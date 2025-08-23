Стали известны самые выгодные города для отдыха в сентябре: список

Авиабилеты в Баку сравнительно недорогие Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Середина сентября открывает отличные возможности для бюджетных путешествий. По данным туристических сервисов, в этом месяце можно найти выгодные варианты как за рубежом, так и внутри России, пишут «Известия».

Среди наиболее доступных международных направлений лидируют города ближнего зарубежья. Перелёт в Ереван обойдётся в среднем в 14,2 тысячи рублей в одну сторону, в Баку — 14,4 тысячи рублей. Стамбул предлагает билеты по цене от 15,7 тысячи рублей. Также к бюджетным вариантам относятся Минск (8-12 тысяч рублей туда-обратно), Астана и другие казахстанские города.

По данным сервиса «Купибилет», самые доступные авиабилеты по России предлагаются в Калининград и Самару — около шести тысяч рублей в одну сторону на человека. В топ-5 самых бюджетных направлений также вошли Казань, Санкт-Петербург и Уфа .

Также сентябрь — отличное время посетить Калининград, Казань, Самару или Ярославль . Эти города привлекают комфортной погодой, богатой культурной программой и доступными ценами на проживание.

Эксперты отмечают растущую популярность осеннего туризма. В отличие от летнего сезона, сентябрьские поездки позволяют избежать очередей у достопримечательностей и изнуряющей жары . Особенно востребованы становятся гастрономические туры, экскурсионные программы и активные виды отдыха.

Специалисты советуют бронировать билеты и отели заранее — это может помочь сэкономить до 30% стоимости поездки . Также стоит обратить внимание на акции и специальные предложения туроператоров, которые часто появляются в начале осени.

Выгодные направления для отдыха в сентябре по соотношению цены и комфорта

Согласно данным сервиса «Островок», самые бюджетные варианты размещения ждут туристов во Вьетнаме, Киргизии и Казахстане — здесь ночь в отеле обойдётся меньше пяти тысяч рублей. Чуть дороже (5-7 тысяч рублей за ночь) будет стоить проживание в Узбекистане, Грузии, Абхазии, Белоруссии, Армении, Таиланде и Венгрии .

При этом цены на туры остаются стабильными. Как сообщили в «Слетать.ру», стоимость путёвок в Турцию выросла менее чем на 1% по сравнению с прошлым годом, а Египет даже немного подешевел — на 0,5%.

«Забронировать тур в Турцию на двоих на семь ночей с вылетом в первой половине сентября из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле по системе „всё включено“ можно от 78,4 тыс. рублей, а в пятизвездочном — от 102,2 тыс. рублей», — отметила руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.

По данным сервиса бронирования «Отелло» от 2ГИС, вполне доступны и такие популярные города, как Екатеринбург, Адлер, Ярославль и Санкт-Петербург — средняя цена номера здесь не превышает 6 тысяч рублей за ночь.

Эксперты туристической отрасли отмечают значительное снижение цен на отдых особенно на внутренних направлениях. Как пояснил вице-президент Ассоциации туристических агентств Алексан Мкртчян, номера в отелях Краснодарского края и Крыма, которые в августе стоили 20 тысяч рублей за ночь , к октябрю дешевеют до 13 тысяч рублей .

Основные причины сезонного снижения цен:

Постепенное похолодание морской воды; Сокращение числа отдыхающих после начала учебного года; Переориентация туристов на другие форматы путешествий.

Однако аналитики предупреждают, что транспортные расходы остаются высокими в первой половине сентября. Как пояснила эксперт Елена Киселёва, это связано с волной возвращений отдыхающих из отпусков. Особенно заметны повышенные цены на обратные билеты в Москву и Санкт-Петербург.