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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотник впервые пролетел над Курганской областью: заявление властей

Беспилотник впервые пролетел над Курганской областью: заявление властей

Рассказываем, откуда он появился

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Жителей просят соблюдать рекомендации при режиме «Беспилотная опасность» (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЖителей просят соблюдать рекомендации при режиме «Беспилотная опасность» (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Жителей просят соблюдать рекомендации при режиме «Беспилотная опасность» (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Над территорией Курганской области пролетел беспилотник. Об этом сообщили в Telegram-канале правительстве региона.

«Над территорией региона зафиксирован пролет БПЛА со стороны Челябинской области, вместе с тем обстановка на территории региона контролируемая. Все профильные службы и ведомства работают», — говорится в сообщении 

Власти попросили жителей соблюдать рекомендации при сигнале «Беспилотная опасность», сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала. Они также предупредили о распространении фейков. В Сети публикуют видео и комментарии с поддельных аккаунтов, чтобы посеять панику. Информацию советуют проверять только в официальных источниках: на страницах правительства в соцсетях, в приложении МЧС России.

Жителей призвали не сбивать беспилотники самостоятельно, не приближаться к ним и не пытаться их уничтожить: это опасно и может быть незаконным. Если заметили подозрительный объект, нужно сообщить по номеру 112. Оператору следует назвать имя, время и место обнаружения, описать, как выглядит и ведет себя беспилотник (завис или летит, направление движения, силуэт или мигающий огонек на высоте 30–100 метров, характерные звуки). 

Ранее сразу в нескольких ближайших территориях объявляли беспилотную опасность. В их числе помимо Курганской и Челябинской оказались Свердловская, Оренбургская, Тюменская области, Татарстан и другие регионы.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Атака беспилотника МЧС Спецоперация на Украине
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Если впервые, то губер местный должен это дело отметить.
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