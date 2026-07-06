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Дороги и транспорт В мэрии предупредили о перекрытии улиц в центре Ярославля: карта

В мэрии предупредили о перекрытии улиц в центре Ярославля: карта

Там также показали новые запрещенные для парковки зоны

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Центр Ярославля перекроют на несколько дней | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЦентр Ярославля перекроют на несколько дней | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Центр Ярославля перекроют на несколько дней

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В центре Ярославля перекроют дорогу на несколько дней. Об этом 6 июля сообщили на сайте городской администрации.

Ограничение движения введут на пересечении улиц Чкалова и Жукова. Не проехать будет с 20:00 17 июля до 20:00 19 июля. Причина перекрытия — ремонт трамвайных путей.

Напомним, работы по замене рельсов на Пятерке начались осенью 2025 года. О ходе реконструкции мы сообщаем в этом сюжете.

Власти показали на карте, где будет не проехать | Источник: мэрия Ярославля Власти показали на карте, где будет не проехать | Источник: мэрия Ярославля

Власти показали на карте, где будет не проехать

Источник:

мэрия Ярославля

Также в мэрии рассказали, что с 1 августа 2026-го увеличат площадь запрещенной зоны для остановок автомобилей. Ограничения коснутся территории улицы Зои Космодемьянской в Ленинском районе.

На карте указали, где остановка автомобилей будет запрещена | Источник: мэрия Ярославля На карте указали, где остановка автомобилей будет запрещена | Источник: мэрия Ярославля

На карте указали, где остановка автомобилей будет запрещена

Источник:

мэрия Ярославля

В мэрии попросили быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее новые правила остановки и стоянки ввели на участке улицы Рыбинской, между улицами Победы и Полиграфической, чем разозлили местных жителей. В квартале дефицит мест для парковки всех желающих, из-за чего обочину городской дороги использовали для стоянки. Теперь там действует правило четных и нечетных чисел.

Кстати, также мы рассказывали, когда платные парковки в городе сделают бесплатными по ночам.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Перекрытие Парковка Мэрия Ярославля Карта
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Комментарии
9
Гость
26 минут
Чкалова/Жукова - это центр города, да? )
Гость
46 минут
Главное что бы сделали качественно а не так как на Максимова и Нахимсона.
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Гость
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