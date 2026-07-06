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Происшествия Три теплохода столкнулись на Волге в Нижегородской области

Три теплохода столкнулись на Волге в Нижегородской области

Прокуратура уже разбирается в произошедшем

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Судна столкнулись на Волге 5 июля | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUСудна столкнулись на Волге 5 июля | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Судна столкнулись на Волге 5 июля

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

На Волге в Нижегородской области столкнулись три теплохода. Как передают наши коллеги из NN.RU, все случилось 5 июля в Городце. Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку.

По предварительной информации, теплоход «Мидволга-2» при постановке на рейд столкнулся с судами «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6». От удара на корпусах судов образовались вмятины. По словам представителей ведомства, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено.

Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Накануне в июне случилось ЧП со скоростным теплоходом «Метеор» в Ярославской области. Перед выходом в рейс при маневрировании был поврежден винт судна с названием «Восход-2», который обслуживает нижегородская компания «Водолет». Пострадавших не было. После инцидента Северо-Западная транспортная прокуратура организовывала проверку.

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Комментарии
3
Гость
8 минут
Всяко бывает. Хорошо, что ничего не разлилось в реку.
Гость
18 минут
Кругом вопиющая некомпетентность и всё это идёт с самого верха ☝️👑
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Гость
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