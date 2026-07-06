Холанд отправил бразильцев домой. Главное с ЧМ-2026, пока вы спали

Эрлинг Холанд забил два мяча, бразильцы ответили одним Источник: Fifa.com

На чемпионате мира состоялись два матча в рамках 1/8 финала. Бразильцы играли с норвежцами, англичане — с Мексикой. Обе встречи получились полны интриги и драматизма. Как это было, читайте в нашем обзоре.

Бразильцам не помог прагматизм

Сборная Бразилии выходила на матч с плохим бэкграундом: она никогда не побеждала Норвегию. В одной из таких игр, которая состоялась на чемпионате мира 1998 года, проиграли. Спустя 28 лет они снова встретились.

На третьей минуте полузащитник сборной Норвегии Петр Берг забил гол. Его не засчитали, потому что Александр Серлот, который отдавал пас на партнера по команде, находился в офсайде, когда получал мяч от Мартина Эдегора.

На 11-й минуте Кристоффер Айер срубил в штрафной Матеуса Кунью. Судья сначала не назначил пенальти. Однако после вмешательства коллег из VAR-комнаты отправился к монитору, чтобы еще раз посмотреть спорный момент. После этого поменял свое мнение и поставил на «точку». С мячом в руках оказался Винисиус. Показалось, что именно он и будет бить. Но Вингер отдал мяч Бруно Гимараэсу. А он не забил. Ему не удалось обмануть вратаря своим разбегом с резкой паузой. Эрьян Нюланд отбил.

Нюланд отбил пенальти Источник: Fifa.com

После этого опасных моментов у команд не было. Бразильцы отдали инициативу норвежцам и позволили им держать мяч, а сами ушли в оборону с мыслями о быстрых контратаках.

Европейцы не могли подойти к воротам южноамериканцев, действовали медленно. На половине поля соперника отсутствовали свободные зоны, куда можно было отдать пас, чтобы развить быструю позиционную атаку. Бразильцы дважды убегали после отбора мяча — один раз в три, а другой уже два в два, но каждый раз это не приводило к голу.

После водопоя бразильцы резко прибавили и могли забивать. Мяч от вратаря после прострела Мартинелли с фланга полетел не в ворота, а в другую сторону. На 40-й минуте после потери мяча Эдегора возле своей штрафной бил Винисиус. Вратарь спас.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. Игра шла медленно, без острых моментов у ворот соперников и редких моментов подхода к ним. Уснуть от такого темпа игры было бы просто.

Во втором тайме игра не поменялась: Бразилия сидела в обороне, а норвежцы держали мяч на половине поля южноамериканцев. Подойти к воротам всё так же не получалось, как в первом тайме. В моменте одного из таких перепасов бразильцы отобрали мяч, и Винисиус отдал пас на только-только вышедшего на замену Эндрика. Он выходил один на один и не попал по воротам. Редкая контратака сборной Бразилии завершилась опасным моментом.

Контроль мяча норвежцев и пассивные действия бразильцев все-таки обернулись голом. На 80-й минуте забил Эрлинг Холанд. После подачи с фланга прыгнул выше защитника сборной Бразилии и переправил головой мяч в ворота.

Южноамериканцы побежали вперед. У них был один опасный момент: мяч полетел за шиворот Нюланду — он успел пальцами переправить его в штангу.

Момент спасения Источник: Fifa.com

На 90-й минуте Холанд сделал дубль: прицельно с линии штрафной пробил в дальний угол. Спустя шесть минут Лео Эстигор ударил локтем в штрафной площади по лицу Каземиро. Судья назначил второй пенальти. Неймар после перепалки и споров с Нюландом забил гол.

Отыграться у бразильцев не хватило времени. Они проиграли со счетом 1:2 и покидают турнир. Бразильцы не выигрывают чемпионат мира с 2002 года.

Cложно назвать проигрыш бразильцев сенсацией. C одной стороны, они считались фаворитами: сказывается статус и прошлые достижения, с другой — у норвежцев на этом турнире хорошо выстроенная игра, подбор игроков и забивающий Эрлинг Холанд, который является одним из лучших бомбардиров Кубка мира.

Англичане в меньшинстве дотерпели против мексиканцев

Англичане выстояли в матче против Мексики. Всё начиналось хорошо. Джуд Беллингем оформил один из самых быстрых дублей в истории чемпионатов мира. Сначала замкнул головой навес Букайо Саки, а затем закатил в ворота второй. На это ему потребовалось всего 98 секунд. На 38-й минуте сборная Англии повела 2:0. Шикарное начало.

Обескураженные мексиканцы еще до перерыва смогли отыграть один мяч. Голом отметился Хулиан Киньонес.

Второй тайм получился тоже насыщенным на события, голы и интриги. На 54-й минуте правый защитник сборной Англии Джарелл Куанса в подкате слишком высоко поднял правую ногу и засадил по Хесусу Гальярдо. Очевидная красная. Англичане остались вдесятером.

Харри Кейн забил пенальти, а потом привез одиннадцатиметровый в свои ворота Источник: Fifa.com

В меньшинстве им удалось заработать пенальти, который реализовал Харри Кейн. Спустя пять минут привез одиннадцатиметровый в свои ворота. Пытался выбить мяч, но попал по ноге Брайана Гутьерреса. Судья посмотрел видеоповтор и назначил пенальти. Его реализовал Рауль Хименес.

Счет за 20 минут до конца матча стал 2:3. Учитывая, что у англичан было на одного игрока меньше, появилась интрига. Мексиканцы пошли в атаку, а футболисты сборной Англии глубоко сели в оборону. Им пришлось отбиваться. Мексиканцы создавали опасные моменты, но сравнять счет им не удалось. Англичане дотерпели и прошли дальше.