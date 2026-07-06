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Дороги и транспорт «Что за столпотворение?» В центре Ярославля собралась пробка — что случилось

«Что за столпотворение?» В центре Ярославля собралась пробка — что случилось

Автомобилисты рассказали о причине затора

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В центре Ярославля собралась пробка | Источник: читатель 76.RU, Яндекс КартыВ центре Ярославля собралась пробка | Источник: читатель 76.RU, Яндекс Карты

В центре Ярославля собралась пробка

Источник:

читатель 76.RU, Яндекс Карты

Утром 6 июля в центре Ярославля собралась пробка. Читательница 76.RU пожаловалась на заторы на Первомайской улице.

«Обычно проезжаем там спокойно, а сегодня все будто загружено. Стояли несколько минут, машин много», — рассказала ярославна.

Еще одна жительница города тоже оказалась в утренней пробке.

«Что за столпотворение в центре? Попала с утра в пробку, от Первомайской до Красной площади еле двигались. А как выехали на Красную площадь, где движение было посвободнее, водитель начал наворачивать пируэты. Едва не укачало», — рассказала читательница 76.RU.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», участок на Первомайской улице от Богоявленской площади отмечен красным цветом. Автомобилисты рассказали, что причина этого — троллейбусы, занявшие целую полосу.

«Троллейбусы по всему правому ряду», — написала Мария.

Движение затруднено на Первомайской улице и в Заволжском районе | Источник: Яндекс КартыДвижение затруднено на Первомайской улице и в Заволжском районе | Источник: Яндекс Карты

Движение затруднено на Первомайской улице и в Заволжском районе

Источник:

Яндекс Карты

Также, судя по картам, движение затруднено на Дачной улице в Заволжском районе, На проспекте Авиаторов по полосе в сторону Октябрьского моста и на участке Урочской улицы.

А вы сегодня попали в пробку?

Да, постоял
Нет, проехал спокойно
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Обновление на 6 июля 10:21

В ЯрГЭТ рассказали 76.RU, что произошло с троллейбусами на Первомайской улице. Причиной заторов стала поврежденная контактная сеть.

«На Красной площади фура задела контактную сеть троллейбусов, в результате чего произошло отключение электроэнергии. В течение 40 минут движение было восстановлено», — объяснили в «Яргорэлектротрансе».

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пробка Дорожный затор
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Комментарии
12
Гость
17 минут
"Стояли несколько минут". И об этом надо сообщать?! 🤦
Гость
18 минут
Не, на пробку непохоже было. Довольно быстро для понедельника разъехались. Ну может я просто пораньше выехал. Всегда с запасом в первый рабочий день выезжаю, на всякий случай
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Гость
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