Три теплохода столкнулись на Волге в Нижегородской области

На Волге в Нижегородской области столкнулись три теплохода. Как передают наши коллеги из NN.RU, все случилось 5 июля в Городце. Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку.
По предварительной информации, теплоход «Мидволга-2» при постановке на рейд столкнулся с судами «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6». От удара на корпусах судов образовались вмятины. По словам представителей ведомства, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено.
Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.
Накануне в июне случилось ЧП со скоростным теплоходом «Метеор» в Ярославской области. Перед выходом в рейс при маневрировании был поврежден винт судна с названием «Восход-2», который обслуживает нижегородская компания «Водолет». Пострадавших не было. После инцидента Северо-Западная транспортная прокуратура организовывала проверку.