«Моя цель — не мусор убрать, а контент создать»: как блогер превратил уборку города в съемки с миллионами просмотров и одобрением Бони

Иван Одаренко за уборку взялся в апреле и с тех пор не останавливается Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

Под лестницей на острове Отдыха (остров на реке Енисей в черте Красноярска. — Прим. ред.) копилась куча мусора, которую не разгребали годами. Сюда и пришел Иван Одаренко, блогер, который за свой счет убирает запущенные дворы и снимает об этом ролики. За весну он стал героем соцсетей: его видео в формате «до и после» набирают миллионы просмотров, а на одном недавно отметилась блогер Виктория Боня.

Корреспонденты NGS24.RU Геннадий Денисов и Софья Степанова встретились с Иваном на уборке, час провозились в грязи и расспросили, зачем он всё это делает. И выяснили, что спасителем города он себя не считает.

С чего всё началось

Ивану 26 лет, родился он в январе 2000 года в селе Джогино Иркутской области. По профессии — 3D-визуализатор, работает в этой сфере давно и может позволить себе на время выпасть из заказов.

Мысль про мусор пришла к нему еще осенью 2023 года.

— Я об уборке мусора по дворам давно думал. Наверное, в двадцать третьем осенила мысль, когда я гулял по улице Калинина, а там прямо грязно-грязно было, — вспоминает он.

Тогда идея так и осталась идеей. Иван говорит, что не понимал, как ее реализовать. Ни денег, ни влияния. Толчком спустя два с половиной года стал поход к психологу.

— Я начал снимать. Одного занятия с психологом хватило для того, чтобы я понял: можно снимать, ничего в этом страшного нет, — рассказывает Иван.

Вероятно, наша совместная уборка попадет в один из новых выпусков Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

Работали с психологом через проживание эмоций. Нужно было вспомнить ситуацию, погрузиться в чувство, описать его. По словам Ивана, до этого блогинг он считал чем-то несерьезным и жил с оглядкой на чужие ожидания.

— Я был полностью парализован и всегда выбирал действия исходя из того, чтобы на меня люди посмотрели и сказали: вот сейчас ты делаешь правильное дело. А правильное для них — это пятидневка, стабильная зарплата, понятная профессия, — делится он.

Вместо пятидневки Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

А формат будущих роликов подсказала девушка. Она показала ему американский аккаунт, где женщина находит и приводит в порядок заброшенные могилы.

— Меня пробивает осознание: первое — я люблю снимать. И второе — я беспокоился вопросом мусора. Думаю: а давай попробуем формат «до / после». Я начну убираться и показывать, как было грязно и как стало чисто, — говорит Иван.

Первую съемку он провел у воды. Поставил камеру, взял мешок, начал собирать. Быстро понял, что одного мусора мало, картинка «до и после» не складывается. Докупил грабли, чтобы срезать лишние кусты и траву. Дома смонтировал ролик, с программами Иван на «ты». Первое видео собрало 30 тысяч просмотров.

— Я просто взорвался. Подумал: всё, я звезда, — смеется он.

Дальше цифры пошли совсем другие. Суммарно его ролики, по собственным подсчетам Ивана, набрали уже больше шестидесяти миллионов просмотров, а одно видео — больше одиннадцати миллионов.

Разброс просмотров примерно такой. Ролик на 11,7 миллиона комментировала Виктория Боня Источник: _odarenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Этот комментарий помог деятельности Ивана попасть в рекомендации многим пользователям Источник: _odarenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Если бы мне тогда сказали, что у меня будет одиннадцать миллионов просмотров на одном ролике, я бы сказал: что за бред? — смеется Иван.

Создание контента

Чем дольше идет разговор, тем понятнее, что спасителем дворов и волонтером Иван себя не считает.

— Когда меня спрашивают, кто я, волонтер или нет, я блогер. Моя цель не мусор убрать, а контент создать, — говорит он.

До уборки «кузница контента» выглядит вот так Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

Логика у Ивана простая. Просто убирать мусор бессмысленно, потому что чисто всё равно не станет.

— Ты уберешься — нагадят снова. Бесполезно мусор убирать, если ты не администрация города, — объясняет он.

Сам по себе процесс уборки он не обесценивает. Но просто собрать мусор и сделать так, чтобы место осталось чистым, для него разные вещи.

— Я не против того, чем люди занимаются. Делать чистку и убираться — это разные вещи. Если вы хотите, чтобы в мире прям чисто стало, будьте добры играть по правилам популяризации, — рассуждает Иван.

С собой Иван взял беспроводные микрофоны-петлички Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

Менять что-то, по его мнению, можно только через популяризацию, то есть через интересный контент, который люди досмотрят. Поэтому он и снимает так, чтобы было динамично и цепляло. И отдельно проходится по блогерам, которые, как ему кажется, делают это скучно.

— Реально такой персонаж есть. У него в шапке профиля написано: за одного подписчика поднимаю одну единицу мусора. И он выходит на видео: у меня сегодня плюс двадцать семь подписчиков, поэтому я собираю двадцать семь единиц. Ты мир хочешь чище сделать или собрать подписчиков? Определись, — говорит Иван.

Свой собственный успех Иван объясняет двояко. Отчасти считает, что ему повезло попасть в алгоритмы. Но уверен, что дело не только в удаче.

Перед уборкой нужно настроить камеру Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

— Чисто ли фартануло? Нет, я всё-таки сам монтировал и сам прикидывал темп повествования. Рилс требует темпа, надо постоянно держать захват внимания. У меня насмотренность есть, я смог сделать как надо, — говорит он.

Сравнивает себя с другими, кто снимает похожее, но не цепляет.

— Я много каналов встречал с подобной деятельностью, которые вообще не вывозят. У них по сто публикаций и полторы тысячи подписчиков, хотя тоже убирают мусор. Но смотреть неинтересно, — объясняет Иван.

Эффект, по словам Ивана, бывает и вполне осязаемый. В нескольких местах, где он убирался и собирал просмотры, потом появлялись рабочие и доводили дело до конца: срезали кусты, дочищали то, что он не смог вытащить руками. Теперь там, по его словам, порядок.

Но как мы уже говорили, спасителем мира он себя не выставляет.

— Я три фантика и без камеры уберу. Я не пытаюсь казаться каким-то святошей, — отрезает он.

Ответ соседке

Под нашим прошлым постом про Ивана отметилась читательница, которая представилась его соседкой: мол, свой двор он не благоустраивает, а всю бурную деятельность развел ради привлечения внимания. Мы передали этот комментарий Ивану прямо на уборке.

Тот самый комментарий Источник: t.me/ngs24_krsk

— Уважаемая комментаторша, моя соседка. Я не убираюсь в нашем дворе, потому что у нас во дворе чисто. Если вы хотите, чтобы я убирал, а там выходило бы по два-три фантика — ну такое себе, в этом нет смысла. Встаньте, выйдите — не надо жаловаться, — ответил он.

Иван уточняет, что своего двора у него и нет. Квартира арендованная, и там в целом нормально.

— Там, где я живу, нет жизни, чтобы дети носились. Два-три человека появятся и исчезнут. А там, где я занимаюсь, жизнь кипит, дети носятся, много людей разных возрастов. Там смысл есть делать, — говорит Иван.

А заодно объясняет, почему вообще соседке показалось, что он у себя не убирается.

— С чего вы решили, что я мусор у нас во дворе не поднимал? Потому что я это не снял. Если вообще не снимать, люди будут думать, что никто ничего не делает. Для того я и снимаю, — резюмирует он.

Что попадается на уборке

Локации для уборки Иван находит сам. Он называет себя интровертом и экстравертом одновременно: хорошо чувствует себя в толпе, но отдыхать любит в одиночестве. Кататься на самокате для него как раз такой отдых.

Кучи мусора видно издалека Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

— Я просто пока катаюсь, параллельно разглядываю дворы, заезжаю в места, где раньше не бывал. Вижу интересную локацию — хоп, отмечаю, — рассказывает он.

Локация уборки по примерным координатам 92.877396, 55.999496 Источник: openstreetmap.org

Под ту самую лестницу на острове Отдыха Иван, по его словам, заглянул случайно: ехал по дорожке, посмотрел вниз и увидел кучу. Со временем он думает упростить поиск и собирать адреса у подписчиков, но пока, говорит, своих локаций хватает.

Кажется, когда-то на склоне хотели провести небольшое благоустройство Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

Под грудами мусора виднеется укрывной материал Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

Если бы не мусор, то здесь было бы красиво Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

Место в этот раз оказалось тяжелым. Небольшой участок под лестницей, со всех сторон заросший огромными зарослями крапивы. Здесь годами что-то скидывали: тряпье, остатки еды, чье-то старое полотенце, бутылки. Сверху капала вода: перед этим прошел дождь. За час вдвоем с одним из наших корреспондентов получилось собрать всего ничего. Стало чуть чище, но без бригады и инструмента такое место не вытащить.

Мусор самого разного вида Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

— Сколько собрали, а толку? Лучше стало, но точно без силы людской тут не справишься, — признал Иван прямо во время уборки.

Попадается ему всякое. По его словам, за время своих рейдов он находил и чужие закладки, и куда более неприятные вещи. В этот раз под лестницей попалось что-то похожее на колготки в сетку с биркой, но определить точнее было невозможно, вещь была слишком грязной.

Вероятно, это те самые колготки. Или не те самые. Там было очень много черных от грязи вещей Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

— Я гораздо более мерзкие вещи убирал. Мне как-то попался огромный мешок, полный использованных памперсов. Он полностью сгнил, и всё содержимое вывалилось. Я это собирал ручками, — рассказывает Иван.

Просто представьте запах Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

В этом он и видит свою главную силу.

— Моя сила в том, что я не брезгую. Абсолютно. Я вообще не брезгливый человек, — говорит он.

Большие планы

У Ивана уже появились те, кто копирует его формат вплоть до подачи и озвучки. Относится он к этому на удивление спокойно.

— Блогеры прямо один в один начинают слизывать контент. Молодцы. Я отчасти для этого и делаю — чтобы люди создавали массовость, тренд, моду. Чем больше этого будет, тем лучше. Я ж тоже у них могу учиться, — говорит он.

Для качественного контента пригодится качественное оборудование Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

Свои планы Иван строит с размахом. В ближайшее время он хочет завести несколько новых рубрик. Зимой, когда на улице особо не поснимаешь, собирается убирать запущенные квартиры в том же формате «до и после» и чистить от снега тропинки. Отдельно мечтает о роликах с пожилыми людьми.

— Мне интересно, как человек, проживший лет девяносто, на жизнь смотрит. Не дядя на «Ламборгини», что он понял в свои двадцать три, а бабушка столетняя — что она поняла, — рассуждает он.

Еще одна задумка Ивана — это формат интервью на уборке.

— Была передача «Смак». Там Ургант вместе с интересным гостем готовил. А я вместе с интересным гостем убираюсь. Людям приятно видеть, как важный дядька в грязи роется, — говорит Иван.

В роли важных дядек в этот день в мусоре рылись журналисты Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

А в глобальном смысле планы у него куда серьезнее. На одном альтруизме, не скрывает он, далеко не уедешь.

— Для того чтобы что-то изменить, нужны деньги и власть. Если я буду заниматься так называемой благотворительностью, я долго не протяну. А деньги откуда брать буду? — объясняет он.

Это не для благотворительности Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

— Мои глобальные планы — это бизнес в сфере клининга. Благодаря бизнесу я смог бы получить деньги и знакомства, чтобы выходить на тех людей, от кого зависит получение нужных разрешений для ведения бизнеса уже по реновации, — рассказывает он.

А на эти деньги Иван хотел бы ремонтировать дворы, штукатурить и красить старые дома.

— Я бы хотел, чтобы этих черно-белых домов, грустнейших хрущевок с облезшей краской, максимально не стало. Облагородить красивые площадки, отремонтированные подъезды, — говорит Иван.

Он вспоминает фильмы Балабанова и Быкова и формулирует свою цель почти как режиссер.

— Смысл в том, чтобы меньше было причин для появления таких режиссеров, — говорит он.

Цена чистоты

Когда уборка закончена, встает практический вопрос, куда девать набранное. Иван рассказывает, что действует по обстоятельствам. Где близко мусорка, вывозит сам.

— Когда я у торгового центра убирался, до ближайшей мусорки было метров двести. Я взял самокат в аренду: одной рукой держал мешок, другой рулил — и так по мешку вывозил, — вспоминает он.

Заполнены доверху Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

Где мусорки рядом нет, оставляет мешки запакованными для коммунальных служб. Так было на набережной Енисея, где Иван вынес мешки от воды и поставил под мостом, рядом с участком коммунальных дворников. По его словам, простояли они там около месяца, прежде чем их вывезли.

Сама уборка у Ивана дело небыстрое. Один подход занимает три-четыре часа, между роликами он берет пару-тройку дней передышки, чтобы не выгореть.

Самый масштабный его проект, восстановление одного двора, растянулся на восемь частей. На съемки ушло около 70 часов материала.

— Я посчитал, сколько потратил на восстановление двора. Двадцать одна тысяча рублей, — говорит Иван.

А ведь здесь кто-то реально готовил еду Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

Для приведения в порядок целого двора звучит по-божески. Сам он добавляет, что в масштабах городского бюджета это вообще гроши.

Вот только в одиночку весь город не перечистить, сколько бы роликов ни вышло. В этом мы убедились и сами.

К концу нашей уборки уже стемнело, вдалеке главные городские часы пробили восемь часов вечера. Вдвоем мы набрали около шести мешков объемом от 160 литров, но куча под лестницей заметно не уменьшилась. Зато один кадр Иван для себя поймал. Раскинув руки на фоне собранного мусора, он придумал себе титул.

Смена на этот день закрыта Источник: Софья Степанова / NGS24.RU

— Я — король мусора, — улыбается блогер.