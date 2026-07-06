«Оборудование немецкое, у нас еще такого не придумали». Честный отзыв туриста о российском двухэтажном поезде

Честный отзыв на двухэтажный поезд «Орск — Москва» Источник: Николай Сальников / 56.RU

Двухэтажные купейные поезда почти по 30 маршрутам ездят по России уже много лет. Серийное производство современных российских двухэтажных вагонов началось на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ) еще в 2011 году. А техническое задание на модельный ряд таких вагонов РЖД утвердила еще в 2009 году. Не будем считать первое, еще дореволюционное появление таких поездов, а уже в современной России. За 15 с лишним лет эти составы стали одними из самых популярных способов добраться до Москвы и на отечественные курорты — Адлер, Анапу, Крым. В первую очередь из-за цены. Всего тысяча-другая рублей сверху — и вместо общего плацкартного вагона — отдельная кабинка на четверых. А с невозвратным тарифом и верхней полкой билет так и вообще может быть даже дешевле. Но что скрывается за этой выгодой — далее от первого лица корреспондента 56.RU, который часто ездит на двухэтажном поезде из Оренбурга.

Поезд с намеком на VIP

Еще год-два назад я всегда выбирал самолет. Но в свете последних событий и частых переносов рейсов как-то незаметно для себя пришел к выводу, что железнодорожный транспорт куда практичнее — его ни БПЛА, ни ракетные атаки на 99% не остановят (спишем один процент на уж совсем безумные случаи). С переходом на землю встал другой вопрос: а что важнее — цена или комфорт?

Купе внутри Источник: Николай Сальников / 56.RU Коридор между купе Источник: Николай Сальников / 56.RU

Вероятно, если хотя бы раз перед вами стоял выбор — плацкарт или купе (не берем во внимание сидячие или СВ — это уж совсем для экстремалов и богачей), то вы обращали внимание, что разница в цене между двумя типами вагона уж очень кусачая. Вот, например, на 10-часовом поезде самый дешевый плацкарт — около 5 тысяч, а самое дорогое купе — почти 14. Разница существенная. И вроде бы боковушка у туалета не так уж и страшна. Лег, уснул, да и не заметил всех неудобств экономии.

Цена билетов на обычный поезд в 10:00 (тот самый, 10-часовой) Источник: скрин с сайта РЖД

И на двухэтажный Источник: скрин с сайта РЖД

Двухэтажка вроде бы эту пропасть плюс-минус уравняла. Верхнюю полку по невозвратному тарифу можно урвать за 5800, а нижнюю — за 8400. Ну чем не красота? Да и ко всему прочему, плюшек хоть отбавляй — заказ еды прямо к купе, система развлечений с фильмами и интернетом (который реально работает), туалет с душем, персональная кнопка вызова проводника. Еще и кровать всегда вам готова. Всё, вроде бы, хорошо. Но мы, журналисты, для того и существуем, чтобы говорить вам обо всём — и хорошем, и плохом.

Что такое хорошо, а что такое плохо?

Начнем с плюсов. Не будем говорить о разнице времени в пути между разными поездами, хотя 8–10 часов, на которые они друг от друга отличаются — это очень существенно. Начнем с того, что, лично на мой взгляд, одно из самых главных — развлечения.

Доступ к системе развлечений Источник: Николай Сальников / 56.RU

Хороший и общительный попутчик попадается не всегда, и почти сутки без разговоров ехать лично мне очень тяжело. Интернет, если и есть, то суммарно будет ловить часа четыре. А книги, особенно интересные, имеют свойство заканчиваться. Ехать, разглядывая степные/лесные/речные пейзажи, конечно, интересно, но очень утомительно. В двухэтажках еще на стоянке можно подключиться к системе развлечений с возможностью доставки еды прямо к купе. Она реально работает всю дорогу, я так один раз нахрапом посмотрел аж пять фильмов. А после Самары (со слов вагоновожатой, в других регионах, которые проезжает поезд, его блокируют) еще и стабильно работающий Wi-Fi есть.

Еще один плюс — это душ. Проводник почти сразу же после посадки говорит, что помыться в нем стоит 150 рублей. Но лично мне не раз попадались пассажиры, признававшиеся, что втайне от стража вагона смогли сходить в купальню бесплатно. Про моральную часть таких действий судить не будем, но согласитесь, что помыться в дороге — это прекрасно. Даже за символическую плату.

Кнопка регулировки температуры и вызова проводника Источник: Николай Сальников / 56.RU Электронный магазин Источник: Николай Сальников / 56.RU

Еще одна плюшка — самостоятельное регулирование кондиционера. Хочешь — делай теплее, хочешь — преврати себе купе в Антарктиду — только с соседями договорись. А еще, если едешь один, можно поднять две верхние полки к стене и превратить вагон в мини-версию СВ. И даже забрать у несостоявшихся соседей мини-набор из зубной пасты с щеткой, одноразовых тапочек и ложек для обуви. В общем, всё хорошо, но только на бумаге.

Как лучше? Или как всегда?

Чтобы получить обещанную доставку еды/воды к купе, еще нужно дождаться проводника, которому далеко не факт, что придет сигнал о голодающем/жаждущем пассажире. Две моих последних попытки дождаться трапезы под одеялом закончились тем, что в итоге я всё равно сам шел за ней. Кнопка вызова вагоновожатой отчего-то тоже не сработала. То ли я слабо жал (хотя из десяти нажатий хотя бы одно должно было сработать), то ли по технической части есть вопросы — история умалчивает.

Даже с ростом 171 сантиметр верхней полки едва хватает, чтобы вытянуться Источник: Николай Сальников / 56.RU

Но не умалчивает она про бойлеры с горячей водой. А точнее, их отсутствие. Хочешь кипятка — иди к проводнице. Кранчики в самом вагоне не работают уже не первый год. И виновата во всём… Европа (почти дословно цитирую начальника поезда).

— Всё оборудование у нас немецкое. Сломаться-то оно сломалось, а вот нового российского еще не придумали. Поэтому греем воду в купе проводников. Но там не везде сильный кипяток. На быструю лапшу еще хватит, а вот на чай или кофе нет, — не стесняясь рассказывает железнодорожный руководитель.

Воду в эти краны должно подавать сломанное немецкое оборудование Источник: Николай Сальников / 56.RU

А еще, вероятно, такое купе не подойдет высокорослым людям. Даже с моим 171 сантиметром верхняя полка слегка жала в плечах (коленки упирались в потолок, а пятки касались стены). Как там ехать людям выше — лично я не представляю.

Доставка еды есть — но идти за ней надо самому Источник: скрин с сайта РЖД

Есть проблемы и с душем, который в любой момент может перестать работать. Я хотел помыться после Самары, но с удивлением для себя обнаружил, что за 8 (!) часов до Оренбурга (а приезжали мы к 17 вечера) воды в душевой нет. И почему, проводник так и не объяснила.

А это неработающий душ Источник: Николай Сальников / 56.RU

Если вы курящий — плюсуйте сюда минимум больших остановок (смотрите полное расписание на фото). Да и люди без вредных привычек тоже, наверное, не оценят. И воздухом иногда хочется подышать, да и на стоянках вроде Самары и Пензы нет-нет, да и тянет привезти какой-то сувенир домой. И еще не забываем про специфику купе — закрытое помещение. И если в плацкарте храп соседа съедает открытое пространство, то в ином вагоне он чувствуется всеми фибрами души.

Полное расписание движения поезда Источник: Николай Сальников / 56.RU

В какие города можно уехать на двухэтажном поезде Список опубликован на сайте РЖД. Вот он: Москва — Адлер. Москва — Брянск. Москва — Воронеж. Москва — Ижевск. Москва — Йошкар-Ола. Москва — Казань. Москва — Кисловодск. Москва — Нижний Новгород. Москва — Пенза. Москва — Петрозаводск. Москва — Самара — Орск. Москва — Самара. Москва — Санкт-Петербург. Москва — Сириус (Имеретинский курорт). Москва — Тольятти. Москва — Ульяновск. Москва — Чебоксары. Москва — Челябинск. Санкт-Петербург — Адлер. Санкт-Петербург — Белгород. Санкт-Петербург — Брянск. Санкт-Петербург — Кострома. Санкт-Петербург — Мурманск. Санкт-Петербург — Петрозаводск. Санкт-Петербург — Самара. Уфа — Самара — Сириус (Имеретинский курорт). Москва — Симферополь. Еще есть сезонные поезда: № 151/152 и № 155/156 Москва — Анапа, № 277/278 Санкт-Петербург — Анапа, № 250/249 и 265/266 Москва — Новороссийск.

Советы от путешественника

Как бы то ни казалось, мы не пытаемся вас отговорить от одного в пользу другого. Если же вы всё-таки выбрали двухэтажный поезд, то мы с радостью поделимся с вами еще несколькими советами:

Покупайте билет из Москвы (если, конечно, вы едете в столицу), в воскресенье или понедельник и другой день не перед выходным. Пару раз в непопулярные дни я ехал один всю дорогу (а это почти 23 часа). Если едете семьей — берите нижние полки по детской скидке. Так вы солидно сэкономите на всём купе. Первый и последний вагон друг от друга очень далеко. Если хотите выйти в город на стоянке, берите максимум 4-й. В противном случае половину времени займет дорога до вагона.