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Получили осколочные ранения: что известно про пострадавших при атаке БПЛА в Ярославле

Госпитализированы были двое мужчин

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Фото несет иллюстративный характер | Источник: Роман Данилкин / 63.RUФото несет иллюстративный характер | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Фото несет иллюстративный характер

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Во время ночной атаки БПЛА 6 июля двое ярославцев получили ранения. Об этом рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По данным 76.RU, травмы получили двое мужчин. Наш источник рассказал, что их увезли в больницу имени Семашко. Пока официальных сообщений об их состоянии не публиковалось.

«Два человека получили осколочные ранения. Оба госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — рассказывал ранее глава региона.

По данным Михаила Евраева, на подлете к Ярославлю ночью 6 июля силами ПВО и РЭБ было сбито больше 70 беспилотников. Власти предупредили, что в регионе могут находиться их фрагменты, которые важны для следствия. При обнаружении жителям посоветовали не приближаться к опасной находке и не пользоваться телефоном рядом. Нужно отойти на безопасное расстояние и сразу сообщить об этом по номеру 112.

В Минобороны России рассказали, что всего ночью 6 июля дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 519 украинских БПЛА самолетного типа над 22 регионами и Азовским морем.

В Ярославской области беспилотная опасность была объявлена в 1:23 6 июля. Все о ситуации в регионе рассказываем онлайн-трансляции. Напоминаем, что беспилотная опасность по данным на 6 июля 12:45 сохраняется, отбоя сигнала не было.

Что делать при беспилотной опасности

  • Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях.

  • В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи.

  • Отойдите от окон на безопасное расстояние, постарайтесь находиться в комнатах со сплошными стенами.

  • Ждите отбоя сигнала об опасности.

Другие правила поведения во время атак БПЛА мы публиковали здесь.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Атака БПЛА Пострадавший Госпитализация
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