание долгов

Аферисты стали предлагать россиянам списание долгов по якобы новой государственной программе, чтобы похитить их персональные данные и деньги. В основном злоумышленники звонят людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Жертвам предлагают помощь, утверждая, что существует новая государственная программа для списания долгов. Было уже несколько случаев, в которых мошенники рассказывали о «финансовой амнистии».

От граждан требовали предоставить персональные данные, СНИЛС и банковские реквизиты, которые могут быть использованы для противоправных действий или оформления кредитов на имя жертвы. Еще злоумышленники могли потребовать предоплату, после чего исчезали с деньгами, передает ТАСС.

У резиденции премьера в Париже загорелся грузовик

Грузовик загорелся в центре Парижа недалеко от Матиньонского дворца — резиденции премьер-министра Франции. Также прогремели взрывы, пишет газета Parisien.

«Около 9:30 в нескольких шагах от Матиньонского дворца загорелся грузовой автомобиль. По данным полиции, внутри находились баллоны с газом, что вызвало опасения по поводу возможного взрыва», — говорится в статье.

К счастью детонации баллонов не произошло — по информации пожарной службы, источником звука взрыва стали небольшие аэрозольные баллончики, а не газ. Возгорание привело к густому дыму, вокруг грузовика выстроили периметр безопасности. На соседние здания огонь не перекинулся, никто не пострадал.

Примечательно, что в момент происшествия подавший в отставку премьер Себастьен Лекорню встречался с коллегами-политиками из центрального блока.

Курьерам-мусульманам запретили доставлять не халяльную продукцию

Мусульманам запретили перевозить алкоголь, свинину, идолов и другие харамные товары. Однако разрешили доставку закрытых коробок с неизвестным содержимым.

Такое решение приняло Духовное управление мусульман России. Помимо свинины, идолов и других товаров есть запрет на азартные игры, идолы и предметы языческого культа.

В ведомстве подчеркнули, что перевозка таких запрещённых грузов допускается только с целью их утилизации или в том случае, если курьер не знает о содержимом груза.

«Если в грузе содержится и дозволенное, и запретное, но преобладает дозволенное, тогда доставка допускается, но с условием последующей выплаты милостыни», — добавили ДУМ.

Машина сбила четырех человек в Ижевске

В Ижевске легковушка влетела в рейсовый автобус «Казань-Пермь». Синий «Хендэ» пролетел на красный светофор на высокой скорости, сбил трех человек и врезался в автобус.

Известно, что помимо автобуса и легковушки в ДТП попали еще две машины. Четыре человека погибли.

«По предварительной информации, 65 — летний водитель автомобиля „Хендэ Солярис“, при проезде на запрещающий сигнал светофора, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на трех пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу на свой разрешающий сигнал светофора, и автобус междугороднего сообщения, под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и три пешехода — 61-летняя и 67-летняя женщины и 22 — летняя девушка погибли на месте дорожной аварии,» — сообщили в ГИБДД Удмуртии.