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Дороги и транспорт Подробности «Из-за этого опоздала на работу»: стала известна причина утренней пробки в центре Ярославля

«Из-за этого опоздала на работу»: стала известна причина утренней пробки в центре Ярославля

Публикуем подробности

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Стала известна причина утренней пробки в центре Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтала известна причина утренней пробки в центре Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стала известна причина утренней пробки в центре Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 6 июля ярославцы заметили затрудненное движение в центре города. Особенно отмечали столпотворение машин на участке Первомайской улицы от Богоявленской до Красной площадей. Водители рассказали, что летом зачастую на этом участке дороги пробок не бывает.

«Обычно проезжаем там спокойно, а сегодня все будто загружено. Стояли несколько минут, машин много. Из-за этого опоздала на работу», — рассказала ярославна.

Также автомобилисты отметили, что целую полосу на дороге заняла цепочка троллейбусов. Редакция 76.RU узнала в «Яргорэлектротрансе», что случилось.

«На Красной площади фура задела контактную сеть троллейбусов, в результате чего произошло отключение электроэнергии», — объяснили в организации.

По словам представителя организации, в течение сорока минут движение транспорта было восстановлено.

Столпотворения на карте окрасились в малиновый цвет | Источник: Яндекс.КартыСтолпотворения на карте окрасились в малиновый цвет | Источник: Яндекс.Карты

Столпотворения на карте окрасились в малиновый цвет

Источник:

Яндекс.Карты

Судя по картам, движение было затруднено также на Дачной улице в Заволжском районе, На проспекте Авиаторов по полосе в сторону Октябрьского моста и на участке Урочской улицы.

Попали в утреннюю пробку?

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Пробка Затор Троллейбус Первомайская улица
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Комментарии
9
Гость
49 минут
Да за сорок минут все ж сделали…. Неприятно, что ве это в утренний час пик, но все равно быстро сремонтировали
Гость
51 минута
Это все такие мелочи на самом деле. Ну пробка, да и то небольшая. Уж пережить как-нибудь можно
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Гость
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