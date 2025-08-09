НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 752мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Страна и мир Обзор Девушка из Малайзии превратилась в жуткую старуху во время беременности. Лечение не помогло: новости 9 августа

Девушка из Малайзии превратилась в жуткую старуху во время беременности. Лечение не помогло: новости 9 августа

Что произошло за сутки

285
1 комментарий
Кожа девушки покрылась глубокими морщинами и воспалениями, увеличились нос и уши | Источник: Oddity CentralКожа девушки покрылась глубокими морщинами и воспалениями, увеличились нос и уши | Источник: Oddity Central

Кожа девушки покрылась глубокими морщинами и воспалениями, увеличились нос и уши

Источник:

Oddity Central

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 августа.

В Таиланде поезд сошел с рельсов

Девять пассажиров пострадали в результате схода с рельсов поезда в Таиланде. По информации Bangkok Post, транспорт направлялся в Бангкок.

«Девять пассажиров пострадали, когда поезд, направлявшийся в Бангкок, сошел с рельсов в районе Куйбури в субботу утром», — пишет издание.

Тяжелая техника помогала поднять три вагона. Сейчас движение поездов на маршруте осуществляется в обычном режиме, но есть задержки.

Дачникам грозит уголовка за кусты опасного растения

Если на дачном участке обнаружат 10 и более кустов могильника, то владельцу этого участка грозит уголовная ответственность. Правительство внесло могильник в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Выращивание более 10 растений уже относится к крупным нарушениям. За это можно сесть в тюрьму на два года. А вот культивирование могильника в количестве более 100 растений уже приведет к заключению на срок до восьми лет.

За выращивание могильника в небольших количествах — до 10 растений — последует штраф от трех до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток для физических лиц. Для юридических лиц сумма штрафа будет серьезнее и составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Женщина украла 30 кг мяса из магазина в Томске

Жительница Томска несколько дней воровала мясо из магазина. По информации МВД России по Томской области, в один день жительница вынесла 30 килограммов мяса прямо с прилавка.

«На записях с камеры видеонаблюдения было зафиксировано, как девушка, подойдя к прилавку с мясом, убедившись, что рядом никого нет, начала складывать полуфабрикаты в пакет, после чего, минуя кассу, вышла из магазина. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей», — опубликовано в сообщении Telegram-канала ведомства.

Этим дело не закончилось, и женщина вернулась на следующий день. Правда, на выходе из магазина ее задержала полиция. В отношении любительницы мяса возбудили уголовное дело по статье о «Краже чужого имущества».

Более 30 человек пострадали от взрыва на заводе в Стерлитамаке

Инцидент произошел на площадке «Каустик», которая принадлежит «Башкирской содовой компании». Травмы получили почти 40 человек, из них 31 попал в больницу.

Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, 31 пострадавший находится в больницах. Из них 16 — в реанимации. Пятерых человек перевезли на лечение в Уфу: одного в Республиканский ожоговый центр, двоих городскую больницу № 21 и еще двоих в клинику БГМУ.

«Сейчас здесь работают представители отдела медпомощи при ЧС Минздрава Башкортостана, Центра медицины катастроф, врачи санитарной авиации. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В том числе психологическая», — сказал Рахматуллин.

Нашим коллегам из UFA1.RU стало известно, что взорвавшийся цех закрывали на капремонт, его запустили без предварительного продува труб, из-за чего пошла разгерметизация.

После взрыва в Стерлитамаке возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (часть 1 статьи 217 УК РФ). Виновнику по этой статье грозит до трех лет заключения.

Ранее источник UFA1.RU перечислял травмы нескольких рабочих: у троих отек легкого и химический ожог глаз, еще трое обожгли дыхательные пути, один отравился хлором (состояние средней тяжести), еще один — тоже отравление хлором и химический ожог глаз.

Все подробности о происшествии наши коллеги собрали в онлайн-трансляции.

Трех человек ранило в результате перестрелки в Нью-Йорке

На Таймс-сквер произошла перестрелка, в которой пострадали три человека. Возможно, ее устроил 17-летний подозреваемый. Об этом пишет The New York Post. Полиция уже задержала юношу.

«17-летний подозреваемый в стрельбе был взят под стражу, полицейские изъяли стрелковое оружие на месте преступления. Личность подростка не раскрывается из-за его возраста, обвинения не предъявлены», — пишет газета.

Отмечается, что стрельба произошла после словесной перепалки между двумя людьми, пишет Newsweek.

Стали известны точная дата и место встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Главы государств намерены обсудить варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В ближайшие дни Москва и Вашингтон посвятят проработке параметров встречи, и это будет непростой процесс. Также Москва ожидает, что вторая встреча президентов пройдет в России, Трамп уже получил соответствующее приглашение. Эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Известно, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, поэтому просматриваются перспективы реализации масштабных проектов.

Американский лидер считает, что мирный договор между Россией и Украиной может быть подписан уже в ближайшие месяцы.

Что планируют изменить в российских школах

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести еще одну школьную форму. Он призывает уточнить стандарты обеспечения школьной одеждой и спортивной формой, чтобы помощь многодетным семьям работала эффективно.

«На мой взгляд, нужно доработать новый ГОСТ на школьную одежду. В перечень формы внести, помимо повседневной и парадной, спортивную форму. Требования должны быть разработаны к качеству материалов и изготовлению», — сказал Рыбальченко РИА Новости.

Он предложил софинансировать из федерального бюджета покупку школьной одежды и спортивной формы для детей из многодетных семей. По его мнению, это можно осуществить в рамках национального проекта «Семья», где предусмотрены меры поддержки многодетных семей. Однако это должно касаться не только регионов с неблагоприятной демографической ситуацией, а вообще всех регионов и всех детей без оценки нуждаемости.

Еще в школах предлагают отменить домашнее задание. С такой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что дети перегружены и проводят за учебой по 8–10 часов в день.

«Вопрос становится всё более актуальным еще по причине того, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания — технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и так далее. Тем самым всё это порой превращается в пустую трату времени», — написал Володин в своем Telegram-канале.

К вопросу о чрезмерной нагрузке школьников депутаты планируют вернуться в следующем месяце.

Умер народный артист Иван Краско

Актеру было 94 года. В августе его госпитализировали, а на днях перевели из реанимации в обычную палату. В последние дни Краско отказывался от еды.

В течение нескольких лет он боролся с последствиями инсультов. Четвертый обширный инсульт Краско перенес в 2023 году. После чего он не чувствовал всю левую часть тела и лица.

Это как раз и стало одной из причин смерти народного артиста. Также Краско боролся с последствиями онкологии желудочно-кишечного тракта, пишет Mash.

Помимо инсультов, народный артист на протяжении 25 лет страдал артериальной гипертензией и нарушением мозгового кровообращения. Его состояние по шкале ASPECTS оценивалось на 8 из 10 баллов. Всё это время он находился под присмотром врачей.

Девушка резко постарела во время беременности

Симпатичная жительница Малайзии всего за два месяца превратилась в жуткую старуху на фоне беременности. Ее кожа покрылась глубокими морщинами, воспалениями, увеличились нос и уши, что еще больше испортило общую картину.

В такой ситуации косметика не спасала, но не помогло и лечение. Врачи отмечали, что это уникальный случай сильнейшего гормонального сбоя, передает портал Oddity Central.

На фото девушка до беременности и после родов | Источник: Oddity CentralНа фото девушка до беременности и после родов | Источник: Oddity Central

На фото девушка до беременности и после родов

Источник:

Oddity Central

Однако эта история оказалась со счастливым концом: роды Фарах Файзал прошли успешно, а ее кожа постепенно пришла в норму. После пережитого женщина призналась, не сойти с ума от пережитого ей помог муж. Файзал призналась, что возлюбленный ежедневно поддерживал ее и делал комплименты. Супруг утверждал, что для него Файзал всё равно красавица.

Девушке удалось вылечиться | Источник: Oddity CentralДевушке удалось вылечиться | Источник: Oddity Central
Так девушка выглядела во время беременности и после родов | Источник: Oddity CentralТак девушка выглядела во время беременности и после родов | Источник: Oddity Central

Другие новости

Помимо ежедневного дайджеста новостей, мы собираем главные события, произошедшие на СВО. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно здесь.

Много интересного происходит и в мире шоу-бизнеса. Певец Юрий Антонов тратит миллионы на голубей, а сын рэпера Децла отвергает творческое наследие отца. Все истории из жизни звезд мы рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беременность Здоровье Перестрелка Взрыв ЧП Кража Политика ДТП Смерть
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
22 минуты
Девушка "всего за два месяца превратилась в жуткую старуху на фоне беременности", а ещё растолстела (да беременные толстеют, но не в таком темпе, да и отекают по другому), поседела, уж не знаю какой цвет волос у неё был до беременности, но седина краску не смывает, да и на причёску уж точно не влияет, вряд ли любительница чёлок так быстро от неё избавилась, и покрылась рубцами от угрей, которые без операции никакие гормоны потом не уберут. В общем поверила аж два раза. ;)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление