«Красиво, но везде очереди»: туристка из Ярославля рассказала о плюсах и минусах отдыха в Китае

Туристка из Ярославля съездила в Китай Источник: Елена Михеева / Vk.com

Кинолог из Ярославля Елена Михеева съездила в Китай и откровенно рассказала о впечатлениях. Поездка в Поднебесную состоялась в мае. По словам Елены, весна — лучшее время для путешествия по этой стране: в этот период температура на улице — около 30 градусов и мало осадков. Летом слишком жарко и часто бывают дожди.

Тур длился 14 дней. Заплатить за него пришлось 238 тысяч рублей. Но, по словам Елены, потраченные деньги того стоили.

Что посмотреть

Ярославна добиралась до Китая на прямом самолете из Москвы. Обратно так же. Первой точкой в ее путешествии стал город Гуанчжоу. Считается, что это политический, экономический, научно-технический, образовательный и культурный центр южного Китая. Одной из достопримечательностей территории является сафари-парк.

«Клеток там нет, есть ареалы, где обитают животные, и это здорово. Понравились панды. Их там достаточно много, но 80 процентов из них спят на солнышке. Остальные едят. Еще там есть зона сафари, где животные свободно передвигаются, а люди аккуратно ездят в вагончиках», — рассказала Елена.

В сафари-парке в Гуанчжоу живут панды Источник: Елена Михеева / Vk.com Также здесь можно встретить других экзотических животных Источник: Елена Михеева / Vk.com

Также Елену впечатлили экскурсии в горы на рисовые террасы — искусственно созданные ступенчатые поля, на которых выращивают рис.

«Красотища неописуемая!» — оценила она.

Кроме того, ярославна посетила Шанхай и Пекин. Осуществила свою мечту — пройти по Великой Китайской стене.

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Цены

По словам ярославны, цены в Китае примерно такие же, как и в России. Например, бутылочка воды объемом 0,5 литра стоит 3 юаня (около 40 рублей). Средний чек в ресторане — до 100 юаней (около 1000 рублей).

«Сюда входит пара блюд и напиток. Но порции, как правило, там очень большие и сытные. Мы часто брали блюдо пополам на двоих или много разных блюд на большую компанию и каждое пробовали понемногу», — поделилась лайфхаком Елена.

Порции в китайских ресторанах и кафе достаточно большие Источник: Елена Михеева / Vk.com

Когда ярославна только планировала поездку, ее пугали, что наличные деньги в Китае уже не в ходу. Но оказалось, что это не так.

«Мы не сталкивались с такими проблемами. В Китае везде без проблем принимают наличку», — рассказала она.

А вот менять рубли на юани удобнее, по мнению путешественницы, в России. В Китае это сделать сложнее.

Есть страшилка, что в Китае не принимают наличку. Это не так Источник: Елена Михеева / Vk.com

Что поесть

Для Елены китайская еда показалась достаточно вкусной, но специфичной.

«Мы в основном ели разные варианты лапши, пельменей и риса. Лапша очень вкусная с говядиной, морепродуктами. Пельмени тоже с разными начинками — креветками, мясом, сельдереем», — перечислила она.

Особенностью китайских блюд является обилие специй и сильная острота.

«Для европейцев они научились адаптировать блюда, подавать без специй. Но это в основном касается кафе и ресторанов. Покупать еду на улице — не всегда безопасно для желудка. Я попробовала там лягушку. Оказалось, очень нежное мясо, но так остро, что я не смогла съесть много», — рассказала Елена.

Знаменитую утку по-пекински ярославна попробовала в таком варианте Источник: Елена Михеева / Vk.com

Проблемы с мессенджерами

В Китае заблокированы WhatsApp и Telegram, поэтому с местной симки сидеть в этих мессенджерах не получится. Кроме того, местные симки подходят не на все телефоны. Пользоваться заблокированными соцсетями можно только оставшись на родном интернете в роуминге (но это очень дорого. Альтернативой может стать «ВКонтакте» — эта соцсеть в Китае работает).

Гора Тяньмэнь поражает красотой Источник: Елена Михеева / Vk.com

Плевки и дырки в полу вместо унитазов

У китайцев есть свои особенности, которые могут шокировать русского туриста. Например, там считается нормальным громко рыгать, чавкать, плеваться.

«Они делают это так смачно, что становится не по себе. Для нас это дикость. Но остается только смириться. Для них чавканье — признак того, что им вкусно. Плевки тоже в порядке вещей. Пятнадцать лет назад, когда я впервые побывала в Китае, прохожие плевали прямо на асфальт на улице, сейчас чаще плюют в урны. И на этом спасибо!» — отметила Елена.

При этом сами китайцы выглядят довольно опрятно. К тому же они потеют меньше европейцев и от них не исходит неприятный запах даже в жару.

На улицах, в тех местах, где была ярославна, тоже довольно чисто.

«У них даже в небольших городах очень много уборщиков. В туристических местах буквально каждую бумажку сразу подбирают. Урны стоят через каждые полметра. Причем сами урны тоже чистые», — рассказала туристка.

Туристку из Ярославля удивили местные туалеты.

«Во многих общественных местах в туалетах не унитазы, а просто дыры в полу. Но и там всегда очень опрятно», — поделилась путешественница.

Для китайцев норма — плеваться. При этом на улицах чисто Источник: Елена Михеева / Vk.com

Очереди

Еще одна особенность Китая — огромные очереди практически во все туристические локации. Однако там всё очень грамотно организовано, поэтому люди двигаются достаточно быстро, без суеты и толкотни. Никто не пытается прорваться вперед.

«Китай — сплошная очередь. Там огромное количество пунктов проверки вещей, билетов, паспортов. В любом месте — на вокзале, в парке, аэропорту, в горах. Куча камер везде. Зато безопасно. При этом много и таких пунктов пропуска, где предъявлять документы не нужно. Там действует фейсконтроль: достаточно показать лицо камере — и ты опознан», — отметила Елена.

В Китае часто приходится стоять в очередях Источник: Елена Михеева / Vk.com

Хочешь жить — смотри по сторонам

А вот на дорогах в Китае хаос. Правила движения никто не соблюдает.

«Когда ты переходишь дорогу на зеленый свет светофора по зебре, машины еще притормаживают, а велосипеды и мопеды продолжают ехать. Если хочешь выжить, то нужно быть очень внимательным и аккуратным. Понятно, что свои правила в другую страну мы не привезем, но ситуация на дорогах очень бесит! Это просто опасно!» — возмутилась Елена.

Для снятия стресса в китайских городах обустраиваются парки. На фото — Сад радости в Шанхае Источник: Елена Михеева / Vk.com

Как другая планета

В целом, по словам Елены, в Китае очень много добрых, отзывчивых людей.

«Это как другая планета. Все стремятся максимально помочь тебе, буквально за руку отвести, куда надо. Например, мы немного заплутали в местном торговом центре, и охранник аж проводил нас до выхода. Правда, 98% китайцев не знают ни одного слова по-английски. Помогают язык жестов и онлайн-переводчики», — рассказала Елена.

При этом китайцам очень нравится фотографироваться с туристами.

«Не успеваешь глазом моргнуть, как тебя уже снимают. И неважно, хочется тебе или нет. Бывает, вежливо подходят, просят, но чаще просто нахрапом», — рассказала Елена.

По словам Елены, китайцы очень отзывчивые, готовы прийти на выручку. Но на этом фото они боятся стеклянного моста Источник: Елена Михеева / Vk.com

Еще в Китае, совсем как на Востоке, любят торговаться.

«С китайцами за любую покупку надо торговаться. В туристической зоне или на рынке цена за футболку стоимостью 30 юаней может доходить до 190. Берется калькулятор и с помощью него начинаешь торговаться — они это любят. Я дороже 40 юаней ни одной футболки не купила. Самое главное — вести себя спокойно, не психовать, разговаривать с улыбкой. Можно сделать вид, что ты уходишь — они соглашаются на более низкую цену. В результате все довольны», — поделилась Елена.

Китайцы не прочь поторговаться Источник: Елена Михеева / Vk.com