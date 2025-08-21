Бархатный сезон — 2025 под угрозой провала? Россияне устали от отечественного туризма и рванули во Вьетнам, Китай и Дубай

Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Курорты Краснодарского края готовятся к приему туристов в бархатный сезон, однако уровень бронирования номерного фонда отелей черноморского побережья вызывает опасения, сообщает издание «Турпром». По данным Минтуризма региона, на текущий момент забронировано 47% номерного фонда, что на 9,5% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

В то же время бронирование отелей на Азовском побережье сохранилось на уровне прошлого года — 34,5%. Также стабильным остается спрос на предгорные территории — 34%. Лидерами спроса среди курортов Кубани остаются Сочи, Геленджик, Новороссийск, Апшеронский район, Горячий Ключ.

Связывают это в первую очередь с экологической катастрофой в Анапе, которая негативно повлияла на имидж курорта и отпугнула потенциальных туристов. Плюс, конечно, сказалось укрепление рубля и продолжающееся снятие ограничений на международные поездки: часть туристов переориентировалась на зарубежные курорты.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), и летом впервые за долгие годы внутренний туризм в России показал признаки замедления. С января по август 2025 года спрос на путешествия по России вырос на скромные 0,2%. Количество реализованных номеро-ночей (а это ключевой показатель загрузки отелей) вообще упало на 3,5%, заявил глава РСТ Илья Уманский.

— Мы долго говорили о том, что рано или поздно произойдет коррекция спроса на внутреннем рынке, когда часть наших туристов, уставших от отечественных курортов, захочет вернуться к зарубежным направлениям. В этом году мы наблюдаем именно это — очень хороший рост выездного потока, в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом, — подчеркнул Уманский.

И именно Краснодарский край как главный курортный регион страны, похоже, оказался в эпицентре «идеального шторма». Инфляция снизила доходы граждан и повысила стоимость услуг, а высокие ставки по депозитам лишили многих стимула тратить сбережения на поездки. В результате спрос в Краснодарском крае рухнул на 21%, сообщает «Турпром».

Впрочем, опрошенные MSK1.RU аналитики туристического рынка пессимизм коллег не во всём разделяют.

Интерес к Египту вырос почти в полтора раза

Согласно статистике «Слетать.ру», которую предоставили по запросу MSK1.RU, уровень спроса на туры с заездами в летний период текущего года остался на уровне лета 2024 года. Однако структура этого спроса претерпела значительные изменения, говорит пресс-секретарь туристической группы Анжелика Михновец. По ее словам, в топ-3 входят Турция (36%), Россия (25%) и Египет (13,5%).

При сравнении лета 2025 года к прошлому аналогичному диапазону дат «Слетать.ру» фиксирует увеличение объемов бронирования в следующих направлениях:

Египет — на 46%;

ОАЭ — на 24,5%;

Абхазия — на 10%;

Турция — на 8,4%.

Наиболее впечатляющий рост количества заявок, по данным туристической группы, наблюдается во Вьетнам (почти в 5 раз), Китай (в 2, 5 раза) и Индонезию (в 2,2 раза).

Одной из ключевых тенденций является стремительный рост популярности Юго-Восточной и Восточной Азии среди российских туристов, в том числе и с детьми, говорит Михновец. «Слетать.ру» фиксирует увеличение количества бронирований туров в Юго-Восточную Азию в летний период текущего года (для поездок с детьми) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее:

во Вьетнам — практически в 9 раз;

в Китай — в 3,2 раза;

в Индонезию — в 2,4 раза.

Несмотря на снижение общей доли спроса на внутренний туризм, Россия по-прежнему остается популярным направлением, особенно в рамках экскурсионных туров, говорит Михновец. Наибольшим спросом в этом сегменте пользуются Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан и Алтай.

Также отмечается рост спроса на экотуризм и фестивали. Особой популярностью пользуются туры на фестиваль воздушных шаров в Переславле-Залесском. В этом сезоне появились новые интересные мероприятия, такие как Фестиваль воздухоплавания в Ессентуках, День огурца в Суздале и Фестиваль помидоров в Сызрани.

Продажи Анапы снизились, но рынок не рухнул

Туроператор «Русский Экспресс», статистику которого также запросил MSK1.RU, тоже фиксирует рост продаж летних туров на 16,5%, несмотря на переориентацию туристов на зарубежные направления. Однако на фоне общего позитивного тренда наблюдается перераспределение спроса с частичным оттоком туристов из российских направлений в пользу зарубежных, говорит директор по связям с общественностью «Русского экспресса» Елизавета Тимошенко.

Россия занимает 3-е место в общем рейтинге стран по популярности у клиентов на лето. Самыми востребованными направлениями внутри страны традиционно стали курорты Краснодарского края (54,2%), где безоговорочное лидерство удерживает Сочи (66,3%). Вторую строчку делят Красная Поляна и Анапа (по 12,9%), а третью занимает Туапсе (3,1%).

Далее по востребованности следуют Крым (12,5%) и Кавминводы (6,7%). При этом спрос на отдых в Крыму и Кавказских Минеральных Водах существенно вырос за год (+47 и 200% к числу заявок соответственно), что говорит о растущей популярности этих регионов, говорит Тимошенко.

Внутри страны этим летом активнее всего путешествовали москвичи (15,8%), жители Ростова-на-Дону (6,4%), а также туристы из Санкт-Петербурга и Краснодара (по 5,9%).

В то время как внутренний туризм сохраняет свою актуальность, зарубежные направления демонстрируют уверенный рост популярности. Лидерами среди зарубежных направлений стали ОАЭ (20,3%), Турция (18,7%) и Китай (9,1%).

В топ-10, по оценке «Русского экспресса», также вошли Мальдивы, Таиланд, Вьетнам, Абхазия, Грузия и Индонезия.

Одним из важных изменений в поведении туристов стало увеличение средней глубины бронирования на лето до 1,5 месяца (год назад — 1 месяц). Заявки распределились равномерно по месяцам (в прошлом году преобладали июль и август), что позволяет туроператору более эффективно планировать свою деятельность и предлагать клиентам лучшие варианты, говорит Тимошенко.

На бархатный сезон (сентябрь — октябрь) путешествие по России планируют 8,2% клиентов туроператора. Из них 56,9% отправятся на курорты Краснодарского края (68,9% — в Сочи, 10,7% — в Анапу, 10,3% — в Красную Поляну), 12,7% — в Кавказские Минеральные Воды, 11,6% — в Крым.

Среди зарубежных направлений рейтинг топ-предпочтений включает: ОАЭ (26,6%), Турцию (17,7%), Китай (7,9%), Мальдивы (7,8%), Таиланд (7%), Вьетнам (3,8%), Абхазию (3,1%), Узбекистан (1,9%) и Египет (1,9%). Примечательно, что ОАЭ вырываются в лидеры в период бархатного сезона, что обусловлено комфортными погодными условиями и привлекательными ценами.

Средняя глубина бронирования на бархатный сезон составляет 3 месяца (в прошлом году — 2,5 месяца). 57,6% заявок приходится на сентябрь (сопоставимо с прошлым годом). К текущей дате общий объем продаж на сентябрь — октябрь превышает прошлогоднюю отметку на 32%.

— Продажи по России действительно снизились, преимущественно за счет оттока туристов из Анапы (так как полноценных аналогов этого курорта у нас в стране нет). Но в целом ситуация не такая критичная, — комментирует Тимошенко. — В том числе в сезон и на бархатный период и Анапу стали бронировать, особенно отели со «всё включено», бассейнами и качественной инфраструктурой.