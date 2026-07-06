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Здоровье Почему после душа сохнет кожа: дерматолог — о том, как и чем правильно мыться. Видео

Почему после душа сохнет кожа: дерматолог — о том, как и чем правильно мыться. Видео

Стоит ли пользоваться мочалкой и можно ли мыться только водой?

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Источник:

Городские медиа

После душа многие сталкиваются с неприятным чувством стянутости, сухости и шелушения кожи. Чаще всего проблема кроется не в самой воде, а в неправильно подобранном уходе. О том, какие средства действительно могут пересушивать кожу и нужно ли мыться мочалкой, NGS22.RU рассказал дерматолог Роман Петраков.

«Физиологический pH нашей кожи около 5,5. Если средство уходит в щелочную среду, кожа начинает пересушиваться. Помимо этого на такое вот неприятное ощущение влияет и содержание сульфатов, кислот, а также качество воды. Если она слишком жесткая, людям со склонностью к сухости будет совсем не сладко», — пояснил он.

Людям, склонным к сухости кожи или атопии, дерматолог рекомендует выбирать гипоаллергенные средства с маслами, например, маслом ши. А вот тем, у кого жирная кожа, такие продукты не подойдут и, скорее всего, после мытья оставят ощущение пленки на теле.

«Если кожа нормальная или жирная, необязательно покупать дорогие средства — можно ориентироваться на текстуру или аромат. А если после душа всё равно хочется дополнительно увлажнить кожу, подойдет обычный крем для тела», — уточнил врач.

Мыться без каких-либо средств тоже допустимо, однако полностью, как уточняет Петраков, очистить кожу таким способом не получится.

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Полина Шевчукова
корреспондент
Кожа Мытье Душ Средства гигиены Уход Здоровье
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Комментарии
1
Гость
53 минуты
у большинства горячей воды нет по плану
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