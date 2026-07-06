«Почти как новый!» Автолюбительница купила в салоне «Москвич» — и сразу поставила его к забору из-за поломок

Купленный в автосалоне кроссовер оказался сломанным Источник: читатель E1.RU

Выбор подержанного автомобиля — это часто лотерея, в которой можно потерять круглую сумму. Екатеринбурженка Юлия хотела приобрести автомобиль для работы. И лишилась 1,3 миллиона рублей. При этом часть суммы, 500 тысяч, она взяла в кредит в банке, рассказывает E1.RU.

По словам Юлии, она присмотрела себе «Москвич 3» в автосалоне и созвонилась с менеджером, который пригласил ее на просмотр машины. Автомобиль Юлии внешне понравился. А работники салона заявили, что машина 2023 года выпуска, но находится в отличном техническом состоянии.

Покупательница заявила, что на купленном автомобиле невозможно нормально ездить Источник: предоставлено покупательницей автомобиля

«При осмотре мне сказали, что авто как новое, никаких повреждений! — рассказала женщина. — Но после оплаты и подписания договора мне выдали акт приемки. В нем были сведения, что „Москвич“ крашеный и сломанный. Но уже было поздно, так как автомобиль был приобретен. И вернуть его теперь можно только через суд. То есть меня оставили без денег и без машины».

При более тщательном осмотре клиентка убедилась, что ей продали весьма потрепанный экземпляр. Например, в акте приема-передачи было указано, что у машины течет турбина, окрашены два крыла и требуется ремонт подвески. А электронный блок управления почему-то отказался распознавать VIN — главный идентификационный номер автомобиля!

Юлия показала, как едет на неисправном «Москвиче» Источник: предоставлено покупательницей автомобиля

Еще одним «бонусом» оказалась нерабочая панель управления в салоне «Москвича». Хозяйка записала видео, на котором пожаловалась, что из-за потухшего дисплея даже не может включить обдув стекол в своей машине. Кроме того, при движении кроссовер почему-то оказался нестабилен — автомобиль на дороге ощутимо дергался.

Возмущенная Юлия отправилась обратно в автосалон и встретилась с его руководством. Клиентка потребовала расторгнуть договор купли-продажи и вернуть ей деньги. Но продавцы отказались.

В акте приема-передачи оказались сведения о том, что автомобиль неисправен Источник: предоставлено покупательницей автомобиля

«От меня утаили, что автомобиль неисправен, и теперь он просто стоит у меня во дворе, — пожаловалась Юлия корреспонденту E1.RU. — Ни одна панель не работает, и ездить на этом „Москвиче“ невозможно. Я, конечно, пойду до конца в поисках справедливости».

Женщина также посетовала, что ей подсунули автомобиль, недостатки которого были скрыты от взгляда.

«Насчет неисправностей менеджер мне сказал, что „это же мелочи, зачем о них говорить?“ Я закричала и сказала, что я бы никогда не купила такой автомобиль. Новый стоит 1,6 миллиона, а я за 1,3 миллиона купила подержанный. Почему подписала акт? Меня застали врасплох, так как авто уже было оплачено и договор подписан», — заявила расстроенная автомобилистка.

В автосалоне рассмотрят жалобу Юлии

Мы обратились за комментарием в автосалон «Автобан Chery» в Березовском, где была сделана покупка проблемного «Москвича». Там подтвердили, что клиентка обратилась к ним с претензией. Пока неясно, чем закончится спор.

«В настоящий момент рассматривается поступившая претензия от потребителя, ответ на которую продавец предоставит в установленный законом срок. Состояние автомобиля соответствовало условиям договора купли-продажи. По заявленным потребителем недостаткам автомобиля продавцом будет проведена проверка качества, по результатам которой продавцом будет принято решение об удовлетворении или об отказе заявленных требований», — сообщили в автосалоне.

Автоюрист Олег Таратухин отмечает, что на стороне Юлии находится закон «О защите прав потребителей». Речь идет о приобретении сложного и дорогостоящего товара, каким является кроссовер.

«Согласно закону, если покупатель обнаружил какие-либо недостатки в течение 15 дней, он имеет право потребовать устранить неисправности автомобиля или вернуть его продавцу. Также есть вариант — заменить машину», — подчеркнул автоюрист.

При этом клиентке нужно быть готовой к тому, что автосалону потребуется время на разрешение спорной ситуации. Часто в таких ситуациях прибегают к автоэкспертизам.

«Перекраску крыльев вряд ли можно считать существенным недостатком. В конце концов, кузов мог быть перекрашен очень качественно. А вот нечитаемый VIN куда серьезнее. Думаю, в этом случае автосалон обязан будет выполнить требование покупательницы и вернуть ей деньги», — подытожил Олег Таратухин.

Похожую историю мы рассказывали весной 2026-го. Екатеринбуржец приобрел престижное авто и сразу захотел сдать его обратно в салон из-за глюков системы безопасности: камеры обзора стали периодически зависать и отключаться прямо во время движения.