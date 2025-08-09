Девушка из Малайзии превратилась в жуткую старуху во время беременности. Лечение не помогло: новости 9 августа

Кожа девушки покрылась глубокими морщинами и воспалениями, увеличились нос и уши Источник: Oddity Central

В Таиланде поезд сошел с рельсов

Девять пассажиров пострадали в результате схода с рельсов поезда в Таиланде. По информации Bangkok Post, транспорт направлялся в Бангкок.

«Девять пассажиров пострадали, когда поезд, направлявшийся в Бангкок, сошел с рельсов в районе Куйбури в субботу утром», — пишет издание.

Тяжелая техника помогала поднять три вагона. Сейчас движение поездов на маршруте осуществляется в обычном режиме, но есть задержки.

Дачникам грозит уголовка за кусты опасного растения

Если на дачном участке обнаружат 10 и более кустов могильника, то владельцу этого участка грозит уголовная ответственность. Правительство внесло могильник в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Выращивание более 10 растений уже относится к крупным нарушениям. За это можно сесть в тюрьму на два года. А вот культивирование могильника в количестве более 100 растений уже приведет к заключению на срок до восьми лет.

За выращивание могильника в небольших количествах — до 10 растений — последует штраф от трех до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток для физических лиц. Для юридических лиц сумма штрафа будет серьезнее и составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Женщина украла 30 кг мяса из магазина в Томске

Жительница Томска несколько дней воровала мясо из магазина. По информации МВД России по Томской области, в один день жительница вынесла 30 килограммов мяса прямо с прилавка.

«На записях с камеры видеонаблюдения было зафиксировано, как девушка, подойдя к прилавку с мясом, убедившись, что рядом никого нет, начала складывать полуфабрикаты в пакет, после чего, минуя кассу, вышла из магазина. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей», — опубликовано в сообщении Telegram-канала ведомства.

Этим дело не закончилось, и женщина вернулась на следующий день. Правда, на выходе из магазина ее задержала полиция. В отношении любительницы мяса возбудили уголовное дело по статье о «Краже чужого имущества».

Более 30 человек пострадали от взрыва на заводе в Стерлитамаке

Инцидент произошел на площадке «Каустик», которая принадлежит «Башкирской содовой компании». Травмы получили почти 40 человек, из них 31 попал в больницу.

Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, 31 пострадавший находится в больницах. Из них 16 — в реанимации. Пятерых человек перевезли на лечение в Уфу: одного в Республиканский ожоговый центр, двоих городскую больницу № 21 и еще двоих в клинику БГМУ.

«Сейчас здесь работают представители отдела медпомощи при ЧС Минздрава Башкортостана, Центра медицины катастроф, врачи санитарной авиации. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В том числе психологическая», — сказал Рахматуллин.

Нашим коллегам из UFA1.RU стало известно, что взорвавшийся цех закрывали на капремонт, его запустили без предварительного продува труб, из-за чего пошла разгерметизация.

После взрыва в Стерлитамаке возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (часть 1 статьи 217 УК РФ). Виновнику по этой статье грозит до трех лет заключения.

Ранее источник UFA1.RU перечислял травмы нескольких рабочих: у троих отек легкого и химический ожог глаз, еще трое обожгли дыхательные пути, один отравился хлором (состояние средней тяжести), еще один — тоже отравление хлором и химический ожог глаз.

Все подробности о происшествии наши коллеги собрали в онлайн-трансляции.

Трех человек ранило в результате перестрелки в Нью-Йорке

На Таймс-сквер произошла перестрелка, в которой пострадали три человека. Возможно, ее устроил 17-летний подозреваемый. Об этом пишет The New York Post. Полиция уже задержала юношу.

«17-летний подозреваемый в стрельбе был взят под стражу, полицейские изъяли стрелковое оружие на месте преступления. Личность подростка не раскрывается из-за его возраста, обвинения не предъявлены», — пишет газета.

Отмечается, что стрельба произошла после словесной перепалки между двумя людьми, пишет Newsweek.

Стали известны точная дата и место встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Главы государств намерены обсудить варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В ближайшие дни Москва и Вашингтон посвятят проработке параметров встречи, и это будет непростой процесс. Также Москва ожидает, что вторая встреча президентов пройдет в России, Трамп уже получил соответствующее приглашение. Эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Известно, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, поэтому просматриваются перспективы реализации масштабных проектов.

Американский лидер считает, что мирный договор между Россией и Украиной может быть подписан уже в ближайшие месяцы.

Что планируют изменить в российских школах

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести еще одну школьную форму. Он призывает уточнить стандарты обеспечения школьной одеждой и спортивной формой, чтобы помощь многодетным семьям работала эффективно.

«На мой взгляд, нужно доработать новый ГОСТ на школьную одежду. В перечень формы внести, помимо повседневной и парадной, спортивную форму. Требования должны быть разработаны к качеству материалов и изготовлению», — сказал Рыбальченко РИА Новости.

Он предложил софинансировать из федерального бюджета покупку школьной одежды и спортивной формы для детей из многодетных семей. По его мнению, это можно осуществить в рамках национального проекта «Семья», где предусмотрены меры поддержки многодетных семей. Однако это должно касаться не только регионов с неблагоприятной демографической ситуацией, а вообще всех регионов и всех детей без оценки нуждаемости.

Еще в школах предлагают отменить домашнее задание. С такой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что дети перегружены и проводят за учебой по 8–10 часов в день.

«Вопрос становится всё более актуальным еще по причине того, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания — технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и так далее. Тем самым всё это порой превращается в пустую трату времени», — написал Володин в своем Telegram-канале.

К вопросу о чрезмерной нагрузке школьников депутаты планируют вернуться в следующем месяце.

Умер народный артист Иван Краско

Актеру было 94 года. В августе его госпитализировали, а на днях перевели из реанимации в обычную палату. В последние дни Краско отказывался от еды.

В течение нескольких лет он боролся с последствиями инсультов. Четвертый обширный инсульт Краско перенес в 2023 году. После чего он не чувствовал всю левую часть тела и лица.

Это как раз и стало одной из причин смерти народного артиста. Также Краско боролся с последствиями онкологии желудочно-кишечного тракта, пишет Mash.

Помимо инсультов, народный артист на протяжении 25 лет страдал артериальной гипертензией и нарушением мозгового кровообращения. Его состояние по шкале ASPECTS оценивалось на 8 из 10 баллов. Всё это время он находился под присмотром врачей.

Девушка резко постарела во время беременности

Симпатичная жительница Малайзии всего за два месяца превратилась в жуткую старуху на фоне беременности. Ее кожа покрылась глубокими морщинами, воспалениями, увеличились нос и уши, что еще больше испортило общую картину.

В такой ситуации косметика не спасала, но не помогло и лечение. Врачи отмечали, что это уникальный случай сильнейшего гормонального сбоя, передает портал Oddity Central.

На фото девушка до беременности и после родов Источник: Oddity Central

Однако эта история оказалась со счастливым концом: роды Фарах Файзал прошли успешно, а ее кожа постепенно пришла в норму. После пережитого женщина призналась, не сойти с ума от пережитого ей помог муж. Файзал призналась, что возлюбленный ежедневно поддерживал ее и делал комплименты. Супруг утверждал, что для него Файзал всё равно красавица.

