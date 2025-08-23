НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

4 м/c,

с-в.

 746мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
Ярославец — об отдыхе в Дагестане
Бизнесмен пожаловался губернатору
Ярославский бренд покорил Россию
Программа «Пира на Волге»
Новый автобус
Движение трамваев
Задержка поездов
Арестован руководитель
Ремонт проспекта
Страна и мир Стали известны самые выгодные города для отдыха в сентябре: список

Стали известны самые выгодные города для отдыха в сентябре: список

В перечень попали места в России и за рубежом

31
Написать комментарий
Авиабилеты в Баку сравнительно недорогие | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUАвиабилеты в Баку сравнительно недорогие | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Авиабилеты в Баку сравнительно недорогие

Источник:
Булат Салихов / UFA1.RU

Середина сентября открывает отличные возможности для бюджетных путешествий. По данным туристических сервисов, в этом месяце можно найти выгодные варианты как за рубежом, так и внутри России, пишут «Известия».

Среди наиболее доступных международных направлений лидируют города ближнего зарубежья. Перелёт в Ереван обойдётся в среднем в 14,2 тысячи рублей в одну сторону, в Баку — 14,4 тысячи рублей. Стамбул предлагает билеты по цене от 15,7 тысячи рублей. Также к бюджетным вариантам относятся Минск (8-12 тысяч рублей туда-обратно), Астана и другие казахстанские города.

По данным сервиса «Купибилет», самые доступные авиабилеты по России предлагаются в Калининград и Самару — около шести тысяч рублей в одну сторону на человека. В топ-5 самых бюджетных направлений также вошли Казань, Санкт-Петербург и Уфа.

Также сентябрь — отличное время посетить Калининград, Казань, Самару или Ярославль. Эти города привлекают комфортной погодой, богатой культурной программой и доступными ценами на проживание.

Эксперты отмечают растущую популярность осеннего туризма. В отличие от летнего сезона, сентябрьские поездки позволяют избежать очередей у достопримечательностей и изнуряющей жары. Особенно востребованы становятся гастрономические туры, экскурсионные программы и активные виды отдыха.

Специалисты советуют бронировать билеты и отели заранее — это может помочь сэкономить до 30% стоимости поездки. Также стоит обратить внимание на акции и специальные предложения туроператоров, которые часто появляются в начале осени.

Выгодные направления для отдыха в сентябре по соотношению цены и комфорта

Согласно данным сервиса «Островок», самые бюджетные варианты размещения ждут туристов во Вьетнаме, Киргизии и Казахстане — здесь ночь в отеле обойдётся меньше пяти тысяч рублей. Чуть дороже (5-7 тысяч рублей за ночь) будет стоить проживание в Узбекистане, Грузии, Абхазии, Белоруссии, Армении, Таиланде и Венгрии.

При этом цены на туры остаются стабильными. Как сообщили в «Слетать.ру», стоимость путёвок в Турцию выросла менее чем на 1% по сравнению с прошлым годом, а Египет даже немного подешевел — на 0,5%.

«Забронировать тур в Турцию на двоих на семь ночей с вылетом в первой половине сентября из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле по системе „всё включено“ можно от 78,4 тыс. рублей, а в пятизвездочном — от 102,2 тыс. рублей», — отметила руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.

По данным сервиса бронирования «Отелло» от 2ГИС, вполне доступны и такие популярные города, как Екатеринбург, Адлер, Ярославль и Санкт-Петербург — средняя цена номера здесь не превышает 6 тысяч рублей за ночь.

Эксперты туристической отрасли отмечают значительное снижение цен на отдых особенно на внутренних направлениях. Как пояснил вице-президент Ассоциации туристических агентств Алексан Мкртчян, номера в отелях Краснодарского края и Крыма, которые в августе стоили 20 тысяч рублей за ночь, к октябрю дешевеют до 13 тысяч рублей.

Основные причины сезонного снижения цен:

  1. Постепенное похолодание морской воды;

  2. Сокращение числа отдыхающих после начала учебного года;

  3. Переориентация туристов на другие форматы путешествий.

Однако аналитики предупреждают, что транспортные расходы остаются высокими в первой половине сентября. Как пояснила эксперт Елена Киселёва, это связано с волной возвращений отдыхающих из отпусков. Особенно заметны повышенные цены на обратные билеты в Москву и Санкт-Петербург.

По оценкам экспертов, общая экономия на осенних турпакетах составляет 5-10%. Семейный психолог Мария Тодорова рекомендует туристам быть готовыми к возможным сюрпризам осеннего отдыха — будь то капризы погоды или другие непредвиденные обстоятельства. Эксперт советует относиться к путешествию как к новому опыту, а не как к строго запланированному сценарию. Такой подход поможет сохранить хорошее настроение даже тогда, когда реальность не совпадёт с ожиданиями.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Отдых Отпуск Авиабилеты
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление