Отправил семье радостное видео и пропал: россиянина нашли погибшим на Пхукете. Новости 3 октября

Мужчина пропал на курорте пять дней назад Источник: Надежда Касьянова / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 октября.

Ежегодная индексация стипендий в России

С 1 сентября 2026 года в России планируется ежегодное повышение стипендий для студентов федеральных профессиональных образовательных учреждений, а также для аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров. Об этом сказано в материалах проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы, представленного правительством в Государственную думу.

Стипендиальный фонд для учащихся федеральных профессиональных образовательных учреждений будет ежегодно увеличиваться на 4% 1 сентября каждого года, передает РИА Новости.

Россиянам хотят расширить возможности трат маткапитала

В России предложили расширить список категорий товаров и услуг, на которые можно потратить материнский капитал. Инициативу по этому поводу направили министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

С таким предложением выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров и услуг Михаил Ветров. Он призвал разрешить родителям использовать маткапитал для покупки колясок, кроваток и автокресел.

«Эти меры помогут сделать шаг к деторождению многим молодым семьям, планирующим первого ребенка, но находящимся в сложных финансовых обстоятельствах», — говорится в обращении, которое есть в распоряжении RT.

Некоторым россиянам могут простить долги по кредитам

В России планируют провести кредитную амнистию для некоторых социально незащищенных групп граждан. Депутат Сергей Миронов предложил отменить штрафы, пени и проценты по займам, позволив россиянам погасить основной долг в течение 20 лет без дополнительных платежей. Эта мера коснется пострадавших жителей приграничных регионов.

Миронов отметил, что общий долг россиян составляет 37 триллионов рублей, и 13 миллионов человек тратят более 80% доходов на его погашение, часто из-за необходимости взятия новых кредитов. Фракция планирует продвигать инициативу в период осенней сессии Госдумы. Подробности об этом мы писали здесь.

В России готовят новые льготы для учителей

Для учителей в России хотят учредить программу «Маршрут благодарности». С такой инициативой к депутатам Госдумы обратился глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Согласно предложению общественника, она позволит учителям получать скидки в музеях, театрах, кино, кафе и магазинах. Инициативу выдвинули в преддверии общенационального праздника Дня учителя.

Бородин отметил, что суть проекта заключается в предоставлении педагогам специальных условий в случае предъявления удостоверения учителя или же социальной карты, передает «Абзац».

В моду возвращаются кокошники

Стилист Мария Фоменко предсказала возвращение кокошника в моду после заявления президента России Владимира Путина. Накануне президент подчеркнул, что в России вырос интерес к традиционным нарядам.

Эксперт отметила, что данное направление в одежде получило название «русская мода».

«Кокошники — самый прекрасный тренд. Сейчас это направление называют „русская мода“. Это очень важно, потому что возвращается мода на свои корни, на всё то, что идентифицирует нас как нацию», — поделилась Фоменко с Life.ru.

По словам стилиста, на рынке появляется всё больше российских брендов, основанных на национальных мотивах. Особое внимание она уделила росту интереса к региональным традициям.

Умерла актриса из «Алых парусов» Нина Гуляева

Умерла народная артистка России Нина Гуляева на 95-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.

Гуляева начала выступать на сцене театра более 70 лет назад, будучи студенткой Школы-студии МХАТ, и сыграла более 60 ролей. Она известна яркими, задорными, а также трагическими ролями, включая Суок в «Трех толстяках» и старуху Анну в спектакле «Последний срок», за которую получила Госпремию в 1978 году.

Прощание с актрисой пройдет в МХТ имени А. П. Чехова. О дате и времени сообщат дополнительно.

Новый необычный вид туризма набирает популярность в России

В России набирает популярность «сонный туризм» — поездки на короткий срок для восстановления сил и сна в тихих местах на свежем воздухе. Исследование финтех-компании ЮMoney и сервиса «Суточно.ру» показало, что 35% опрошенных успели выспаться в последнем отпуске, но не все восстановились полностью.

26% знают о «сонном туризме», а 50% — нет, но считают его привлекательным. Популярные места для такого отдыха включают Алтай, Кавказ, Карелию, Байкал, а также тихие уголки Московской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей и Золотое кольцо России.

Еще очень популярны в этом виде отдыха глэмпинги и экоотели. 46% опрошенных респондентов предпочитают отдыхать в одиночестве, а 36% — с близкими. 19% хотят полностью отключиться от гаджетов и интернета.

Для восстановления сил большинству нужно 2–3 дня (33%), 29% — до 10 дней, 10% — до месяца. Большинство готовы потратить на такой вид тура от 20 до 70 тысяч рублей, передают «Известия».

На Пхукете обнаружили тело российского туриста, пропавшего пять дней назад

Тело пропавшего пять дней назад российского туриста обнаружили в морге тайского города Пхукет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на родственников погибшего.

Как рассказала жена погибшего, 48-летний горный инженер из Кемерова прилетел в одиночку на остров Пхукет. Перед пропажей мужчина отправил семье видео из отеля, в котором рассказал, что пошел купаться. Затем связь с ним оборвалась.

После пяти дней поисков его тело нашли в местном морге. Как выяснилось, еще четыре дня назад мужчина утонул в Андаманском море. По словам родных, кроме плохого слуха, других проблем со здоровьем у мужчины не было.

Другие новости