В Китае обрушился строящийся мост — несколько человек погибли и пропали без вести. Новости 22 августа

В момент аварии на строительной площадке находились 16 человек Источник: телеканал CCTV

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 августа.

Запрет на продажу сигарет и вейпов

В России могут ввести запрет на продажу табачных изделий в киосках, расположенных на остановках общественного транспорта. Об этом сообщает издание «Ведомости».

По информации источников, комиссия высказала свои замечания к законопроекту, который предполагает внесение изменений в существующий закон о защите здоровья граждан от вредного воздействия табачного дыма и никотинсодержащей продукции. В рамках этого документа предлагается установить ограничения на продажу табака в определённых точках.

Если законопроект с этими поправками будет одобрен, новые ограничения по продаже табака начнут действовать уже с 1 марта 2026 года. Стоит отметить, что в ходе обсуждений у правительства возникли разногласия по поводу этого вопроса, но к концу лета все разногласия удалось уладить и прийти к единому решению.

Умер исполнитель хита «Фантазер»

Умер народный артист России и Белоруссии Ярослав Евдокимов — исполнитель легендарной песни «Фантазер». Певцу было 78 лет. О смерти сообщила жена Ярослава Евдакова.

Артист умер сегодня утром после продолжительной болезни, сообщила РИА Новости директор артиста Источник: Ярослав Евдокимов. Официальная группа / «Одноклассники»

«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели, за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддержали Ярослава, давали силу и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря!» — сообщила жена певца.

О его пути в музыке мы рассказывали в этом материале.

Школьники устроили погоню со стрельбой

В Красноярске произошёл инцидент с участием троих несовершеннолетних, устроивших опасную погоню с сотрудниками ДПС. 15-летний подросток без прав сел за руль Lada Priora вместе с двумя сверстниками.

Инцидент сняли на видео Источник: МВД 24 / Telegram

Из оперативной видеозаписи видно, как водитель на высокой скорости пытается скрыться от полицейских, нарушая ПДД и проезжая на запрещающий сигнал светофора. В ходе преследования инспектор сделал восемь выстрелов — один предупредительный в воздух и семь по колёсам автомобиля, после чего машину удалось остановить.

На место происшествия вызвали родителей нарушителей. В отношении взрослых уже составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ (незаконное завладение автомобилем).

Минпросвещения решило урезать английский язык в школах

С сентября 2025 года в российских школах планируют уменьшить количество часов английского языка. Согласно проекту приказа Минпросвещения, в 5–7-х классах на изучение иностранного языка будет отводиться всего 2 часа в неделю вместо нынешних 3–4 часов.

В ведомстве поясняют, что такие изменения помогут оптимизировать учебную нагрузку школьников и более рационально распределить время. При этом отмечается, что иностранные языки останутся обязательным предметом, а предложенного количества часов будет достаточно для освоения базового уровня.

Минцифры сообщило о хакерской атаке на «Госуслуги»

Портал «Госуслуги» работает в штатном режиме, несмотря на массированную DDoS-атаку, начавшуюся 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

По данным ведомства, атака ведется из-за рубежа. Из-за работы системы фильтрации трафика небольшая часть пользователей может столкнуться с затруднениями при входе на портал. В министерстве заявляют, что данные граждан находятся под защитой.

В Германии учительницу обязали пройти медосмотр после 16 лет отсутствия на работе

Преподавательница из Рурштадта находится на больничном с 2009 года, ссылаясь на длительную болезнь. Работодатель решил назначить женщине обязательное медицинское освидетельствование на апрель 2025 года, чтобы определить, сможет ли она вернуться к своим обязанностям в ближайшие полгода или ее следует уволить по состоянию здоровья.

Учительница, в свою очередь, обжаловала это требование в Высшем административном суде, однако проиграла. После этого она подала апелляцию в Административный суд Дюссельдорфа. В своей жалобе женщина указывала на необъяснимую задержку со стороны администрации школы. Жительница ФРГ задавалась вопросом, почему работодатель потребовал прохождения обследования лишь спустя 16 лет. Кроме того, она критиковала назначение именно психиатрической экспертизы, считая это нарушением своих прав.

Суд, заседание которого состоялось 12 августа, признал многолетнее бездействие работодателя «поистине непостижимым», сообщает журнал Der Spiegel. Тем не менее это не стало основанием для удовлетворения иска женщины. Судьи постановили, что срок, в течение которого работодатель не требовал проведения экспертизы, не отменяет его законного права назначить ее сейчас для выяснения возможности учительницы выполнять свою работу.

Больше 10 человек погибли после обрыва каната на мосту в Китае

В Китае на железнодорожном мосту Цзяньчжа через реку Хуанхэ оборвался стальной трос. В результате аварии погибли как минимум 12 человек, еще 4 числятся пропавшими без вести, сообщает китайский государственный телеканал CCTV.

Источник: телеканал CCTV