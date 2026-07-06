Три теплохода столкнулись на Волге в Нижегородской области

Судна столкнулись на Волге 5 июля Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

На Волге в Нижегородской области столкнулись три теплохода. Как передают наши коллеги из NN.RU, все случилось 5 июля в Городце. Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку.

По предварительной информации, теплоход «Мидволга-2» при постановке на рейд столкнулся с судами «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6». От удара на корпусах судов образовались вмятины. По словам представителей ведомства, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено.

Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.