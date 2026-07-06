НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 742мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,23
EUR 88,03
Атака БПЛА на Ярославль
Что известно об атаке
Стройка со скоростью лета
Пешком из центра в Брагино
Здесь был Пушкин
Раскритиковали благоустройство
Переехала в Ярославль
Бесплатные кинопоказы
Дороги и транспорт Кризис-2026 «Безбензиновая трасса смерти»: перегонщик показал, как через всю страну гонят машины и в каких городах топлива нет совсем

«Безбензиновая трасса смерти»: перегонщик показал, как через всю страну гонят машины и в каких городах топлива нет совсем

Что нужно иметь с собой, чтобы не встать замертво

146
Назвали самый сложный участок пути из Владивостока | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUНазвали самый сложный участок пути из Владивостока | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Назвали самый сложный участок пути из Владивостока

Источник:
Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Дальневосточные перегонщики автомобилей начали массово запасаться бензином из-за ограничений на продажу топлива. Один из автоперевозчиков из Владивостока Лев Терновой рассказал нашим коллегам из VLADIVOSTOK1.RU, как сейчас выглядит подготовка к поездке через страну, и рассказал, на каких участках трассы водители сталкиваются с самыми серьезными проблемами.

Напомним, на Дальнем Востоке возникает напряженная ситуация с топливом второй год подряд. Вот и в нынешнем июне в Приморском крае начали вводить ограничения на продажу бензина: сначала на АЗС разрешили отпускать в канистры не более 20 литров, а позже на некоторых заправках вовсе перестали наливать топливо в тару.

На этом фоне перегонщики вынуждены искать способы преодолеть наиболее проблемные участки федеральных трасс. По словам Льва, 29 июня сложности начинались примерно через 200 километров после низководного моста — в районе поселка Ерофей Павлович в Сковородинском районе Амурской области. До этого участка, утверждает водитель, бензин можно найти в Приморском крае, Хабаровском крае и частично в Амурской области.

1450 километров из 9303&nbsp;— почти без бензина | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа1450 километров из 9303&nbsp;— почти без бензина | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

1450 километров из 9303 — почти без бензина

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

«Нужно преодолеть участок около 1450 километров практически без возможности нормально заправиться — от населенного пункта Ерофей Павлович до Улан-Удэ, там уже есть бензин. Также он есть есть на Байкале, в Слюдянке, на Култуке, в Бабушкине, в Танхое», — делится перегонщик.

Следующий проблемный участок, по словам автоблогера, начинался уже в Иркутской области и продолжался вплоть до Нижнего Ингаша Красноярского края.

Источник:

Lev_Ternovoy / Instagram*

По словам перегонщика, чтобы успешно пройти наиболее сложный участок маршрута, водители идут на необычные меры. В одном из своих роликов Лев показал автомобиль Honda Stepwgn Spada своего знакомого, который занял весь багажник канистрами из-под автошампуня, чтобы создать необходимый запас топлива.

«Человек купил 13 двадцатилитровых канистр из-под автохимии, чтобы заправлять их бензином для преодоления участка длиной полторы тысячи километров — от Ерофея Павловича до Улан-Удэ. Именно там начинается безбензиновая трасса смерти», — пояснил Лев.

Помимо канистр в дорогу водители теперь берут складной стул — на случай многочасового ожидания в очередях на заправках, а также два запасных колеса. По словам автора видео, именно так сегодня выглядит перегон японских автомобилей с Дальнего Востока в условиях топливного дефицита.

*принадлежит Meta Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Между тем ситуацию с обеспечением регионов бензином, в том числе Приморского края, власти взяли на особый контроль. Для мониторинга поставок создан специальный штаб, который в круглосуточном режиме следит за наличием топлива. В первую очередь внимание уделяют обеспечению фермеров и сельхозпредприятий.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЦойЕкатерина Цой
Екатерина Цой
Бензин Дизель Кризис Топливо Автомобиль Цена АЗС Перегон Дальний Восток Владивосток Мнение Видео
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
7 минут
Перегоняйте на поездах, так дешевле, или трейлерами.
Гость
16 минут
Вот тебе и первый кандидат на слив бенза с наших заправок, у нас значит заправляются а потом едут через всю страну, совести нет
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ахитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Рекомендуем