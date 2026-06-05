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Город «Давайте спиливать болгарками»: жильцы элитного ЖК в центре Ярославля взбесились из-за парковки

«Давайте спиливать болгарками»: жильцы элитного ЖК в центре Ярославля взбесились из-за парковки

У новостроек ограничили возможность оставлять машины

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Жильцы элитного ЖК в Ярославле негодуют из-за парковок | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЖильцы элитного ЖК в Ярославле негодуют из-за парковок | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Жильцы элитного ЖК в Ярославле негодуют из-за парковок

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Жители элитного ЖК «Сердце Ярославля» в центре города на улице Городской Вал взбунтовались из-за новых правил парковки рядом с их домами. Проблема возникла после появления 1 июня дорожных знаков на Рыбинской улице. На участке дороги от улицы Городской вал до Полиграфической теперь можно парковаться либо почетным, либо по нечетным дням. А не постоянно, как это происходит сейчас.

Ограничения разозлили местных жителей.

Со стороны ЖК «Сердце Ярославля» парковка запрещена по нечетным числам. С противоположной стороны — по четным.

«Здесь живут люди, которые после рабочего дня паркуют свою машину по правилам которые вы установили. Но после 21:00 — 00:00 мы вынуждены переставлять свои машины чтобы не получить штрафы! Нам с утра везти детей в школы, садики. Как вы это себе представляете, что весь комплекс выйдет и в 00:00 ночи будет перепарковывать свои машины?», — задал вопрос властям житель комплекса в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Жильцы ЖК рассказали, что теперь им неудобно ставить машины | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RUЖильцы ЖК рассказали, что теперь им неудобно ставить машины | Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Жильцы ЖК рассказали, что теперь им неудобно ставить машины

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

По его словам, вокруг ЖК мало мест для парковки, потому людям приходится пользоваться возможностью оставить автомобили на общей улице, где это не запрещено правилами.

В общедомовом чате из-за новых правил поднялась волна негодования. Дошло до того, что жильцы высказывают готовность спилить новые знаки.

«Давайте спиливать болгарками, или всем вообще наплевать? Это беспредел!», — написала одна из жительниц ЖК.

За повреждение дорожного знака грозит штраф до 10 тысяч рублей. Если действие по уничтожение знака будет расценено как кража, за это может грозить до двух лет лишения свободы.

В мэрии Ярославля рассказали, что многочисленные просьбы об установке знаков о запрете парковки по четным и нечетным дням прозвучали от самих жителей, которые согласовали ее с Госавтоинспекцией.

«Ограничение стоянки по четным и нечетным числам месяца на указанной улице введено в целях повышения уровня безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города Ярославля, а также для организации работ по содержанию автомобильных дорог как в зимний, так и в летний периоды», — объяснили в городской администрации.

Схема размещения новых знаков | Источник: Мэрия ЯрославляСхема размещения новых знаков | Источник: Мэрия Ярославля

Схема размещения новых знаков

Источник:

Мэрия Ярославля

Кто должен думать о парковочных местах для автомобилистов?

Сами автомобилисты! Их машины — их головная боль
Застройщики. Нужно проектировать ЖК так, чтобы мест хватало всем. И они должны быть бесплатными!
Власти. Пусть меняют регламенты, по которым для новых домов рассчитывается количество парковочных мест
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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Парковка Запрет Автомобилист Мэрия Ярославля
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Комментарии
20
Гость
1 час
неужели мычать перестанут и телиться?
Гость
13 минут
Надо сделать там парковку везде платной, для местных 10 % скидка. И деньги брить в бюджет. А кто против штраф, и камер навешать побольше. И вообще вышел из дома, плати сразу что вышел, по центру все дороги платными сделать, чтобы не шастали так просто всё в бюджет, щас деньги очень нужны, планы царя выполнять
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Гость
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