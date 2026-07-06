Беспилотник впервые пролетел над Курганской областью: заявление властей

Жителей просят соблюдать рекомендации при режиме «Беспилотная опасность» (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Над территорией Курганской области пролетел беспилотник. Об этом сообщили в Telegram-канале правительстве региона.

«Над территорией региона зафиксирован пролет БПЛА со стороны Челябинской области, вместе с тем обстановка на территории региона контролируемая. Все профильные службы и ведомства работают», — говорится в сообщении

Власти попросили жителей соблюдать рекомендации при сигнале «Беспилотная опасность», сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала. Они также предупредили о распространении фейков. В Сети публикуют видео и комментарии с поддельных аккаунтов, чтобы посеять панику. Информацию советуют проверять только в официальных источниках: на страницах правительства в соцсетях, в приложении МЧС России.

Жителей призвали не сбивать беспилотники самостоятельно, не приближаться к ним и не пытаться их уничтожить: это опасно и может быть незаконным. Если заметили подозрительный объект, нужно сообщить по номеру 112. Оператору следует назвать имя, время и место обнаружения, описать, как выглядит и ведет себя беспилотник (завис или летит, направление движения, силуэт или мигающий огонек на высоте 30–100 метров, характерные звуки).