«Что за столпотворение?» В центре Ярославля собралась пробка — что случилось

В центре Ярославля собралась пробка Источник: читатель 76.RU, Яндекс Карты

Утром 6 июля в центре Ярославля собралась пробка. Читательница 76.RU пожаловалась на заторы на Первомайской улице.

«Обычно проезжаем там спокойно, а сегодня все будто загружено. Стояли несколько минут, машин много», — рассказала ярославна.

Еще одна жительница города тоже оказалась в утренней пробке.

«Что за столпотворение в центре? Попала с утра в пробку, от Первомайской до Красной площади еле двигались. А как выехали на Красную площадь, где движение было посвободнее, водитель начал наворачивать пируэты. Едва не укачало», — рассказала читательница 76.RU.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», участок на Первомайской улице от Богоявленской площади отмечен красным цветом. Автомобилисты рассказали, что причина этого — троллейбусы, занявшие целую полосу.

«Троллейбусы по всему правому ряду», — написала Мария.

Движение затруднено на Первомайской улице и в Заволжском районе Источник: Яндекс Карты

Также, судя по картам, движение затруднено на Дачной улице в Заволжском районе, На проспекте Авиаторов по полосе в сторону Октябрьского моста и на участке Урочской улицы.

А вы сегодня попали в пробку? Да, постоял Нет, проехал спокойно Напишу в комментариях

Обновление на 6 июля 10:21

В ЯрГЭТ рассказали 76.RU, что произошло с троллейбусами на Первомайской улице. Причиной заторов стала поврежденная контактная сеть.