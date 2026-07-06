Репостить и пересылать видео в соцсетях опасно. Что нужно знать, чтобы не попасть в тюрьму

Некоторые действия в интернете несут серьезные последствия Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В мессенджерах люди постоянно делятся видео, но не все знают, что за репост можно получить серьезное наказание. Адвокат из филиала «Ключко, Ландау и партнёры» Антон Ключко рассказал, какой контент особенно опасен.

Прежде всего нельзя распространять видео из реестра экстремистских материалов. Он есть на сайте Минюста и постоянно обновляется. Даже если вы выложили ролик, когда его еще не было в списке, а позже он туда попал, это не спасет от ответственности.

Суды считают такое нарушение длящимся. За публикацию могут привлечь по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»). Максимальное наказание по этой статье — штраф 300–600 тысяч рублей либо лишение свободы на 3–6 лет.

Под запретом также ролики, которые продвигают запрещенные идеологии. Из‑за новых законов под ограничения попали даже отдельные сцены из некоторых игр и сериалов, если они противоречат традиционным ценностям.

Опасно делиться и видео, которые могут счесть дискредитацией Вооруженных сил РФ. Сейчас суды трактуют это понятие очень широко.

«Так, весной 2026 года к ответственности был привлечен мужчина, поставивший эмодзи „какашка“ под видео с военной техникой. Соответственно, распространение видео с ВС РФ с негативной подписью или музыкальным сопровождением также может повлечь серьезные последствия», — рассказал Ключко в беседе с «Газетой.ru».