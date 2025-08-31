НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

4 м/c,

ю-з.

 750мм 64%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Тест СССР
Пропал подросток
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Ярославский бренд покорил Россию
Приостановили работу теплохода. Причина
Какие обследования пройти осенью
Вернут льготный проезд
Как родить в перинатальном центре
Что посмотреть в Армении
Переплыл Босфор
Страна и мир Уложились в 200 тысяч: ярославцы рассказали, как бюджетно съездили в Таиланд на две недели

Уложились в 200 тысяч: ярославцы рассказали, как бюджетно съездили в Таиланд на две недели

Они поделились впечатлениями от поездки

549
2 комментария
Что посмотреть в Таиланде | Источник: предоставлено героиней публикации Что посмотреть в Таиланде | Источник: предоставлено героиней публикации

Что посмотреть в Таиланде

Источник:

предоставлено героиней публикации

Туристы стали чаще выбирать отдых в Юго-Восточной и Восточной Азии. Ярославна Диана Горбунова съездила в Таиланд и поделилась впечатлениями. В путешествие она отправилась вместе с молодым человеком Русланом Климовым в начале августа. Изначально собирались посетить Кубу, но цены на полёт туда резко взлетели, поэтому выбрали Таиланд.

Пара ездила туром на 12 дней, в который входил перелёты, номер в отеле и трансфер в Бангкок. Вся поездка обошлась в 206 тысяч рублей.

Как перенесли длинный перелет

Пара летела около 13 часов с пересадкой в Шанхае, а обратно — в Пекине. На обоих рейсах их дважды кормили, а в самолётах у каждого пассажира были планшеты с играми и фильмами.

Ярославна заметила, что в отличие от Шереметьево, в китайских аэропортах очень тихо. В них есть отдельная бесплатная зона с диванчиками для отдыха. Но не везде есть таблички на английском, несмотря на то, что аэропорт международный.

В Таиланд и обратно ребята летели с пересадками | Источник: предоставлено героиней публикации В Таиланд и обратно ребята летели с пересадками | Источник: предоставлено героиней публикации

В Таиланд и обратно ребята летели с пересадками

Источник:

предоставлено героиней публикации

Для поездки в Таиланд не нужна виза, но на всякий случай пара решила оформить туристическую онлайн.

«На паспортном контроле в самом начале была огромная очередь, на обратном пути мы быстро проскочили», — рассказала Диана Горбунова.

Чистый город с просторными пляжами

Пара жила в городе Паттайя. Он считается туристическим, поэтому здесь много отелей и пляжей.

Один из храмовых комплексов | Источник: предоставлено героиней публикации Один из храмовых комплексов | Источник: предоставлено героиней публикации

Один из храмовых комплексов

Источник:

предоставлено героиней публикации

«В городе довольно чисто. Мусорят больше туристы, чем местные жители» — отметила Диана.

Разговаривали с таиландцами на английском. Местные не отказывали в помощи, но сами не навязывались.

«Иногда их было сложно понимать. Из-за того, что у них язык шипящий, они плохо проговаривают английские слова», — поделилась ярославна.

Платили купюрами, к которым в Таиланде относятся уважительно.

«На всех купюрах изображено лицо короля. Поэтому их нельзя мять и портить. За это можно получить штраф» — рассказала девушка.

Перемещались в основном на такси. Ярославна сказала, что оно стоит примерно как в Ярославле. Вызвать машину можно через приложение.

Что посмотреть на курорте

Одна из главных достопримечательностей Паттайи — Храм истины. Он строится из дерева уже около 40 лет. Пара брала групповую экскурсию на русском языке.

«Не известно, когда его достроят, но даже сейчас интересно рассматривать. Очень много разных деталей, фигур их богов и мифических существ. И за работой мастеров можно понаблюдать. Правда, из-за того, что храм деревянный, есть проблемы: пока делают один участок, другой уже испортился. Хотя и говорят, что используют породы дерева, которое служит больше 400 лет».

От красоты дух захватывает! | Источник: предоставлено героиней публикации От красоты дух захватывает! | Источник: предоставлено героиней публикации
Храм поражает своей красотой | Источник: предоставлено героиней публикации Храм поражает своей красотой | Источник: предоставлено героиней публикации
Только посмотрите на эти колонны | Источник: предоставлено героиней публикации Только посмотрите на эти колонны | Источник: предоставлено героиней публикации
Какая тонкая работа! | Источник: предоставлено героиней публикации Какая тонкая работа! | Источник: предоставлено героиней публикации
Можно долго разглядывать стены | Источник: предоставлено героиней публикации Можно долго разглядывать стены | Источник: предоставлено героиней публикации
Все своды объемные | Источник: предоставлено героиней публикации Все своды объемные | Источник: предоставлено героиней публикации
+1
Храм находится в живописном месте | Источник: предоставлено героиней публикации Храм находится в живописном месте | Источник: предоставлено героиней публикации

Ещё ярославцы посетили плавучий рынок. Там цены высокие, но можно закупится таиландскими вкусняшками. А вот за одеждой лучше идти на городской рынок. Там она стоит от 100 до 300 бат (300-900 рублей).

В один из дней пара ездила в Бангкок. Диана посоветовала сходить в городской парк-музей под открытым небом «Древний Сиам». В нём воссозданы копии храмов, которые существовали на территории Таиланда.

«Мы ходили здесь около 4 часов. Брали велосипед, который предлагают при входе на территорию. Храмы меньше, чем оригинальные. Но вот Будда везде таких же размеров. На фото, кстати, всегда нужно быть ниже него — это традиция», — поделилась Диана.

В Таиланде в храмы надо входить босиком, а плечи и колени должны быть закрыты.

Вот это вид! | Источник: предоставлено героиней публикации Вот это вид! | Источник: предоставлено героиней публикации

Вот это вид!

Источник:

предоставлено героиней публикации

Из парка ярославцы на наземном метро отправились к «пиксельному» небоскребу Маханакхон. Здесь они поднимались на открытую смотровую площадку.

«Выходишь на стеклянную площадку — и под тобой город с высоты 413 метров. У нас в билет ещё входил обед, который можно было набрать не больше чем на 400 бат (1200 рублей). Но этого даже было много», — рассказала Диана.

Питались в кафешках

По словам ярославны, цены на еду в Таиланде не сильно высокие. На двоих всегда выходило около 200-600 бат (600-1800 рублей). В основном ели рис с овощами и мясом. Коктейли выходили около 300 бат (900 рублей).

О еде без перца чили пришлось забыть | Источник: предоставлено героиней публикации О еде без перца чили пришлось забыть | Источник: предоставлено героиней публикации

О еде без перца чили пришлось забыть

Источник:

предоставлено героиней публикации

«Вся еда острая. Даже если ты попросишь без специй и переспросишь, в тарелке всё равно попадётся перец чили» — поделилась ощущениями Диана.

Пара часто ходила в сеть супермаркетов, где на продукты уходило не больше 300 бат (900 рублей). Диана посоветовала попробовать местные сэндвичи-треугольники.

Напомним, Таиланд включен в список самых выгодных стран для отдыха в сентябре. Недавно мы также писали про особенности отдыха в Китае.

ПО ТЕМЕ
Лия НикифороваЛия Никифорова
Лия Никифорова
практикант
Отдых Таиланд Туризм
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
41 минута
Переехать в Китай что-ли, там чисто и нет "ценных" специалистов.
Гость
32 минуты
" Пятячек, неси ружьё!" (С).
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление