Репостить и пересылать видео в соцсетях опасно. Что нужно знать, чтобы не попасть в тюрьму

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Некоторые действия в интернете несут серьезные последствия | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНекоторые действия в интернете несут серьезные последствия | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Некоторые действия в интернете несут серьезные последствия

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В мессенджерах люди постоянно делятся видео, но не все знают, что за репост можно получить серьезное наказание. Адвокат из филиала «Ключко, Ландау и партнёры» Антон Ключко рассказал, какой контент особенно опасен.

Прежде всего нельзя распространять видео из реестра экстремистских материалов. Он есть на сайте Минюста и постоянно обновляется. Даже если вы выложили ролик, когда его еще не было в списке, а позже он туда попал, это не спасет от ответственности.

Суды считают такое нарушение длящимся. За публикацию могут привлечь по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»). Максимальное наказание по этой статье — штраф 300–600 тысяч рублей либо лишение свободы на 3–6 лет.

Под запретом также ролики, которые продвигают запрещенные идеологии. Из‑за новых законов под ограничения попали даже отдельные сцены из некоторых игр и сериалов, если они противоречат традиционным ценностям.

Опасно делиться и видео, которые могут счесть дискредитацией Вооруженных сил РФ. Сейчас суды трактуют это понятие очень широко.

«Так, весной 2026 года к ответственности был привлечен мужчина, поставивший эмодзи „какашка“ под видео с военной техникой. Соответственно, распространение видео с ВС РФ с негативной подписью или музыкальным сопровождением также может повлечь серьезные последствия», — рассказал Ключко в беседе с «Газетой.ru».

Не стоит выкладывать и видео, где запечатлена личная жизнь других людей. Снимать кого‑то вне публичных мест и публиковать такие кадры нельзя. Это является нарушением права на неприкосновенность частной жизни. За такое грозит ответственность по статье 137 УК РФ (штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы до 2 лет).

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Комментарии
7
Гость
29 минут
скажите, а балет еще не запретили? так давно хочу его увидеть....
Гость
36 минут
А меня вот периодически просят лайкнуть-репостнуть одно, другое, третье... Посылаю с такими просьбами. Похоже, что правильно делаю.
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Гость
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