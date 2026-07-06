Вышел на связь? В соцсетях пропавшего в тайге Усольцева появилась активность

Об отправившейся в лес семье нет никакой информации с осени прошлого года Источник: Ирина Усольцева / Vk.com

Профиль пропавшего в тайге Сергея Усольцева появился онлайн. Об этом заявил его бывший друг и медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев. Он самостоятельно собирает сведения и передает их в следственные органы.

Недавно Дегтярев обнаружил тревожащие признаки недавней активности: по данным специального бота, в аккаунте Сергея в соцсети кто‑то заходил. Именно через эту страницу Валентин раньше общался с Усольцевым.

Есть и другие странные детали. В профиле Сергея осталось всего 46 друзей, вероятно, раньше их было больше. Также с его страницы исчезли комментарии, на которые он отвечал. Создается впечатление, что кто‑то намеренно «очищал» следы связи с Усольцевым.

Кроме того, Сергей был подписан на паблик, который изначально имел либертарианскую направленность и назывался Liberty OL. Там публиковали сравнительную статистику по уровню жизни в разных странах — от числа врачей и уровня загрязнения до количества долларовых миллионеров. Позже сообщество сменило владельца, название и тематику. Валентин полагает, что Усольцев мог изучать эти рейтинги, выбирая страну для переезда.

«Я теперь уверен, что Сергей жив и даже не особо скрывается. Кто, кроме него, может заходить в его аккаунт? И его телефон. Родные говорят, что он давно принадлежит другому человеку, но это неправда. Я на этот номер звонил и писал со своей нынешней симки. Никто не отвечал и не читал сообщения. А тут написал со старой симки, того времени, когда общался с Усольцевым. И сообщение было прочитано. Потому что тот мой номер, наверное, остался в записной книжке у него», — заявил Дегтярев в разговоре с Aif.ru.

Теперь Валентин твердо намерен добиться возможности лично поговорить с Сергеем. А также узнать, где находятся Ирина, её дочка, и что с ними случилось.

Семья Усольцевых, Сергей и Ирина, а также их пятилетняя дочь, пропали 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинке у поселка Кутурчин. Связь с ними оборвалась. Волонтеры и спасатели пытались отыскать семью. Недавно поиски завершили, потому что они не дали результата.