Почему после душа сохнет кожа: дерматолог — о том, как и чем правильно мыться. Видео

Источник: Городские медиа

После душа многие сталкиваются с неприятным чувством стянутости, сухости и шелушения кожи. Чаще всего проблема кроется не в самой воде, а в неправильно подобранном уходе. О том, какие средства действительно могут пересушивать кожу и нужно ли мыться мочалкой, NGS22.RU рассказал дерматолог Роман Петраков.

«Физиологический pH нашей кожи около 5,5. Если средство уходит в щелочную среду, кожа начинает пересушиваться. Помимо этого на такое вот неприятное ощущение влияет и содержание сульфатов, кислот, а также качество воды. Если она слишком жесткая, людям со склонностью к сухости будет совсем не сладко», — пояснил он.

Людям, склонным к сухости кожи или атопии, дерматолог рекомендует выбирать гипоаллергенные средства с маслами, например, маслом ши. А вот тем, у кого жирная кожа, такие продукты не подойдут и, скорее всего, после мытья оставят ощущение пленки на теле.

«Если кожа нормальная или жирная, необязательно покупать дорогие средства — можно ориентироваться на текстуру или аромат. А если после душа всё равно хочется дополнительно увлажнить кожу, подойдет обычный крем для тела», — уточнил врач.