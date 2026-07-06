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Атака БПЛА на Ярославль
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Город Атака БПЛА на Ярославль К делу подключилась прокуратура: что известно об атаке БПЛА на Ярославль

К делу подключилась прокуратура: что известно об атаке БПЛА на Ярославль

Двое человек попали в больницу с осколочными ранениями

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В Ярославле от БПЛА пострадали два жителя | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUВ Ярославле от БПЛА пострадали два жителя | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Ярославле от БПЛА пострадали два жителя

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Прокуратура Ярославской области поставила на контроль оказание помощи пострадавшим при атаке БПЛА утром 6 июля. Как ранее сообщил губернатор Михаил Евраев, от осколков пострадали два человека.

В прокуратуре также напомнили, что пострадавшие от БПЛА могут обратиться в ведомство, когда им потребуется правовая помощь. Для оперативного приема жалоб в регионе действует горячая линия — 8-910-816-63-33.

«Кроме того, с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам, пострадавшим при атаках БПЛА, органами прокуратуры обеспечено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами», — дополнили в областной прокуратуре.

Напомним, ночью 6 июля в Ярославской области завыли сирены. В 01:23 губернатор Михаил Евраев объявил беспилотную опасность. Также закрыли аэропорт в Туношне, а после и трассу на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Силы ПВО и РЭБ отразили 70 беспилотников на подлете к городу.

По информации Минобороны России, всего в ночь с 5 на 6 июля дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 22 регионами и акваторией Азовского моря.

Угроза беспилотной опасности в Ярославской области сохраняется. В онлайн-трансляции собираем всё, что известно об атаке.

Ранее мы также публиковали памятку, что делать при атаке БПЛА.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пострадавший Прокуратура Горячая линия Атака БПЛА
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Комментарии
4
Гость
24 минуты
Уверена, что им сразу оказали всю необходимую помощь
Гость
26 минут
Двано еще в училище нам преподавательница говорила: -Вы моя защита и оборона! -Что, я общипанная ворона?
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Гость
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