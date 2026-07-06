К кому нефтедобывающая Россия пойдет за бензином? Импорт топлива становится новой реальностью

Будем продавать нефть белорусам, а потом у них покупать бензин, чтобы не было дефицита Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Россия, десятилетиями входившая в число крупнейших мировых производителей нефти и нефтепродуктов, впервые за долгое время готовится закупать бензин и другие нефтепродукты за рубежом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков фактически признал: внутренний рынок оказался под таким давлением, что власти готовы прибегнуть к шагу, который еще недавно выглядел политически и экономически невозможным.

«Россия осуществляет контакты с другими странами относительно возможного импорта нефтепродуктов. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос», — заявил Песков. MSK1.RU обсудил это с экспертами.

Почему в такой ситуации оказалась нефтяная держава

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, происходящее — беспрецедентная ситуация для современной России. Как отмечает эксперт, еще совсем недавно страна не только полностью обеспечивала себя бензином, но и стабильно экспортировала его на внешние рынки. Теперь же приходится говорить уже об импорте.

Основной причиной стало сокращение объемов переработки нефти: многие НПЗ находятся на ремонте, а производство нефтепродуктов заметно снизилось.

По данным Росстата, которые приводит Юшков, в мае нефтепереработка сократилась более чем на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в обычные годы Россия экспортировала лишь 10–15% произведенного бензина, оставляя основную часть продукции внутри страны. Сейчас собственных объемов уже недостаточно.

Лето только усиливает проблему

Ситуация осложняется сезонным фактором: именно летом спрос на автомобильное топливо традиционно достигает максимума. По словам Юшкова, отпускной сезон резко увеличивает потребление бензина, поэтому любые перебои с производством сразу становятся заметны на рынке.

Эксперт считает, что экстренные меры правительства (включая возможный импорт даже из стран дальнего зарубежья), скорее всего, будут действовать как минимум до конца сентября. Именно тогда спрос начинает снижаться: заканчивается период отпусков, семьи возвращаются в города, уменьшается интенсивность автомобильных поездок, и рынок постепенно приходит в более сбалансированное состояние.

Правда, если НПЗ удастся быстрее вернуть к полноценной работе, необходимость в импорте может исчезнуть раньше.

Белоруссия и Индия помогут, но не спасут

Руководитель топливной компании, эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с MSK1.RU говорит, что самым естественным источником дополнительных объемов остается Белоруссия. По ее словам, белорусские НПЗ традиционно работают на российской нефти, а единый рынок нефтепродуктов позволяет относительно быстро организовать дополнительные поставки.

«Белоруссия — удобный для нас поставщик нефтепродуктов. Но мощности их НПЗ настолько невелики, что какую-то часть они перекроют. Если говорить о глобальном импорте, то Белоруссия одна здесь, увы, не справится», — говорит Бунина.

Именно поэтому обсуждаются варианты закупок уже в странах дальнего зарубежья. По оценке Игоря Юшкова, наиболее вероятным поставщиком может стать Индия. Однако здесь возникает серьезная экономическая проблема: индийское топливо вместе с доставкой окажется значительно дороже российского.

Чтобы не допустить резкого роста стоимости бензина на отечественных АЗС, государству, по словам эксперта, вероятно, придется компенсировать нефтяным компаниям разницу между ценой закупки импортного топлива и внутренними российскими ценами.

Главная проблема — время

Даже если договоренности будут достигнуты, это вовсе не означает, что бензин появится на рынке мгновенно, убеждена Бунина. Она объясняет: поставки из удаленных стран требуют длительной логистики — срок доставки может превышать 45 календарных дней. А за это время ситуация внутри страны может измениться кардинально.

Эксперт отмечает, что российские НПЗ уже работают на максимальной мощности, одновременно проводя ремонты, в том числе после атак БПЛА. Плановые работы во многих случаях были перенесены или совмещены с восстановлением повреждений. Поэтому вполне возможно, что к моменту прихода импортного топлива большая часть отечественных мощностей уже вернется в строй.

«Смотрите: пока бензин придет из сопредельных стран, наши заводы уже выйдут на рабочую мощность, и этот бензин будет просто ненужным», — объясняет Бунина. Плюс ко всему из-за гигантских транспортных расходов импортный бензин практически неизбежно окажется дороже отечественного. Ну а пострадают опять покупатели.