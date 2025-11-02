НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Новый год В Ярославле начали монтировать новогодний каток на Советской площади — фото

В Ярославле начали монтировать новогодний каток на Советской площади — фото

Он должен начать работу в середине декабря

169
Участок огородили забором | Источник: читатель 76.RUУчасток огородили забором | Источник: читатель 76.RU

Участок огородили забором

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославле на Советской площади начали монтировать новогодний каток. Фотографиями с места поделился читатель 76.RU. Каток должен начать работу к середине декабря.

Коток должен начать работать в середине декабря | Источник: читатель 76.RUКоток должен начать работать в середине декабря | Источник: читатель 76.RU
Движение автомобилей по площади ограничили на несколько месяцев | Источник: читатель 76.RUДвижение автомобилей по площади ограничили на несколько месяцев | Источник: читатель 76.RU
Уже ждете нового года? | Источник: читатель 76.RUУже ждете нового года? | Источник: читатель 76.RU

На Советской площади в Ярославле перед Новым годом вновь разместят главный каток в регионе. Ледовый комплекс площадью больше 4 тысяч квадратных метров должен начать работать с 26 декабря, но собирать его начнут, соответственно, раньше. Также на Советской площади хотят организовать рождественскую ярмарку, поставить горки, различный декор, сцену, светодиодный экран, музыкальное оборудование. Также здесь будет открыто кафе.

Как будет выглядеть каток

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Ранее власти сообщали, что со 2 ноября 2025 года по 7 апреля 2026 года будут перекрыты для движения автомобилей Советская площадь, участки улиц Кирова, Нахимсона, Челюскинцев, Советского и Народного переулков.

Каток Зима
Гость
40 минут
По такой погоде будет более уместен бассейн с подогревом!
