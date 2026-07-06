В мэрии предупредили о перекрытии улиц в центре Ярославля: карта

Центр Ярославля перекроют на несколько дней Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В центре Ярославля перекроют дорогу на несколько дней. Об этом 6 июля сообщили на сайте городской администрации.

Ограничение движения введут на пересечении улиц Чкалова и Жукова. Не проехать будет с 20:00 17 июля до 20:00 19 июля. Причина перекрытия — ремонт трамвайных путей.

Напомним, работы по замене рельсов на Пятерке начались осенью 2025 года. О ходе реконструкции мы сообщаем в этом сюжете.

Власти показали на карте, где будет не проехать Источник: мэрия Ярославля

Также в мэрии рассказали, что с 1 августа 2026-го увеличат площадь запрещенной зоны для остановок автомобилей. Ограничения коснутся территории улицы Зои Космодемьянской в Ленинском районе.

На карте указали, где остановка автомобилей будет запрещена Источник: мэрия Ярославля

В мэрии попросили быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее новые правила остановки и стоянки ввели на участке улицы Рыбинской, между улицами Победы и Полиграфической, чем разозлили местных жителей. В квартале дефицит мест для парковки всех желающих, из-за чего обочину городской дороги использовали для стоянки. Теперь там действует правило четных и нечетных чисел.