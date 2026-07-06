«Безбензиновая трасса смерти»: перегонщик показал, как через всю страну гонят машины и в каких городах топлива нет совсем

Назвали самый сложный участок пути из Владивостока Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Дальневосточные перегонщики автомобилей начали массово запасаться бензином из-за ограничений на продажу топлива. Один из автоперевозчиков из Владивостока Лев Терновой рассказал нашим коллегам из VLADIVOSTOK1.RU, как сейчас выглядит подготовка к поездке через страну, и рассказал, на каких участках трассы водители сталкиваются с самыми серьезными проблемами.

Напомним, на Дальнем Востоке возникает напряженная ситуация с топливом второй год подряд. Вот и в нынешнем июне в Приморском крае начали вводить ограничения на продажу бензина: сначала на АЗС разрешили отпускать в канистры не более 20 литров, а позже на некоторых заправках вовсе перестали наливать топливо в тару.

На этом фоне перегонщики вынуждены искать способы преодолеть наиболее проблемные участки федеральных трасс. По словам Льва, 29 июня сложности начинались примерно через 200 километров после низководного моста — в районе поселка Ерофей Павлович в Сковородинском районе Амурской области. До этого участка, утверждает водитель, бензин можно найти в Приморском крае, Хабаровском крае и частично в Амурской области.

1450 километров из 9303 — почти без бензина Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

«Нужно преодолеть участок около 1450 километров практически без возможности нормально заправиться — от населенного пункта Ерофей Павлович до Улан-Удэ, там уже есть бензин. Также он есть есть на Байкале, в Слюдянке, на Култуке, в Бабушкине, в Танхое», — делится перегонщик.

Следующий проблемный участок, по словам автоблогера, начинался уже в Иркутской области и продолжался вплоть до Нижнего Ингаша Красноярского края.

Источник: Lev_Ternovoy / Instagram*

По словам перегонщика, чтобы успешно пройти наиболее сложный участок маршрута, водители идут на необычные меры. В одном из своих роликов Лев показал автомобиль Honda Stepwgn Spada своего знакомого, который занял весь багажник канистрами из-под автошампуня, чтобы создать необходимый запас топлива.

«Человек купил 13 двадцатилитровых канистр из-под автохимии, чтобы заправлять их бензином для преодоления участка длиной полторы тысячи километров — от Ерофея Павловича до Улан-Удэ. Именно там начинается безбензиновая трасса смерти», — пояснил Лев.

Помимо канистр в дорогу водители теперь берут складной стул — на случай многочасового ожидания в очередях на заправках, а также два запасных колеса. По словам автора видео, именно так сегодня выглядит перегон японских автомобилей с Дальнего Востока в условиях топливного дефицита.

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