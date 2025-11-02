В Ярославле начали монтировать новогодний каток на Советской площади — фото

В Ярославле на Советской площади начали монтировать новогодний каток. Фотографиями с места поделился читатель 76.RU. Каток должен начать работу к середине декабря.
На Советской площади в Ярославле перед Новым годом вновь разместят главный каток в регионе. Ледовый комплекс площадью больше 4 тысяч квадратных метров должен начать работать с 26 декабря, но собирать его начнут, соответственно, раньше. Также на Советской площади хотят организовать рождественскую ярмарку, поставить горки, различный декор, сцену, светодиодный экран, музыкальное оборудование. Также здесь будет открыто кафе.
Ранее власти сообщали, что со 2 ноября 2025 года по 7 апреля 2026 года будут перекрыты для движения автомобилей Советская площадь, участки улиц Кирова, Нахимсона, Челюскинцев, Советского и Народного переулков.