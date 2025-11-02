В Ярославле начали монтировать новогодний каток на Советской площади — фото

На Советской площади в Ярославле перед Новым годом вновь разместят главный каток в регионе. Ледовый комплекс площадью больше 4 тысяч квадратных метров должен начать работать с 26 декабря, но собирать его начнут, соответственно, раньше. Также на Советской площади хотят организовать рождественскую ярмарку, поставить горки, различный декор, сцену, светодиодный экран, музыкальное оборудование. Также здесь будет открыто кафе.